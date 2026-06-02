México

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 2 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,09 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,61% respecto al precio de cierre anterior de 20,21 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del 0,15%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del 8,15%.

El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días, reflejando una depreciación del euro frente al peso. La volatilidad actual se sitúa en 4,91%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,85%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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