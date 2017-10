Jorge Almirón, por su parte, no tocará nada y repetirá la formación del primer duelo. Una posibilidad era el ingreso de Marcelo Herrera en lugar de Rolando García Guerreño, pero el marcador central no tuvo una buena actuación ante el Globo y salió lesionado. Los del Sur llegaron a esta instancia tras eliminar a The Strongest de Bolivia y San Lorenzo.