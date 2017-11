FIORENTINA

De ahí me fui porque estaba demasiado cómodo y no me estaba gustando. Yo quería más. Cualquier cosa que decía, me decían "sí". Era momento de cambiar. Era un equipo de mitad de tabla, pero yo tenía en la cabeza que trabajando podíamos salir campeones. Si hubiera querido eso me hubiese ido al Real Madrid o Manchester, que me buscaban todos los años. Pero me casé con la camiseta de la Fiorentina.