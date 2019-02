-No deja de llamar la atención el hecho de que los inversionistas se preocupen por el ambiente.

-En 2015, participé como representante de la Argentina en un foro internacional de Naciones Unidas sobre gestión de recursos no renovables mineros, del que también participaban integrantes de distintos gobiernos y banqueros. Este evento me permitió darme cuenta del gran desconocimiento que existe sobre las realidades y problemas que vive la minería en cada país. Muchos inversionistas decían que, de haber conocido la existencia de conflictos sociales o ambientales, hubieran elegido proyectos más sustentables y con menor riesgo en el marco ético. En cuanto a las mineras, comprobé que su foco está puesto en los números y en la producción diaria, por lo cual sus reportes a las casas centrales y los inversionistas son sesgados.



-¿Es correcto afirmar que el concepto de sustentabilidad ya tiene peso propio?

-Sí, no solo tiene peso, sino que ejerce una presión sobre las mineras de parte de los inversionistas, que son conscientes de que nadie sale indemne de este tipo de problemas. De hecho, cuando una minera realiza una mala práctica o tiene un conflicto de cualquier orden, se genera una alarma que repercute en todo el sector. De inmediato y ante la posibilidad de tener el mismo problema, todas revisan la estabilidad de sus propios taludes. Estos desastres generan un colapso interno porque se trata de una actividad que viene intentando, desde la comunicación, mejorar su imagen y de golpe, vuelve a ser cuestionada por los movimientos ambientalistas y un abanico de instituciones. Para decirlo con una frase hecha: la minería es necesaria, pero no en mi patio trasero.



