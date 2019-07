-En este contexto de "guerras comerciales", ¿cuánto afecta a la Argentina su dependencia comercial china?

-Esta supuesta dependencia que tiene la Argentina respecto de China no es tan determinante de la situación comercial de la Argentina. En realidad, afecta más la caída de los precios de las commodities que el cliente. La caída de los precios tiene que ver con cuestiones de oferta y demanda mundial. Las crisis de la Argentina no tienen que ver con causas comerciales sino financieras. Dentro de los aspectos financieros, las cuestiones del endeudamiento y de la exportación de capitales son centrales. Un país tan persistentemente exportador de capitales, que no puede siquiera captar su ahorro nacional, no tiene recursos para crecer, invertir ni desarrollarse. También es cierto que el problema financiero está muy vinculado a un problema político de gobernabilidad y confianza en la propia moneda. Las altas tasas de inflación y de interés afectan muy negativamente. Y el problema cultural que tienen los argentinos es recurrir al dólar como refugio de sus ahorros. Hay un exceso de dolarización de la economía, que no es bueno para un modelo de desarrollo nacional.