Corte Constitucional tumbó el decreto que cobraba impuestos a las generadoras de energía bajo la emergencia económica del Gobierno Petro

A través de la sentencia C-115 de 2026, el alto tribunal declaró inexequible dicha norma, al perder sustento jurídico tras la caída del Decreto 1390 de 2025 - crédito Longvisual Via Zuma Press Wire/Dpa y Colprensa

En sesión de la Sala Plena del miércoles 6 de mayo de 2026, la Corte Constitucional adoptó la Sentencia C-115 de 2026, mediante la cual resolvió el expediente RE-389, con ponencia del magistrado Vladimir Fernández Andrade. En esta providencia, el alto tribunal declaró inexequible, por consecuencia, el Decreto Legislativo 0044 del 21 de enero de 2026, expedido en el marco del estado de emergencia económica y social.

La decisión se fundamenta en la previa declaratoria de inexequibilidad del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, establecida en la Sentencia C-075 de 2026, lo que derivó en la pérdida de sustento jurídico del decreto 0044. La votación fue de 8-0, con aclaración de voto del magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño, mientras que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar no participó por impedimento fundado.

PUBLICIDAD

Tras la decisión, la Corte también definió la modulación de los efectos de la inexequibilidad, diferenciando el alcance de las medidas contenidas en los artículos 1 y 2 del decreto analizado.

Efectos retroactivos y devolución de recursos

Respecto del artículo 1 del Decreto 0044 de 2026, la Corte determinó que la declaratoria de inexequibilidad tendrá efectos retroactivos. En consecuencia, las sumas de dinero recaudadas por concepto de la contribución parafiscal deberán ser devueltas o compensadas a los sujetos pasivos.

PUBLICIDAD

Para cumplir con esta disposición, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) deberá aplicar los mecanismos legales existentes o adoptar los necesarios que garanticen la devolución o compensación efectiva de dichos recursos. El plazo establecido por la Corte para este proceso es de seis meses contados a partir de la notificación de la sentencia.

Noticia en desarrollo...

PUBLICIDAD