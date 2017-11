Desde su arribo a China, el ex Boca apenas gritó en cuatro oportunidades, habiendo disputado 16 partidos en el campeonato y tres más por copas. Los comentarios por su baja forma, mal estado físico y lesiones musculares no mermaron y la renuncia del técnico hizo todo cuesta arriba, ya que Wu Jingui -actual DT- no lo miró con buenos ojos desde el inicio.