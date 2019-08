–En estos temas, las plataformas electorales son bastante pobres. Ponen el foco en Vaca Muerta y en seguir profundizando en los combustibles fósiles. Si bien ha habido avances en lo que respecta a las energías renovables, con varios llamados a licitación y adjudicaciones, esos temas todavía no tienen el rol central necesario para reconvertir la matriz energética de Argentina que, en la actualidad, depende en un 80 por ciento de fuentes no renovables. Consideramos que Vaca Muerta es la salvación del país, en lugar de enfocar los esfuerzos en otras vías de generación de energía. Además, se sigue profundizando el sistema de agricultura vigente, que tiene un impacto fuertísimo en la vida de las personas, impacto relacionado con los niveles de agroquímicos que se usan en el país. En ese sentido, el sistema agroindustrial vigente no da para más y se quiere imponer en otras zonas un modo de producir que no es propio; no todo el país es La Pampa.