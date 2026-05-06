México

Senadora arremete contra la derecha por visita de Ayuso: “Espurios y traicioneros de la patria”

En la Comisión Permanente, la senadora Beatriz Navarro acusó a la oposición de injerencismo y defendió a Sheinbaum ante las presiones de Estados Unidos

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En la sesión celebrada este 6 de mayo, una legisladora de Morena responsabilizó a miembros del PAN y del PRI de favorecer intereses extranjeros, aludiendo a la visita de dirigentes internacionales y la presión de Estados Unidos en temas jurídicos. (Infobae-Itzallana)
En la sesión celebrada este 6 de mayo, una legisladora de Morena responsabilizó a miembros del PAN y del PRI de favorecer intereses extranjeros, aludiendo a la visita de dirigentes internacionales y la presión de Estados Unidos en temas jurídicos. (Infobae-Itzallana)

En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada este 6 de mayo de 2026, la senadora de Morena Beatriz Andrea Navarro Pérez subió a tribuna con un discurso encendido: acusó a la derecha mexicana de traición a la patria por abrazar el injerencismo extranjero, defendió el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y lanzó sus dardos más directos contra los legisladores del PAN y del PRI.

“La derecha es traicionera y acepta el injerencismo”

Navarro Pérez no midió palabras desde el inicio. Calificó a la derecha mexicana de tener “un cáncer perverso y arraigado” que, dijo, la lleva a pactar con intereses externos en contra de la soberanía nacional. Recordó que el artículo 123 del Código Penal tipifica como traición a la patria precisamente ese tipo de conductas.

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“La independencia de México ha sido construida con el heroísmo de un pueblo que la ha conquistado una y otra y otra vez, y como el día de hoy la vamos a seguir defendiendo”, afirmó desde la tribuna del Senado.

En ese contexto, la senadora vinculó directamente la visita de Isabel Díaz Ayuso a México con lo que describió como una estrategia orquestada para desestabilizar al gobierno de la Cuarta Transformación: “Se ha intentado instalar en el debate público una narrativa que mezcla presión diplomática, ruido mediático y acusaciones sin sustento jurídico con el único propósito de golpear al movimiento y debilitar a nuestra presidenta.”

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La solicitud de extradición de Estados Unidos: “No cumple con la ley”

Navarro Pérez también abordó las presiones provenientes de Estados Unidos y fue contundente en términos jurídicos. Explicó que el Tratado de Extradición entre México y EU establece dos vías: la solicitud formal —regulada por el artículo 10— y la solicitud de atención provisional —artículo 11—, esta última reservada exclusivamente para casos urgentes donde exista riesgo de fuga.

Según la senadora, el gobierno de EU no acreditó ninguno de esos requisitos, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que los documentos enviados por la Embajada no contienen pruebas suficientes. “Si alguien piensa que México puede hacer caso omiso de eso, les recuerdo el artículo 16 constitucional”, advirtió.

“No somos iguales”: Morena vs. oposición

Uno de los momentos más tensos de la intervención llegó cuando Navarro Pérez confrontó directamente a los senadores del PAN y del PRI, recordándoles su propio historial.

“Vienen aquí a darse golpes de pecho. No, no somos iguales”, espetó, señalando que Morena ha detenido a sus propios alcaldes cuando han actuado de forma irregular, y que la legislación anticorrupción impulsada por el movimiento —incluyendo reformas al Código Fiscal y mayores atribuciones al SAT— habla por sí sola.

Como evidencia de resultados, citó cifras del gobierno actual: 13.4 millones de personas que salieron de la pobreza, una recaudación que pasó de 3 a 5 billones de pesos sin aumentar impuestos, 94 líderes del crimen organizado enviados a Estados Unidos y una reducción del 45% en homicidios dolosos.

“Un movimiento que encubre no genera estos resultados. Un movimiento que actúa con honestidad, sí”, remató.

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El cierre: “Espurios, traicioneros de la patria”

Navarro Pérez cerró su intervención con un mensaje directo a los legisladores de oposición y con una defensa encendida de Sheinbaum, a quien calificó de “mujer ética y honesta, a la altura de las circunstancias”.

Sus últimas palabras no dejaron espacio a la ambigüedad: “No somos iguales, que les quede claro. Senadores espurios del PAN y del PRI, recuerden su pasado. Que viva la presidenta Claudia Sheinbaum, muy diferente a ustedes, espurios, traicioneros de la patria.”

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