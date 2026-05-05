El Gobierno descarta “completamente” participar en una “operación de fuerza” en el Estrecho de Ormuz mientras otros europeos se preparan

El Gobierno no cambia su postura respecto a Ormuz . El Estrecho sigue sin desbloquearse y las consecuencias económicas son cada vez más tangibles. Algunos países europeos están preparándose para una posible misión militar , algo que España sigue descartando. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha explicado en RTVE que “no existe una solución militar”, de manera que descarta “completamente” participar en una “operación de fuerza” en el enclave de Oriente Medio.

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