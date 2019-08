–¿Cuál es la situación de la ciudad de Buenos Aires?

–Complicada, porque no cuenta con terrenos propios para implementar una solución ambiental. Esta es la razón por la cual en la década del 70 surge la idea de enterrar todo y se crea la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), una compañía estatal de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad en la década del 70. En ese momento, no existía ningún tipo de recuperación y no recolectaban los gases ni lixiviados (el líquido resultante de la degradación de los residuos). Con la creación del CEAMSE se intentó cerrar los basurales a cielo abierto, y el sistema de disposición se concentró en cuatro rellenos ubicados en lugares alejados, como Ensenada o González Catán, donde es menor la resistencia ciudadana.