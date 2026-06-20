EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de junio: Capturan en Medellín a mexicanos vinculados al Cártel de Sinaloa y Clan del Golfo

México cerró ayer con operativos clave: la Marina desmanteló un narcolaboratorio con 700 kilos de droga en Sinaloa y la Fiscalía de Baja California capturó a “El Rodilla”, vinculado a desapariciones en Mexicali.

La jornada también registró la muerte de una mujer en Nuevo León por la caída de un anuncio tras una tormenta. Mientras que la celebración del triunfo de México ante Corea del Sur derivó en violencia en Guadalajara y Chihuahua, con patrullas dañadas y personas atropelladas.

A continuación, te contamos las noticias más relevantes en seguridad, narcotráfico y crimen de este sábado 20 de junio.