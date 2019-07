–Me decías que los niños son los más crueles, ¿sufriste mucho bullying?

–La diferencia física con mis compañeros se empezó a notar después de segundo grado, cuando la mayoría pegó el estirón. Entonces me empezaron a mirar raro. "Mirá el nenuco", decían. O "ahí va el enano". Cuando no me llamaban por mi nombre, yo respondía con agresión y vulgaridad. En mi barrio me enseñaron a defenderme así. Ahora me doy cuenta de que no era lo adecuado. Por suerte, encontré el fútbol muy rápido y ahí deposité mi pasión para no pensar en los insultos.