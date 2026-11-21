Hoy, con 33 años recién cumplidos en el hielo y con el rango de teniente primero del Ejército Argentino, el Dr. César Martínez afronta uno de los desafíos más complejos de su carrera: ser el único médico a cargo de la atención de adultos, niños y familias en la base antártica Esperanza (Fotos: César Martínez)

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Nació y se crio en Villa Guillermina, provincia de Santa Fe, estudió medicina en la Universidad Nacional del Nordeste –en la provincia de Corrientes, donde se le pegó la tonada, aclara– y se especializó en Medicina Interna en el Hospital El Cruce de Florencio Varela. Durante la pandemia, impulsado por una vocación por la medicina social y la aventura, recorrió el interior del Chaco y Neuquén asistiendo a colegas en momentos críticos. Hoy, con 33 años recién cumplidos en el hielo y con el rango de teniente primero del Ejército Argentino, el Dr. César Martínez afronta uno de los desafíos más complejos de su carrera: ser el único médico a cargo de la atención de adultos, niños y familias en la base antártica Esperanza.

En este rincón austral del planeta –donde los virus desaparecen tras cumplir su ciclo, las emergencias exigen telemedicina o complejos repliegues aéreos, y la vida comunitaria se abriga con guitarras, acordeones y locro–, Martínez nos cuenta cómo es ejercer la profesión sin margen de error, combatir el aislamiento y encontrar la gratitud en el lugar más remoto de la Tierra.

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Preparación médica y medicina preventiva

-¿Cómo es la preparación que necesita un médico clínico para desempeñarse solo en una base antártica y cubrir todas las eventualidades?

-La formación universitaria nos da una buena base en atención primaria y medicina preventiva, que es el enfoque principal en la Antártida. En mi caso, al ser médico clínico, pasé mucho tiempo en sala con pacientes internados y realicé rotaciones por emergentología, dos pilares clave.

Por supuesto que, cuanto más te especializás, más herramientas tenés. Pero también es fundamental el trabajo en equipo a distancia: para emergencias que excedan lo que uno puede resolver en el lugar, contamos con la tecnología para comunicarnos y guiarnos en tiempo real con colegas en el continente a través de la telemedicina. Incluso en la base tenemos una cabina de teleconsulta equipada para contactarnos con otros especialistas o pediatras, en caso de ser necesario.

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En este rincón austral del planeta –donde los virus desaparecen tras cumplir su ciclo, las emergencias exigen telemedicina o complejos repliegues aéreos, y la vida comunitaria se abriga con guitarras, acordeones y locro–, Martínez nos cuenta cómo es ejercer la profesión sin margen de error, combatir el aislamiento y encontrar la gratitud en el lugar más remoto de la Tierra

-¿Qué equipamiento tiene la base Esperanza para afrontar una urgencia o una intervención quirúrgica?

-La base está muy bien equipada. Contamos con consultorio, sala de odontología e instrumental completo, y una sala de shock room, donde, en caso de suma urgencia, podría ser realizada . Esta sala tiene todo lo indispensable: cardiodesfibrilador, respirador, equipo de intubación endotraqueal, bombas de infusión y la medicación necesaria para administrar drogas intravenosas.

Respecto a las cirugías, en caso de riesgo de vida, lo prioritario es estabilizar al paciente y gestionar el repliegue por medios aéreos (aviones o helicópteros). Si bien el espacio está equipado por si hiciera falta intervenir, la especialización quirúrgica es determinante. La prevención y los chequeos previos que se realizan antes de viajar buscan evitar llegar a ese punto.

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-Existe la famosa historia del médico ruso que tuvo que operarse a sí mismo de apendicitis en la Antártida. ¿Sigue siendo un riesgo recurrente?

-Es una historia tremenda y real. A raíz de antecedentes como ese, desde entonces, todas las personas que vienen a la Antártida tienen que someterse a la apendisectomía profiláctica, salvo los niños y las auxiliares de base. En la actualidad, se realizan ecografías previas a la dotación, aunque un cuadro de apendicitis puede desencadenarse en cualquier momento. En cuanto a las posibilidades, es mucho más raro que desarrolle ese cuadro un niño que un adulto. Y, ante un caso agudo de riesgo de vida, la conducta es estabilizar y coordinar la evacuación médica.

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La salud en el hielo: virus, insomnio y el cuerpo al extremo

-Suele decirse que, en la Antártida, nadie se enferma porque “no hay virus”. ¿Es un mito o una realidad?

-Es real, en la Antártida no existen virus autóctonos. Cuando llega un grupo nuevo de gente, puede traer algún virus respiratorio que se contagia en cadena, pero una vez que el virus cumple su ciclo, muere. Al tiempo, ya no hay circulación viral. Pese al frío extremo, no tenemos cuadros de gripe o fiebres virales durante el año.

-Entonces, ¿cuáles son las consultas más habituales en la base?

-Lo más común son cuadros digestivos o intestinales leves y traumatismos menores. También llevamos un control mensual de peso para monitorear el desarrollo de la dotación, sobre todo de los niños que viven en la base.

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"La base está muy bien equipada. Contamos con consultorio, sala de odontología e instrumental completo, y una sala de shock room, donde, en caso de suma urgencia, podría ser realizada", explicó Martínez

-¿El clima extremo genera algún impacto físico particular en el cuerpo?

-El frío intenso favorece que la presión arterial tienda a subir un poco; hemos tenido un par de casos que requirieron seguimiento más cercano. En la piel, la exposición combinada de frío y radiación solar puede acelerar el envejecimiento cutáneo si no hay protección adecuada.

Por otro lado, están los trastornos del sueño. En esta época del año, tenemos muchas horas de luz solar continua. Para dormir, recurrimos a tapar las ventanas con persianas o cortinas, o a usar protectores oculares. En caso de que el insomnio interfiera con el descanso físico o la vida diaria, se evalúa medicar, pero afortunadamente solo hemos visto casos de insomnio transitorio.

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Convivencia, aislamiento y la cultura argentina en el hielo

-¿Cómo se maneja el alejamiento de los afectos durante una campaña tan larga?

-Al principio, fue muy complicado. Afortunadamente, la tecnología ayuda muchísimo a acortar distancias mediante las videollamadas. Al mismo tiempo, uno va construyendo lazos fuertes con la comunidad de la base, lo que ayuda a sobrellevar el día a día. Hacia el final de la campaña, cuando se acerca el regreso, la ansiedad y el deseo de reencontrarse con la familia y los amigos se hacen sentir.

-Más allá de lo médico, ¿cuál dirías que fue el mayor desafío de esta experiencia?

-Sin duda, la convivencia. Somos una comunidad reducida que comparte mucho tiempo y se cruza constantemente. El gran aprendizaje pasa por el respeto, la tolerancia, la capacidad de guardar la calma y saber diferenciar qué discusiones valen la pena para mantener la armonía del grupo.

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El frío intenso puede favorecer que la presión arterial tienda a subir un poco

-¿Y lo más gratificante?

-Tomar dimensión de lo afortunados que somos. Es un porcentaje ínfimo de la población mundial el que tiene la oportunidad de pisar suelo antártico y vivir en un lugar tan remoto.

Pero, además, es hermosísimo mantener vivas nuestras tradiciones acá: comer un asado, hacer un locro, escuchar folclore. Los sábados tenemos una cita infaltable con la “noche de pizza” para toda la dotación. Yo me traje un teclado que compré en Tierra del Fuego y un acordeón; nos juntamos con un muchacho que toca la guitarra, el maestro que toca el bombo y el cocinero que canta, y armamos peñas para las fechas patrias. Incluso los docentes organizaron el Ballet Esperanza y llegamos a bailar el pericón nacional en el helipuerto con una temperatura bajo cero para el 9 de Julio.

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Balance y mensaje para la comunidad médica

-Si tuvieras que hacer un balance para tus colegas médicos, ¿qué les dirías sobre la experiencia de trabajar en la Antártida?

-Les diría que es un desafío transformador. Te enseña no solo medicina, sino a gestionar personas, coordinar equipos y desarrollar habilidades de negociación en contextos complejos. A veces, se piensa que venir a la Antártida estanca la carrera por la baja casuística grave, pero la posibilidad de estudiar y actualizarse está siempre.

"Los sábados tenemos una cita infaltable con la “noche de pizza” para toda la dotación", contó Martínez

A todos los colegas que sientan vocación por la aventura, les diría que se animen a vivir esto. Con sus pros y sus contras, es una experiencia que deja enseñanzas para toda la vida.