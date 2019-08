Félix también la pasó mal en el colegio. "Entre 5.º y 6.º grado, sentía que todos estaban en contra de mí. La escuela era un campo minado. No podía moverme. 'Félix no hace esto, Félix no hace lo otro', decían. Igual, yo entendía que no les gustara mi conducta porque no trabajaba en clase, no copiaba del pizarrón. Fue una época muy triste de mi vida. Volvía de la escuela, me tiraba en la cama y me ponía a llorar. Solo tenía ganas de recibir un abrazo y de quedarme en la cama todo el día", cuenta a DEF. En el medio, explica su papá Eduardo, hubo una serie de reuniones con las autoridades del Instituto Superior Lenguas Vivas y, entre todos, "le encontraron un cauce". "Mientras haya contenido para incorporar, Félix mantiene la atención. Cuando hay repetición, se aburre y se dispersa. Antes, eso equivalía a charlar en clase o hacer alguna gracia. Ahora saca su carpeta de hojas lisas y se pone a dibujar historietas. Félix la llama 'la hora del arte'. No molesta ni se aburre y, además, hace algo productivo", dice Eduardo.