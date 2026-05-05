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Una revolución en el tratamiento del cáncer de vejiga: los avances en inmunoterapia aumentan la supervivencia de los pacientes

La SEOM estima que casi 24.000 personas en España recibirán un diagnóstico de cáncer de vejiga en 2026

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Un paciente en la consulta del urólogo esperando al doctor
Un paciente en la consulta del urólogo esperando al doctor (Freepik)

El cáncer de vejiga es uno de los tumores más frecuentes en España, al mismo tiempo que uno con más posibilidades de tratamiento, puesto que la mayoría de ellos se diagnostica en estadios localizados. Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), 23.929 personas serán diagnosticas de cáncer de vejiga en 2026; 14.496 serán hombres frente a las 4.433 mujeres.

Los avances en la investigación han permitido en los últimos años el tratamiento de la enfermedad cuando esta se encuentra localmente avanzada, aumentando incluso la supervivencia de los pacientes en los casos de metástasis. La inmunoterapia, los anticuerpos conjugados y el desarrollo de biomarcadores son algunas de las terapias que están redefiniendo el tratamiento del cáncer de vejiga.

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En este contexto, la cistoscopia sigue siendo una herramienta fundamental, ya que permite la visualización directa del interior de la vejiga y la detección de lesiones sospechosas. Además, las mejoras en las técnicas de visualización endoscópica han incrementado la precisión diagnóstica, facilitando la identificación de lesiones más pequeñas o difíciles de detectar en estadios tempranos.

De manera complementaria, el desarrollo de nuevos biomarcadores urinarios está impulsando métodos de detección y seguimiento menos invasivos. Este avance resulta especialmente relevante en una enfermedad en la que el diagnóstico precoz y el control evolutivo tienen un impacto directo en el pronóstico y en la reducción del riesgo de progresión.

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La revolución de la inmunoterapia

La inmunoterapia ha transformado de manera significativa el tratamiento del cáncer de vejiga, sobre todo en fases avanzadas o metastásicas. Estos tratamientos activan el sistema inmunitario para que identifique y destruya las células tumorales, ampliando así las opciones disponibles para pacientes que anteriormente disponían de alternativas más limitadas.

En el entorno perioperatorio, el estudio NIAGARA consolidó otro paso adelante al demostrar que la incorporación de durvalumab a la quimioterapia basada en cisplatino y gemcitabina antes de la cirugía, seguida de durvalumab adyuvante, mejora la supervivencia global frente a la quimioterapia neoadyuvante sola. Este resultado posicionó a la inmunoterapia como una estrategia clave dentro del abordaje multimodal del tumor localizado.

En paralelo, en los últimos años han surgido nuevos enfoques terapéuticos, como la combinación de inmunoterapia con terapias dirigidas. Un hito relevante ha sido la incorporación de enfortumab vedotin junto con pembrolizumab en el tratamiento del cáncer urotelial localmente avanzado o metastásico, lo que ha supuesto un cambio en la primera línea terapéutica al lograr mejorar de forma notable la supervivencia en comparación con la quimioterapia, que hasta entonces era el estándar.

En el año 2024 se produjeron en España 433.357 defunciones, solo 194 defunciones más que el pasado año en la misma fecha, según los datos provisionales del informe 'Defunciones según la Causa de Muerte', publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que por segundo año consecutivo sitúa a los tumores como primera causa de muerte en 2024, con un 26,6% del total de defunciones, seguidos de las enfermedades del sistema circulatorio (26%). Fuente: Europa Press

Curar más y mejor el cáncer de vejiga

La investigación continúa avanzando en el desarrollo de biomarcadores, nuevas combinaciones de tratamientos, terapias dirigidas y anticuerpos conjugados. El objetivo es optimizar la selección de pacientes, aumentar la eficacia de las terapias y minimizar efectos adversos innecesarios.

El desafío no solo es aumentar las tasas de curación, sino también mejorar la calidad del tratamiento. “El cáncer de vejiga requiere una valoración muy precisa para definir el tratamiento más adecuado en cada caso. Hoy es fundamental adaptar cada decisión al tipo de tumor y a las características del paciente”, señala el doctor Félix Guerrero, responsable de la unidad de vejiga en ROC Clinic.

“Hoy contamos con cirugía mínimamente invasiva, tecnología robótica, inmunoterapia y nuevas estrategias sistémicas que han cambiado el escenario terapéutico. El reto es curar más, pero también tratar mejor, con menos impacto, menos riesgos y preservando al máximo la calidad de vida del paciente”, concluye.

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