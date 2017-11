"Le ganamos a River, pero no ganamos el campeonato. Era un rival duro, pero el camino sigue", valoró el entrenador de Boca, en conferencia de prensa previa al choque con la Academia. Agregó que "no vamos a ganar todos los partidos, pero no podemos dejar de dar todo para ganar" y más tarde endulzó a su plantel: "El equipo da mucha confianza en el campo de juego".