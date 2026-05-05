España

Los grandes bancos españoles registran nuevo récord de beneficios con 10.815 millones en el primer trimestre

Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Bankinter y Unicaja han cerrado el mes de marzo con un avance del 27,42% en resultados respecto a los tres primeros meses de 2025

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Logos de los seis principales bancos españoles en sus sedes.(Europa Press)
Logos de los seis principales bancos españoles en sus sedes.(Europa Press)

Los beneficios conjuntos de los seis principales bancos españoles alcanzaron un nuevo récord en el primer trimestre, al sumar 10.814,7 millones de euros, según los resultados divulgados por las propias entidades en los últimos días. El dato marca un incremento del 27,42% respecto al mismo periodo del año anterior y refleja un impulso principalmente apoyado en el aumento de ingresos y la actividad bancaria, además del efecto extraordinario de la venta de la filial polaca del Santander.

En concreto, el descontar los 1.895 millones de euros correspondientes a la plusvalía por la venta del Santander Polska al banco austríaco Erste Bank, el beneficio conjunto se sitúa en 8.919,7 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual del 5,1%. El resultado, aunque significativamente más moderado, sigue representando un máximo para el sector.

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El Santander registró el mayor beneficio entre las grandes entidades, situándose en 5.455 millones de euros, un avance del 60,3% respecto al primer trimestre de 2025. Sin embargo, si se excluye el efecto de la venta de la filial, el crecimiento ordinario alcanza el 12,5%, con un saldo de 3.560 millones de euros. La entidad presidida por Ana Botín prevé que el ingreso no recurrente por la desinversión en Polonia se diluya en los próximos trimestres, debido a nuevos desembolsos asociados a adquisiciones en Estados Unidos (Webster) y el Reino Unido (TSB). Por su parte, la compra de TSB, cerrada el 1 de mayo por 3.050 millones de euros, implicará ajustes en los resultados del segundo trimestre.

BBVA, Caixabank, Bankinter y Unicaja mejoran resultados

El BBVA quedó en segunda posición en cuanto a beneficios, al obtener 2.989 millones de euros, un alza del 10,8%. El banco presidido por Carlos Torres atribuye este avance a la fortaleza de los negocios recurrentes y el dinamismo de la actividad bancaria. Esta semana, la entidad iniciará la última fase de su programa de recompra de acciones, con un tramo de hasta 1.460 millones de euros.

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Una calculadora y una libreta junto a una cantidad de dinero en euros (Canva)
Una calculadora y una libreta junto a una cantidad de dinero en euros (Canva)

Por su parte, Caixabank cerró el trimestre con 1.572 millones de euros de beneficio, un 7% más, apoyado en la expansión comercial y el crecimiento de los ingresos por servicios. Tras culminar su séptimo programa de recompra en marzo, el banco ha aprobado un octavo, también por 500 millones de euros. Bankinter, en cambio, logró un beneficio neto de 290,7 millones de euros en el mismo periodo, un incremento del 7,6% frente al año anterior, impulsado por la expansión del negocio con clientes y la mejora de sus márgenes.

En cuanto a Unicaja, la entidad obtuvo un beneficio de 161 millones de euros, un 1,4% más, gracias a la mejora de ingresos recurrentes, el crecimiento del margen de intereses y una reducción del 20% en las provisiones de crédito.

Sabadell es el único que gana menos

La única excepción a la tendencia alcista fue el Sabadell, que experimentó una caída del 29,1% en su beneficio neto hasta situarse en 347 millones de euros. La disminución responde a la contracción del margen de intereses, menores comisiones y los costes de un nuevo plan de prejubilaciones. El banco, que el año pasado rechazó una opa de BBVA, espera reflejar en el segundo trimestre el impacto positivo por la venta de TSB al Santander, operación que reporta un ingreso total de 3.300 millones de euros y permitirá repartir un dividendo extraordinario de 50 céntimos por acción el 29 de mayo.

*Con información de agencias

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