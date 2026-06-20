Qué es el infarto agudo de miocardio, la afección por la que fue operado Fernando Gago

Fernando Gago, director técnico de la Universidad de Chile, fue sometido a una operación de urgencia tras sufrir un infarto agudo de miocardio en Santiago (IntraMed)

El entrenador argentino Fernando Gago, actual director técnico de la Universidad de Chile, fue sometido a una operación de urgencia tras sufrir un infarto agudo de miocardio en Santiago de Chile. El ex futbolista de 40 años experimentó molestias antes de un partido, aunque decidió dirigirlo.

Horas después, fue ingresado en la Clínica Alemana, donde se le realizó una angioplastia con implante de stent intracoronario para restablecer el flujo sanguíneo. El parte médico difundido por el club chileno confirmó que el ex entrenador de Boca Juniors fue intervenido tras presentar “un infarto agudo al miocardio”, cuadro que representa una de las principales emergencias cardiovasculares.

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El parte médico de Fernando GAgo

¿Qué es un infarto agudo de miocardio?

Un infarto agudo de miocardio es una urgencia médica en la que el flujo sanguíneo hacia una parte del músculo cardíaco se interrumpe de forma súbita y prolongada, habitualmente por la obstrucción total de una arteria coronaria.

Esta interrupción impide la llegada de oxígeno al tejido cardíaco y produce necrosis irreversible en el área afectada. De acuerdo con el sitio especializado MSD Manuals, la principal causa es la ruptura o erosión de una placa de colesterol en la pared arterial, lo que desencadena la formación de un coágulo que bloquea el paso de la sangre.

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Especialistas de la Clínica Universidad de Navarra explican que la manifestación típica del infarto es un dolor intenso y opresivo en el pecho, que puede irradiarse al brazo izquierdo, la mandíbula, la espalda o el cuello. Otros síntomas incluyen sudoración, náuseas, mareo y dificultad para respirar.

En pacientes jóvenes, el infarto agudo de miocardio está en aumento, y aunque la aterosclerosis es el mecanismo más frecuente, existen otras causas como disección espontánea de la arteria coronaria, vasoespasmo, embolia, vasculitis o consumo de drogas, según una revisión reciente de la Journal of the American Heart Association.

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El ex futbolista de 40 años experimentó molestias antes de un partido y decidió dirigirlo pese a los síntomas (Reuters)

¿Por qué se produce el infarto agudo de miocardio?

El infarto se produce principalmente por un proceso de aterosclerosis. Este proceso consiste en la acumulación progresiva de grasas y otras sustancias en las paredes de las arterias.

Con el tiempo, estas placas pueden romperse; cuando esto ocurre, el organismo desencadena una respuesta de coagulación que puede bloquear completamente la arteria. Según el Hospital Universitario Austral, el 95% de los infartos agudos de miocardio se deben a este mecanismo.

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Otras causas menos frecuentes en adultos jóvenes, identificadas en la literatura médica, incluyen la disección espontánea de la arteria coronaria, embolias, vasculitis autoinmunes y estados de hipercoagulabilidad. El consumo de drogas estimulantes, como la cocaína, también se ha asociado a la aparición de infartos en menores de 45 años.

Un infarto agudo de miocardio ocurre cuando se interrumpe de forma súbita el flujo sanguíneo hacia una parte del corazón, habitualmente por obstrucción de una arteria coronaria (Foto: archivo)

¿Cuáles son los factores de riesgo?

Los principales factores de riesgo para desarrollar un infarto agudo de miocardio incluyen tabaquismo, hipertensión arterial, colesterol elevado, diabetes, obesidad, sedentarismo y antecedentes familiares de enfermedad coronaria prematura. Según el registro CONAREC de la Sociedad Argentina de Cardiología, la edad promedio de presentación en Argentina es de 64 años, pero la incidencia en adultos jóvenes está en aumento.

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En pacientes menores de 45 años, el tabaquismo y la dislipidemia son los factores más relevantes, aunque en este grupo deben considerarse también factores genéticos, enfermedades autoinmunes, consumo de sustancias y situaciones de estrés agudo.

¿Cuáles son los síntomas y cómo se diagnostica?

El síntoma más frecuente es un dolor opresivo en el centro del pecho, que suele durar más de 20 minutos y no cede del todo con el reposo. Este dolor puede extenderse al brazo izquierdo, cuello, mandíbula, espalda o abdomen. Otros síntomas incluyen sudoración fría, náuseas, vómitos, palpitaciones, mareo y sensación de debilidad.

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Según la Clínica Universidad de Navarra, en al menos la mitad de los infartos no existen síntomas previos, y en algunos casos los síntomas pueden confundirse con molestias digestivas.

La interrupción del flujo impide la llegada de oxígeno al músculo cardíaco y provoca necrosis irreversible en el área afectada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico se confirma mediante un electrocardiograma, que permite identificar alteraciones eléctricas características del infarto, y análisis de sangre que detectan la presencia de biomarcadores cardíacos como la troponina, que se eleva cuando hay daño en el músculo cardíaco. En muchos casos, se realiza también una angiografía coronaria para identificar el punto exacto de la obstrucción.

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¿Cómo se trata el infarto agudo de miocardio?

El tratamiento de un infarto agudo de miocardio busca restablecer el flujo sanguíneo lo antes posible para limitar el daño cardíaco. Existen dos estrategias principales: la angioplastia coronaria y la administración de fármacos fibrinolíticos. La angioplastia consiste en introducir un catéter a través de una arteria periférica hasta el lugar de la obstrucción, donde se infla un pequeño balón y se coloca un stent para mantener la arteria abierta. Según el parte médico, este fue el procedimiento realizado a Fernando Gago en la Clínica Alemana de Santiago de Chile.

El tratamiento se completa con medicamentos que previenen la formación de nuevos coágulos (antiagregantes y anticoagulantes), controlan la presión arterial y el ritmo cardíaco (betabloqueantes, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina) y reducen el colesterol (estatinas). El abordaje del infarto incluye la rehabilitación cardíaca, que abarca desde la reanudación progresiva de la actividad física hasta la modificación de hábitos de vida.

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La causa más frecuente del infarto es la ruptura de una placa de colesterol en la pared arterial, lo que genera un coágulo que bloquea el paso de la sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pronóstico tiene el infarto agudo de miocardio?

El pronóstico tras un infarto agudo de miocardio depende de la extensión del daño, la rapidez con que se restablece el flujo sanguíneo y la presencia de enfermedades asociadas. De acuerdo con el MSD Manuals, la mortalidad prehospitalaria es elevada, pero una intervención oportuna reduce de forma considerable el riesgo de complicaciones graves, como insuficiencia cardíaca, arritmias y muerte súbita.

En la mayoría de los casos, los pacientes que sobreviven al episodio pueden retomar una vida activa, siempre y cuando mantengan un control estricto de los factores de riesgo y sigan las indicaciones médicas. La rehabilitación cardíaca y el apoyo psicológico son componentes habituales del tratamiento posterior al alta.