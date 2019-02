-¿De qué otras maneras esto se traslada a la Argentina?

-En los próximos 25 años, los soldados argentinos podrán tener cinco tipos de enfrentamientos en los cuales Argentina va a perder sangre o tesoro. Uno es bien concreto, se trata de la destrucción de espacios territoriales de países vecinos producto de cataclismos, algo que pondrá presión sobre el amplio espacio territorial que tiene la Argentina.

El segundo es el rediseño del mapa de la Antártida. El mapa de la Antártida lo compartimos con Chile y con Gran Bretaña. Si el día de mañana se alían Gran Bretaña y Chile, nosotros quedamos débiles, la política de poder la van a ejercer ellos. Es lo mismo que pasa con el Atlántico Sur: todos hablan de la relevancia del Atlántico Sur, pero recién ahora este gobierno tomó la decisión de comprar cuatro patrulleras de alta mar. En los últimos 40 años no se habían comprado unidades navales 0 KM. En el gobierno anterior, como no teníamos el ARA Almirante Irizar, y no apuraban su reparación, se compraron a valor de ganga cuatro buques rusos polares que no son plenamente para funciones antárticas.

El tercer escenario es la depredación del espacio económico argentino. ¿Qué pasa si el día de mañana Gran Bretaña unilateralmente decide empezar con extracción petrolífera en su zona de exclusión? ¿Cómo vamos a lidiar con eso? Porque ahí, lo militar va a tener un rol, no tanto porque vaya a iniciarse una guerra, sino para hacer valer las posiciones. Esto es algo que ya está pasando con la depredación pesquera. En Argentina hablamos de los dólares del campo, pero ¿qué pasa con los dólares del mar? No pasa nada porque no los vemos.

El cuarto escenario es una operación de paz compleja. Posiblemente, en los próximos años Argentina vuelva a hacer operaciones de este tipo, con despliegues en entornos urbanos. Antes, las operaciones de paz eran al estilo de Chipre, y en realidad, el futuro está en operaciones como las de Haití, en entornos urbanos con guerrillas activas, posiblemente, como le sucede a Uruguay y a otros países desplegados en África, con una lógica en la que imponer el orden implica enfrentarse a distintos tipos de insurgencia. Tenemos que estar preparados para esto, lo que implica integrar una serie de tecnologías con el combatiente individual, algo en lo que me parece que Argentina no está pensando, como, por ejemplo, desarrollar a nivel de pelotón la integración del uso de drones, drones integrados con los teléfonos, etc.

El quinto componente importante es cómo vamos a proteger las comunicaciones del país, que es todo el escenario de ciberdefensa, aunque en realidad yo lo llamo "defensa digital", que es un concepto más amplio.