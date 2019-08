En esta institución académica, los estudiantes no se llevan tareas al hogar. Para Rshaid, no tiene sentido que un chico que pasa más de ocho horas en el colegio vuelva a su casa y esté dos o tres horas haciendo la tarea. "Tampoco es lógico que vayan a la escuela sin ganas. Por eso, hacemos encuestas de satisfacción. El resultado es que todos quieren venir. Los padres no lo entienden, así que hacemos un esfuerzo por educar a las familias también. El cambio en la educación va a darse cuando la comunidad educativa demande una educación diferente. En la medida en que solo conozcan lo que han consumido, lo que han vivido, el esquema no cambiará", agregó Rshaid.