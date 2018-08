El ingeniero Hernández no duda en calificar la coyuntura de PDVSA como una "tormenta perfecta", ya que "no cuenta con el crudo, no tiene el dinero y tampoco goza de acceso al crédito". Al ser consultado por DEF sobre la acentuación de la crisis en los últimos tres años, responde: "Durante un tiempo pudo haber funcionado por inercia, pero una vez que se acabó esa inercia, la situación comenzó a deteriorarse y empezaron a caerse las plantas, los pozos y el declive se hizo más pronunciado". No duda en atribuir la responsabilidad de esta grave situación a la decisión de Chávez, al llegar al poder en 1999, de convertir a PDVSA en la "caja chica del gobierno".