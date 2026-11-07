Silicon Misiones, el hub tecnológico que apuesta a la economía del conocimiento como motor de desarrollo

Gustavo Frencheli, CEO y presidente de Cobro Inmediato, y Gerardo Levisman, director de Silicon Misiones, dialogaron con DEF sobre el nuevo hub tecnológico de la provincia (Foto: Fernando Calzada)

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Concebido con la idea de potenciar la economía del conocimiento y el emprendedorismo, Silicon Misiones es un hub tecnológico creado hace cinco años que funciona, desde 2023, en un edificio estratégicamente ubicado en las cercanías del aeropuerto de Posadas. Hoy cuenta con más de 80 empresas, vinculadas al software, la biotecnología, la tecnología aplicada al agro (agtech), la telemedicina, la educación y el sector de las fintech, entre otras áreas.

“Algunas empresas están instaladas en el edificio, otras nos visitan más esporádicamente y hay un tercer grupo que nos ha elegido como parte de una decisión estratégica, para participar de una ronda de negocio, un hackaton u otro evento particular”, explica Gerardo Levisman, director de Silicon Misiones, constituido como SAPEM, es decir, una sociedad anónima con mayoría accionaria del Estado provincial. En su sede, también funciona un co-working, que cuenta con un área de oficinas cerradas, salas de reuniones y un espacio de capacitación.

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En el Plan Estratégico 2025-2030, este centro de innovación se propone, además, desarrollar programas de incubación y aceleración de emprendimientos, y conformar nuevas alianzas con universidades y centros de investigación. El objetivo es incrementar en un 30 % la participación de la economía del conocimiento en el producto bruto geográfico (PBG) de la provincia y formar jóvenes en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) con miras a lograr una tasa de retención del 80 %, de manera que puedan continuar trabajando en Misiones.

Concebido con la idea de potenciar la economía del conocimiento y el emprendedorismo, Silicon Misiones es un hub tecnológico creado hace cinco años que funciona, desde 2023, en un edificio estratégicamente ubicado en las cercanías del aeropuerto de Posadas (Foto: archivo DEF)

Esta iniciativa se desarrolla en un entorno provincial que fomenta este tipo de industrias, entre ellas, la Ley del Programador Misionero, el Régimen de Promoción y Desarrollo de Startups y el Programa Misionero de Innovación Financiera con Tecnología Blockchain y Criptomonedas. “Hay una línea muy bien marcada de crecimiento en materia tecnológica, con apoyo del Estado”, resalta Levisman, quien anticipa que del 1 al 4 de diciembre tendrá lugar la “Misiones Tech Week”, cuyo organizador es Silicon Misiones, pero que contará con rondas de negocios y eventos a cargo del Ministerio de Industria, la Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones (ADEMI) y otras áreas del gobierno provincial.

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La Academia de Negocios, el pilar educativo

“La Academia de Negocios nació hace cinco años, partiendo de una problemática que nosotros veíamos en nuevas generaciones de empresarios, principalmente mandos medios y gerenciales, que necesitaban fortalecer sus estudios o profesionalizar algunas áreas”, señala Levisman.

En el Plan Estratégico 2025-2030, este centro de innovación se propone, además, desarrollar programas de incubación y aceleración de emprendimientos, y conformar nuevas alianzas con universidades y centros de investigación (Foto: Fernando Calzada)

La formación de los docentes estuvo a cargo del IAE Business School, de la Universidad Austral. Ellos también son empresarios que enseñan con el método estadounidense de estudio de casos. Ya pasaron por las aulas 15 cohortes o camadas, integradas por jóvenes procedentes no solo de Posadas, sino también de Puerto Iguazú, Oberá, Alem, Eldorado y otras localidades del interior de Misiones, a las que se llevó esta experiencia.

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“Para quienes participan de la Academia de Negocios, la experiencia no es solo ir a estudiar, sino también hacer networking, porque hay empresas muy importantes de distintos sectores, como el yerbatero, el maderero, el turístico y el del comercio”, añade el director de Silicon Misiones, quien define esta dinámica como “un objetivo cumplido”. “Ahora estamos lanzando la Academia de Negocios Tech, enfocada solamente en empresas con base tecnológica, vinculadas a la economía del conocimiento, siempre pensando en las necesidades del mercado misionero”, adelanta.

“Ya tenemos formada una base de 3000 jóvenes mayores de 18 años, en muchos casos identificados por los docentes de informática de las escuelas secundarias. La base fue una introducción a la programación y, a partir de ahí, empezamos a elevar los niveles, con cursos de Java, automatización e inteligencia artificial”, completa. El segundo paso es la recepción de solicitudes de empresas que necesitan incorporar recursos humanos y, para ello, cuentan con la plataforma SiMi Talents, que permite encontrar gente formada para ocupar estos puestos de trabajo y filtrar los datos según el área específica.

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La voz de un socio de Silicon Misiones

Uno de los socios de Silicon Misiones es la fintech Cobro Inmediato, cuyo presidente y CEO, Gustavo Frencheli, destaca los servicios ofrecidos por Silicon Misiones. “La membresía nos permitió expandir nuestra actividad y ser una base de operaciones que catalice nuestro negocio”, subraya, al tiempo que pone en valor el trabajo del equipo interdisciplinario que le permite a su empresa “conocer las particularidades de la última milla del lugar donde estamos desembarcando”.

Gustavo Frencheli y Gerardo Lavisman, los directivos de Silicon Misiones (Foto: Fernando Calzada)

“Acá encontramos capilaridad, atención, networking y acceso, que nos han facilitado el desarrollo en el NEA, donde contamos con muchos clientes, a los que ofrecemos soluciones innovadoras y adaptadas a las necesidades de la región”, agrega. Cita el ejemplo de la facturación de las instituciones educativas o de las cajas previsionales en Posadas, a las que les proveen los servicios de Cobro Inmediato. “Todo ello, a partir de un círculo virtuoso que nos ofrece Silicon Misiones”, redondea. Destacó, asimismo, los eventos organizados por Silicon Misiones, que permiten transmitir y adquirir conocimientos al vincularse con otras empresas.

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Al ampliar la mirada al sector, Frencheli sostiene: “Cuando hablamos de la economía del conocimiento y de las fintech, donde yo me desempeño, solemos asociarlas automáticamente a la exportación de servicios. Sin embargo, no se trata solo de exportar, porque dentro de Argentina hay mucha demanda insatisfecha”. Mencionó el caso de las pymes que necesitan “generar soluciones ad-hoc que no encuentran empaquetadas en productos Microsoft u Oracle”. En ese sentido, opinó que las pymes tecnológicas de nuestro país pueden brindarles soluciones a medida.