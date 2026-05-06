Ant Workshop y Wales Interactive lanzarán ‘Into the Slimy Mines’ el 29 de mayo para PC y consolas

Into The Slimy Mines presenta un nuevo tráiler.

La llegada de Into the Slimy Mines, el nuevo juego de defensa de torres con elementos roguelike desarrollado por Ant Workshop y publicado por Wales Interactive, ha sido confirmada para el 29 de mayo. Estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series, Switch y PC, y su lanzamiento busca ofrecer una experiencia donde la estrategia y la acción se combinan en un entorno de minería espacial plagado de peligros viscosos. Los jugadores asumen el papel de enanos de Ironkilt Intergalactic Industries, con la misión de rescatar a su tripulación tras un accidente en una luna infestada de slimes, enfrentándose a complejos desafíos para sobrevivir y regresar con una valiosa carga de mineral.

Inicio de la aventura tras un accidente en la luna

La historia comienza con el accidente de una nave minera tripulada por miembros enanos de Ironkilt Intergalactic Industries. Después del incidente, la tripulación se dispersa por una luna dominada por peligrosos slimes. Los jugadores deben explorar 30 sitios de excavación repartidos en seis biomas distintos, cada uno presentando diferentes grados de dificultad. Utilizando cartas especiales, excavan túneles y avanzan para localizar a sus compañeros desaparecidos. Este sistema implica que cada excavación también abre rutas para los enemigos, lo cual agrega tensión y obliga a tomar decisiones tácticas durante toda la partida.

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La progresión se estructura en torno a diferentes gremios, como Anvil, Warhammer y Pickaxe, que ofrecen variados estilos de juego. Adicionalmente, existen seis tipos de plataformas de perforación, que pueden personalizarse con hasta 30 accesorios distintos para adaptarse a los peligros específicos de cada entorno lunar.

Jugabilidad basada en cartas y construcción de defensas

Un aspecto innovador de Into the Slimy Mines es el uso de cartas tanto en la progresión como en la construcción de defensas. Los jugadores obtienen cartas y sobres potenciadores que permiten excavar, desplegar torretas, mejorar edificaciones y activar habilidades de apoyo. El juego también da la opción de mejorar armas y herramientas combinando cartas similares; por ejemplo, dos torretas del mismo nivel se pueden fusionar para crear una más fuerte.

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La gestión de recursos es fundamental, ya que el dinero se obtiene al descubrir vetas de mineral durante la excavación. Estas ganancias se utilizan para expandir estructuras y reforzar la defensa ante los continuos ataques de los slimes. El juego incluye un total de 10 edificaciones y 26 torretas, cada una con sus propias opciones de mejora y niveles de poder, lo que permite planificar estrategias en función de las cartas recolectadas y el avance por los diferentes biomas.

El sistema de progresión meta otorga mejoras permanentes: en cada partida, los jugadores pueden desbloquear hasta 17 beneficios y ventajas que facilitan futuros enfrentamientos. Esta característica fomenta la rejugabilidad y proporciona una sensación de avance continuo a pesar de la creciente dificultad.

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Defensa, herramientas y resistencia ante la invasión de slimes

En la segunda fase de cada partida, las defensas son puestas a prueba por oleadas de slimes que atacan a través de las rutas excavadas previamente. El juego cuenta con 26 variedades de torretas, cada una con hasta tres niveles de actualización, además de herramientas para ralentizar y barricadas para regular el avance enemigo. La coordinación adecuada de estos elementos resulta esencial para sobrevivir, ya que el avance de los slimes es constante y cualquier error puede llevar a la destrucción de la base minera.

Los jugadores también tienen acceso a 15 cartas de gadgets, con funciones que incluyen ralentizar grupos de enemigos, atacar en masa o reparar construcciones incluso durante los ataques. Esta dinámica fortalece el aspecto estratégico y exige adaptabilidad ante la imprevisibilidad de cada ola enemiga.

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La narrativa se enriquece con la recolección de hasta 20 datapads que revelan la historia del Capitán Firebeard y su tripulación. Por otra parte, la inteligencia artificial F.O.R.G.E proporciona información adicional y ayuda en la partida, aportando contexto y mayor profundidad al universo del juego.

Into the Slimy Mines, de Ant Workshop

Recepción y acceso anticipado para la comunidad

Aunque la fecha de lanzamiento completo es el 29 de mayo, Into the Slimy Mines ya permitió a los jugadores probar una demo en PC. Con esta versión, la comunidad ha podido experimentar el desafío estratégico que caracteriza al juego y la tensión constante que representa enfrentar oleadas de slimes.

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Su disponibilidad en diversas plataformas, tanto en consolas como en PC, hace que una amplia variedad de jugadores puedan acceder a la propuesta, especialmente aquellos interesados en los videojuegos de defensa de torres y mecánicas roguelike. El enfoque en la progresión, la toma de decisiones, la construcción y la combinación de cartas responde al creciente interés por experiencias profundas y variadas, posicionando el juego como una opción atractiva para quienes buscan complejidad y diversidad en sus partidas.

La situación presentada en la luna slime no solo atrae a los seguidores del género, sino que también refleja los riesgos laborales propios de una ficción industrial llevada al extremo. Cada decisión en la mina implica un riesgo para la vida de la tripulación y la rentabilidad de la misión, un dilema que puede recordarle, a quienes trabajan bajo presión en otros ámbitos, la importancia de la estrategia y la toma de decisiones acertadas en situaciones críticas.

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