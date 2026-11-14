Enrique Shaw, el empresario argentino que León XIV puso como ejemplo: fue marino, padre de nueve hijos y será beatificado

Shaw, portador de la bandera argentina durante un desfile militar (Foto: "Shaw. De cadate naval a aspirante a santo", biografía del contraalmirante (R) Gonzalez Day, editada por el Circulo Naval)

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Fue oficial de la Armada, eligió dejar la carrera militar para dedicarse al mundo empresarial, dirigió Rigolleau y formó una familia de nueve hijos. Enrique Shaw tuvo una vida breve -murió a los 41 años-, pero dejó una marca profunda en el mundo del trabajo. Para él, los empleados no eran solo parte de una estructura productiva: eran personas cuyo bienestar también debía ser una prioridad. Esa convicción, inspirada en su fe, marcó su manera de entender el liderazgo empresarial.

El 18 de diciembre de 2025, el papa León XIV aprobó el milagro atribuido a su intercesión y abrió el camino definitivo hacia su beatificación. Días después de que el Pontífice -mientras duró su visita a Argentina- volviera a poner su figura en primer plano durante el encuentro sobre el trabajo, DEF conversó con monseñor Santiago Olivera, obispo castrense y vicepostulador de su causa, para conocer la historia y el legado del argentino al que muchos ya llaman “el santo de los empresarios”.

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Un dato: hay dos libros que para Olivera son fundamentales para conocer la vida de “el santo de los empresarios”. Uno es “Shaw. De cadete naval a aspirante a Santo”, una biografía escrita por el contraalmirante (retirado) Luis María González Day (publicado por el Centro Naval) y “María y comunidad de vida. Recopilación de pensamientos de Enrique Shaw” de la editorial Claretiana.

Santos argentinos: el legado de Francisco y el crecimiento de las causas de beatificación

Para monseñor Santiago Olivera, el crecimiento de las causas de beatificación y canonización en Argentina responde, en parte, a una mayor conciencia sobre la importancia de los santos como modelos de vida. Recuerda que Juan Pablo II impulsó la recuperación de la memoria de hombres y mujeres ejemplares de cada comunidad, una idea que Francisco retomó con el concepto de los “santos de la puerta de al lado”. “Es vivir de un modo extraordinario lo ordinario”, sintetiza.

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Aunque reconoce que la llegada de un papa argentino dio mayor visibilidad a las causas locales, sostiene que el proceso había comenzado antes. Entre los referentes menciona a san José Gabriel del Rosario Brochero, Mama Antula y san Artémides Zatti, cuya labor se desarrolló en la Patagonia. También destaca al cardenal Eduardo Pironio, Laura Vicuña, Tránsito Cabanillas, Catalina de María Rodríguez, los mártires riojanos y los del Zenta. Argentina cuenta actualmente con alrededor de 16 beatos y numerosas causas en distintas etapas.

Enrique Shaw tuvo una vida breve -murió a los 41 años-, pero dejó una marca profunda en el mundo del trabajo (Foto: archivo DEF)

De siervo de Dios a beato: cuáles son los pasos que exige la Iglesia

Según explica monseñor Olivera, el camino hacia la santidad suele comenzar después de la muerte del candidato, cuando existe una reconocida fama de santidad y elementos que permiten considerar que su vida fue ejemplar.

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El obispo de la diócesis donde murió puede recibir un pedido para iniciar la causa o tomar la iniciativa. Tras una investigación preliminar y la consulta a otros obispos, debe solicitar autorización al Dicasterio para las Causas de los Santos, en Roma. Si obtiene el aval, se constituye un tribunal para investigar su vida y la persona recibe el título de siervo de Dios.

En las causas que no están vinculadas al martirio, el siguiente paso es demostrar que vivió de manera heroica las virtudes cristianas. Si la Iglesia lo reconoce, es declarado venerable. Para la beatificación, habitualmente se requiere comprobar un milagro atribuido a su intercesión, que primero se investiga en la diócesis donde ocurrió y luego se evalúa en Roma. La excepción son los casos de martirio, en los que no se exige un milagro para ser beatificado.

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Para la canonización, en cambio, se necesita, por regla general, un segundo milagro atribuido a la intercesión del beato.

En el caso de Enrique Shaw, la investigación del milagro comenzó en la diócesis de Zárate-Campana y continuó en Buenos Aires. Tras casi cuatro años de evaluación en Roma, el papa León XIV aprobó el decreto que reconoce el milagro atribuido a su intercesión y habilitó su beatificación. “Para que sea beato y santo se necesita un milagro en cada etapa”, resume Olivera.

DEF conversó con monseñor Santiago Olivera, obispo castrense y vicepostulador de su causa, para conocer la historia y el legado del argentino al que muchos ya llaman “el santo de los empresarios" (Foto: Giovanni Sachetto)

De la Armada a los negocios: así descubrió Shaw su vocación de servir a los trabajadores

La participación de monseñor Santiago Olivera en la causa de beatificación de Enrique Shaw tiene un vínculo particular con la historia del empresario: su paso por la Armada Argentina. El obispo castrense se desempeña como vicepostulador de la causa, una tarea que realiza con Silvia Correal, postuladora en Roma y una de las referentes argentinas con mayor experiencia en este tipo de procesos. Correal también intervino en las causas de Mama Antula, José Gabriel del Rosario Brochero y Catalina de María Rodríguez, entre otras.

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“Enrique Shaw fue durante 11 años marino”, dice, al tiempo que agrega que, luego, Shaw solicitó la baja para dedicarse al mundo empresarial. “Él quería mucho a la Armada Argentina Argentina, y la institución también se siente cercana a esta causa porque Enrique es un hombre de su Fuerza”, señala el obispo. Por ese motivo, la institución manifestó su interés por mantenerse vinculada con el reconocimiento de quien también formó parte de su historia.

La decisión de dejar la carrera militar estuvo precedida por una experiencia que, según Olivera, ayuda a comprender su personalidad. Enviado por la Armada, Shaw tuvo la posibilidad de permanecer en Estados Unidos y desarrollar allí su carrera. Sin embargo, eligió regresar a Argentina. “Él decía que la Armada y el país habían invertido mucho en su formación y que quería devolverles todo lo que había recibido”, recuerda.

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Un detalle, nada casual: su vida hacia la santidad comenzó a tomar forma en Chicago, la ciudad de donde es oriundo el papa León XIV. De hecho, allí fue donde entendió su vocación empresarial como misión social. En una conversación con un sacerdote de esa ciudad, Shaw le manifestó su deseo de trabajar por los obreros. La respuesta que recibió lo llevó a pensar que podía hacerlo desde otro lugar: no necesariamente convirtiéndose él mismo en trabajador, sino poniendo sus capacidades al servicio de quienes trabajaban en las fábricas.

Enrique Shaw era esposo, padre de nueve hijos y empresario (Foto: archivo DEF)

“No los veía solamente como mano de obra”

Después de pedir el retiro de la Armada, se incorporó a la empresa familiar, Rigolleau. “Tenía un gran amor por el mundo obrero y una profunda formación en la doctrina social de la Iglesia”, destaca Olivera. Su concepción de la empresa estaba lejos de limitarse a la rentabilidad: entendía que el bienestar de los trabajadores también debía ser parte del éxito de cualquier organización.

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Para Shaw, los trabajadores no eran simplemente una pieza de la estructura productiva. Eran personas con nombre, historia y necesidades concretas. “Les preguntaba cómo se llamaban, los saludaba, los miraba a los ojos, se preocupaba por ellos”, cuenta Olivera. Ese interés se expresaba también en gestos cotidianos: cuando alguno se casaba, por ejemplo, podía regalarle los muebles para su nuevo hogar.

“No los veía solamente como mano de obra, sino como parte de la empresa. Si a nosotros nos va bien, es porque a ellos también les va bien”, resume el obispo al reconstruir su pensamiento.

Esa mirada también se traducía en decisiones concretas, especialmente cuando la situación económica de la fábrica obligaba a pensar en una reducción de personal. En lugar de resignarse a que los trabajadores perdieran sus empleos, Shaw buscaba alternativas para sostener sus ingresos. Olivera recuerda que llegó a facilitar madera y alquilar un galpón para que algunos obreros pudieran continuar trabajando de manera tercerizada, mediante tareas vinculadas con el embalaje y la logística de los productos de la compañía. La preocupación por ellos no era una declaración de principios, sino una responsabilidad que asumía personalmente.

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En el caso de Enrique Shaw, la investigación del milagro comenzó en la diócesis de Zárate-Campana y continuó en Buenos Aires (Foto: archivo DEF)

Esa relación tuvo una de sus expresiones más conmovedoras durante la enfermedad que terminaría con su vida. Cuando le diagnosticaron cáncer, Shaw tenía apenas 41 años y debió someterse a una operación: en aquel momento, sus trabajadores fueron los que se acercaron voluntariamente a donar sangre. La escena quedó grabada en su memoria y, según recuerda Olivera, dio lugar a una frase que condensa buena parte de su vínculo con ellos: “Yo siempre quise a los obreros, trabajar por ellos. Hoy estoy feliz porque por mis venas corre sangre obrera”.

“Él los quería de verdad, y ellos también lo querían”, sintetiza el obispo castrense.

Las cartas y las libretas personales que revelaron la historia íntima de Enrique Shaw

La historia de la causa de beatificación de Enrique Shaw -cuenta Olivera- comenzó a tomar forma a partir del reconocimiento de su trayectoria y del testimonio de quienes habían conocido su vida. Fue durante una charla en la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), que se planteó la necesidad de iniciar el camino hacia los altares. Shaw había sido uno de los fundadores y el primer presidente de esa institución.

A partir de allí, un grupo de personas, entre ellas empresarios vinculados con ACDE, comenzó a reunir documentación y testimonios. Entre los materiales que despertaron especial interés estaban sus anotaciones personales, aquellas pequeñas libretas en las que registraba pensamientos y reflexiones, además de las cartas que intercambió durante el noviazgo.

“Hay cartas de novios de Cecilia y Enrique, que están publicadas. Son cartas de amor”, cuenta Olivera. Para el obispo, esos documentos permiten acercarse a una dimensión más íntima del futuro beato y conocer al hombre detrás de su trayectoria empresarial y religiosa.

Shaw no era un religioso. Era esposo, padre de nueve hijos y empresario. Participaba de la misa en la iglesia del Pilar, rezaba y encontraba en la Eucaristía una fuente de inspiración para su rutina. Murió después de atravesar un cáncer. “Fue una vida breve, pero profunda”, dice Olivera.

Entre los materiales que despertaron especial interés estaban sus anotaciones personales, aquellas pequeñas libretas en las que registraba pensamientos y reflexiones, además de las cartas que intercambió durante el noviazgo (Foto: archivo DEF)

Cuándo será la beatificación de Enrique Shaw

Con el reconocimiento del milagro atribuido a su intercesión y la aprobación del decreto correspondiente, el camino hacia la beatificación de Enrique Shaw ingresó en su etapa final. Según explica Olivera, los actores de la causa -ACDE y la Acción Católica Argentina-, junto con la arquidiócesis de Buenos Aires, donde se desarrolló el proceso porque allí murió Shaw, solicitaron a la Santa Sede que se avance con la definición de una fecha para la ceremonia.

La petición fue dirigida al prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, el cardenal Marcello Semeraro, quien tiene a su cargo este organismo del Vaticano. Olivera aclara que, desde el punto de vista del proceso, ya no quedan instancias pendientes: “Está autorizado, el milagro está reconocido. Solamente falta oficializarlo con la beatificación”.

“Un santo no es un inmaculado”

Para Olivera, la figura de Shaw excede ampliamente el ámbito de la Iglesia. “Sin duda, es un ejemplo de humanidad”, afirma. Lo define como un líder con un profundo compromiso social, que trabajó en el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia y anticipó debates que hoy vuelven a ocupar un lugar central, como la economía solidaria y la función social de las empresas. “Fue un adelantado. Ya hablaba de eso”, sostiene, y destaca especialmente su reflexión sobre el vínculo entre la Eucaristía y la empresa.

Su historia también permite discutir una idea extendida sobre la santidad, asociada muchas veces exclusivamente a sacerdotes y religiosos. “También un laico está llamado a ser santo”, subraya Olivera.

“Un santo no es un inmaculado, alguien sin pecado. Es un pecador que se levanta, que se arrepiente, y que vive”, explica. Y señala que el compromiso de Shaw también se reflejaba en los gestos cotidianos: empleados y personas que trabajaron con él recuerdan su trato con los más necesitados de Berazategui, donde funcionaba Rigolleau, y su alegría incluso durante la enfermedad. Sus nueve hijos, por su parte, evocan a un padre que, pese a sus responsabilidades laborales, encontraba tiempo para jugar y compartir actividades en familia

Enrique Shaw y el desafío de ser un empresario honesto: qué mensaje deja su beatificación

Olivera considera que el reconocimiento de Shaw permite recuperar una imagen más amplia de la sociedad argentina. “Argentina tiene muy buena gente, muchos valores, hay faros que nos iluminan”, plantea. También cree que su historia llega en un momento oportuno para discutir la responsabilidad social del empresariado.

Santiago Olivera aclara que, desde el punto de vista del proceso, ya no quedan instancias pendientes: “Está autorizado, el milagro está reconocido. Solamente falta oficializarlo con la beatificación” (Foto: Giovanni Sachetto)

“Hay empresarios buenos y otros no tan buenos”, advierte. Para el obispo, la riqueza no es incompatible con la santidad: “Se puede ser honesto, trabajar como empresario y tener plata”. La diferencia está en cómo se obtiene y qué se hace con ella. “No con caminos oscuros, siendo corrupto y evadiendo. ¿Y qué hacer con esa ganancia?”, reflexiona.

En ese sentido, destaca la función social de la empresa y la posibilidad de que el desarrollo económico tenga una dimensión solidaria. Shaw representa, para Olivera, ese modelo de empresario que puede alcanzar el éxito sin renunciar a al compromiso con los demás. “Es un modelo”, concluye.

Hacia el final de la entrevista, Olivera vuelve sobre una idea que atraviesa toda su reflexión: Argentina cuenta con figuras y testimonios que muchas veces no logra valorar mientras están cerca. En ese sentido, menciona al papa Francisco y reconoce que el país tomó dimensión de su proyección internacional, en parte, después de su muerte.

Agrega que Francisco fue un hombre con capacidad de gobierno y una inteligencia reconocida en el mundo. Para Olivera, su legado se suma al de otros hombres y mujeres que hicieron de su vida un testimonio de fe y compromiso. Menciona al cura Brochero y a tantos otros referentes argentinos como un patrimonio espiritual y humano que merece ser conocido. “Son un tesoro que tenemos”, afirma.

Consultado sobre el momento actual del catolicismo en el país, considera que existen motivos para el entusiasmo, aunque también desafíos pendientes. “Estamos en un buen tiempo, sin duda, pero tenemos que estar mejor”, sostiene. Y advierte que muchos bautizados viven su fe de manera adormecida: “Tenemos que despertarnos un poco”.