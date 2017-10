Los expertos consultados por EFE aventuraron que Tevez no continuará en el elenco chino en el 2018. "Es difícil que lo veamos un año mas aquí porque no tiene el apoyo de la afición y no se siente feliz en la ciudad", sostuvo Strong. Wilson siguió la misma línea de pensamiento: "No creo que se quede, creo que volverá a Boca. Es amante de Boca desde que era niño, es su gente, es su mundo, es su cultura. ¿Por qué alguien así se iba a venir a China?".