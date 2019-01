Debemos, por ello, dar a los futuros líderes militares las condiciones, la formación y las herramientas para entender, administrar y conducir el conflicto futuro. La demanda de la defensa actual no admite mandos y cuadros –oficiales y suboficiales– que no tengan capacidad de innovación y adaptación. Si la tecnología cambia en forma continua, los sistemas evolucionan y los problemas son diferentes; los militares deben estar en condiciones de entender los cambios, administrarlos y conducirlos. ¿Cómo podría un líder del futuro conducir la guerra cibernética si no sabe de qué se trata? ¿Cómo podría integrar una fuerza de paz si no conoce el idioma o no comprende las condiciones del área de operación? ¿Cómo mantendrá la disciplina derivada de la profesión militar si no le damos las herramientas necesarias?



Especialización y escasez

En la era industrial, los ejércitos eran de "masas", con baja calificación y muy numerosos. Hoy día, la especialización y la escasez son la norma. Por esta razón, toda política que promueva explotar al máximo el potencial de cada integrante de las fuerzas militares redundará en la obtención de un valor agregado concreto y en la optimización de los recursos disponibles. En esta línea de pensamiento, es importante potenciar los intangibles, como la realización de cursos militares y estudios de grado y posgrado en el país y en el extranjero. Ello permitirá, además, la interacción con universidades, empresas y centros de investigación locales, así como profundizar en la relación y las medidas de confianza con fuerzas de países amigos.