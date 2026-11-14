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Gira del Papa León XIV por Sudamérica: el impacto histórico de su paso por Uruguay, Argentina y Perú

Con mensajes centrados en la salud mental, el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y la cercanía con los sectores más vulnerables, el recorrido del Papa León XIV por el Cono Sur marcó un antes y un después

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La gira del Papa León XIV por Perú, Uruguay y Argentina marcó un acontecimiento histórico y un punto de inflexión para América Latina. Más allá de las convocatorias multitudinarias en las calles y plazas, el viaje de Robert Prevost consolidó el perfil de un pontificado que conoce el pulso de la región desde adentro. Lejos de limitarse a una agenda protocolar, el sumo pontífice eligió abordar problemáticas urgentes de la realidad contemporánea, logrando interpelar tanto a los fieles practicantes como a sectores alejados de la religión y a la propia dirigencia política.

Perú: el reencuentro con dos décadas de misión

Para el pontífice, la parada en territorio peruano tuvo un significado biográfico y pastoral único que atravesó toda su estadía. Antes de llegar al Vaticano, Prevost eligió vivir durante 20 años como misionero agustino en el Perú –atravesando incluso los años más complejos de la violencia política y el accionar de Sendero Luminoso– y se desempeñó como obispo de Chiclayo tras ser designado por Francisco.

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Por eso, su visita no fue vivida como la llegada de una autoridad extranjera, sino como el regreso de un pastor a su “segunda casa”. En Lima, donde muchos de sus amigos y fieles aún lo recuerdan cariñosamente como el “padre Bobby”, su presencia generó una profunda conexión emocional con un pueblo al que dedicó gran parte de su vida. Ese conocimiento del terreno le permitió hablar con autoridad sobre la dignidad humana y las deudas sociales pendientes en el mundo andino, reafirmando el vínculo cercano entre el papado y las comunidades más postergadas.

La gira del Papa León XIV por Perú, Uruguay y Argentina marcó un acontecimiento histórico y un punto de inflexión para América Latina (Foto: Fernando Calzada)
La gira del Papa León XIV por Perú, Uruguay y Argentina marcó un acontecimiento histórico y un punto de inflexión para América Latina (Foto: Fernando Calzada)

Uruguay: una “Iglesia que escucha” frente a la crisis de salud mental

En su paso por Uruguay, León XIV sorprendió al correr el eje de los discursos tradicionales para abordar de frente una de las problemáticas más sensibles, urgentes y silenciosas de esa sociedad: el suicidio y el cuidado de la salud mental. Consciente de los índices que preocupan al país vecino, el pontífice evitó los tonos dogmáticos y puso el acento en la necesidad de construir una Iglesia que sepa escuchar, contener y acompañar las angustias de la vida moderna.

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Su mensaje apuntó directamente al corazón de una época atravesada por la hiperconexión digital, la exigencia constante y la soledad. Al priorizar la escucha por sobre la prédica unilateral, logró sintonizar con una sociedad secularizada, instalando en la agenda pública la importancia del acompañamiento comunitario y la empatía frente al dolor psíquico y emocional.

La misa en la Basílica de Luján fue uno de los momentos más emotivos, resaltando la figura de distintos santos y beatos (Foto: Fernando Calzada)
La misa en la Basílica de Luján fue uno de los momentos más emotivos, resaltando la figura de distintos santos y beatos (Foto: Fernando Calzada)

Argentina: el fin de una espera de 39 años y la “nueva cuestión social”

Tras casi cuatro décadas sin una visita papal, la llegada de León XIV a la Argentina desató una movilización ciudadana sin precedentes recientes que logró suspender, al menos por unos días, la tradicional “grieta” política. En las calles no hubo banderas partidarias ni consignas sectoriales, y la dirigencia local optó por dar un paso al costado frente a la magnitud de un fenómeno que excedió lo estrictamente católico.

En el plano discursivo, fiel a la elección de su nombre –un puente directo con León XIII y la histórica encíclica Rerum Novarum, actualizó la Doctrina Social de la Iglesia advirtiendo sobre los desafíos de la revolución digital. En sus intervenciones alertó sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo, el poder de los algoritmos sobre las personas y la urgencia de avanzar hacia un capitalismo más humano y orgánico.

A su vez, sus recorridas fuera de los circuitos tradicionales, como la visita a la cárcel de Devoto y al Cottolengo Don Orione, marcaron el tono social de su estadía. Habló sin rodeos sobre la pobreza, las personas con discapacidad y la precariedad laboral. En ese marco, rescató figuras locales que llevaron su fe a la acción cotidiana, como el Cura Brochero, Mama Antula y el empresario argentino Enrique Shaw, cuyo proceso de beatificación impulsa como modelo de compromiso con los trabajadores.

Tras casi cuatro décadas sin una visita papal, la llegada de León XIV a la Argentina desató una movilización ciudadana sin precedentes (Foto: Fernando Calzada)
Tras casi cuatro décadas sin una visita papal, la llegada de León XIV a la Argentina desató una movilización ciudadana sin precedentes (Foto: Fernando Calzada)

Un estilo propio que trascendió lo religioso

A lo largo de los tres países, León XIV dejó en claro su impronta agustina: un perfil sereno, matemático y filosófico que privilegia el silencio, el argumento y la escucha activa. Aunque ese temperamento mesurado contrastó con la espontaneidad disruptiva de Francisco, resultó igual de magnético para millones de personas que se volcaron a las calles en busca de un mensaje de paz y racionalidad frente a los fanatismos.

En Buenos Aires, incluso se permitió romper el protocolo durante la multitudinaria vigilia de jóvenes y la misa en el Monumento a los Españoles –donde se sentó a disfrutar de los fuegos artificiales al ritmo de Alma Misionera–, dejando una imagen de cercanía genuina.

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