-Dado este panorama regional, sumado a la guerra comercial a la que EE. UU. y China están arrastrando al mundo, en su opinión, ¿qué debería hacer la Argentina? ¿Seguir apostando por el Mercosur? ¿Enfocarse en acuerdos bilaterales?

-El Mercosur representa más o menos el 20 % de nuestro comercio y por eso es y seguirá siendo clave para la Argentina. Para Brasil, el porcentaje es menor. Pero el Mercosur son tres cosas: paz, democracia y comercio, de modo que si el Mercosur no existiera habría que inventarlo. Quizás no del modo en que hoy existe, pero sí algo similar. El problema es que la Argentina no puede quedarse solo con el Mercosur. Su futuro está en Asia, y no solo en China, sino en la India, Tailandia o Vietnam, y en el norte y sur de África principalmente. La argentina exporta a Vietnam el doble de lo que le exportamos a Uruguay, y nuestro comercio con Indonesia es similar al que tenemos con Paraguay. Y lo que estimo es que las posibilidades de incrementar nuestro comercio son más altas en Asia y en África que en la región, que ya está bastante madura en cuanto a nuestra densidad comercial. El desafío es que para sumar volumen en Asia hace falta sumar volumen internamente a través de empresas exportadoras que agreguen valor a lo que hacen y se apoyen en la inversión estatal que hace falta para mejorar la infraestructura y disminuir los costos de transporte. Estar lejos de los puntos calientes geopolíticos es una bendición, pero estar lejos de los centros de gravedad económicos es un desafío que solo podemos enfrentar cooperando con nuestros vecinos.