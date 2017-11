Con respecto a la mano de Marcone dentro del área, Seneme reconoció en diálogo con TN que aún hay huecos que el VAR no puede llenar: "Las situaciones de manos siempre son grises", aunque según su punto de vista la decisión de no cobrar el penal fue la correcta: "Los brazos del jugador no están junto a su cuerpo, pero fue un movimiento natural".