Rabino Isaac Sacca sobre la frase de León XIV en el Palacio San Martín: “Generó un cambio histórico”

El gran rabino de la Comunidad Sefaradí Argentina, Isaac Sacca

Guardar

El gran rabino de la Comunidad Sefaradí Argentina y presidente de Menora - Organización Judía Mundial para la Juventud, Isaac Sacca, visitó el Estudio Taeda para participar de un nuevo programa de Diálogos DEF. En una charla extensa, analizó el crecimiento del antisemitismo en el mundo, que según planteó se trasladó de lo religioso a lo político, y advirtió sobre las redes: “el odio vende, el amor no vende”. Recordó además su trabajo interreligioso con Jorge Bergoglio, cuando era arzobispo de Buenos Aires, y valoró la reciente visita del papa León XIV: la referencia a un vínculo espiritual con Israel que el Pontífice hizo en el Palacio San Martín, afirmó, “generó un cambio histórico”. Desde esa mirada, describió a la Argentina como “un paraíso en lo que tiene que ver con la convivencia entre las religiones”.

Antisemitismo político, redes y convivencia

-El antisemitismo viene escalando en los últimos años y hoy pasa directamente a la acción en el mundo entero. ¿Cómo ve este fenómeno?

PUBLICIDAD

-El antisemitismo es una manifestación antigua: desde que existe el pueblo judío, existe el antisemitismo, que se fue incrementando con el tiempo por distintos acontecimientos sociológicos y políticos. El pueblo judío es prácticamente el único pueblo original de la Antigüedad que sigue existiendo; los fenicios, los cananeos o los moabitas ya no están. Ese pueblo mantuvo siempre una identidad conformada por tres elementos: una religión, un pueblo y un Dios. Y, al estar tanto tiempo en la historia, estuvo involucrado en muchos acontecimientos internacionales. El más grande fue la creación de las religiones monoteístas. El cristianismo surge del judaísmo y se genera una especie de competitividad, un complejo de Edipo: ¿quién es el Israel verdadero? Luego el islam, que también deriva del judaísmo, hizo que este fuera un elemento observado por las sociedades que emergían de su propia esencia.

-Esas guerras de religión parecían superadas. ¿Qué pasó para que volvamos a cosas que creíamos erradicadas?

-Entre las religiones, la enemistad se redujo muchísimo en los últimos cientos de años. La religión era motivo de guerra; hoy el antisemitismo se trasladó a la parte política, a lo que tiene que ver con el Estado de Israel, con la derecha y la izquierda. Los instintos humanos no cambian. Pueden apaciguarse cada tanto, pero es difícil controlarlos constantemente. Por naturaleza, las sociedades buscan algún culpable para liberarse de sus propias culpas. Y el pueblo judío siempre es noticia por el protagonismo que tiene en la historia y en las religiones.

PUBLICIDAD

En una charla extensa, el Rabino Isaac Sacca, analizó el crecimiento del antisemitismo en el mundo, que según planteó se trasladó de lo religioso a lo político, y advirtió sobre las redes: “el odio vende, el amor no vende” (Foto: archivo DEF)

-¿Qué cambió desde el 7 de octubre de 2023?

-Cuando ocurre la Shoá, el pueblo judío no tenía una nación ni una tierra. Estaba a merced de la buena voluntad de quienes le daban hospedaje, y después del exterminio el mundo se solidariza, porque la tendencia de una persona sana es apiadarse del débil. El 7 de octubre, en cambio, Israel es atacado de una forma indescriptible, a niveles de un holocausto, pero es un país fuerte, con uno de los ejércitos más grandes del mundo y tecnología de alto nivel. Empieza a defenderse, porque la función principal de cualquier Estado es defender a sus ciudadanos. Esa defensa ya no viene de un pueblo débil y perseguido: David y Goliat cambiaron los papeles. Entonces hay más margen para la manipulación política, para mezclar una crítica a cómo se defiende un gobierno con una crítica a un país o a un pueblo.

PUBLICIDAD

-¿Dónde está el límite entre la crítica legítima a un gobierno en particular y el antisemitismo?

-Toda crítica es bienvenida. Hay mucha gente en Israel que no está de acuerdo con ciertas políticas de sus gobernantes; es el país que más critica a su propio gobierno. El tema es cuando se generaliza o se manipula una noticia, cuando se arma un relato para desprestigiar a un grupo. Cualquier actitud crítica que no esté basada en hechos concretos y revisados puede utilizar una imagen para introducir una narrativa colectiva. Las imágenes manipulan.

-En ese marco, ¿qué rol juegan las redes?

-Escuchaba al doctor Lorenzetti hablar sobre el poder del odio en las redes: el odio vende, el amor no vende. Si el odio vende, conviene subir más posteos de odio, sean reales o no. El odio nos sirve para enfrentar la maldad, la mentira y la violación; hay que odiar a un violador o a un asesino, no a una persona por pensar distinto. Las redes deben ser controladas primero por nosotros mismos: no creernos todo lo que vemos. Hay un trabajo individual primero y después de los organismos, los gobiernos, las escuelas y los educadores.

PUBLICIDAD

-¿Cómo se vive esto en la Argentina?

-La Argentina es un paraíso en lo que tiene que ver con la convivencia entre las religiones. El ciudadano común tiene admiración y un asombro positivo por ver a alguien distinto: pregunta qué comemos, cómo rezamos, cómo nos casamos, e incluso pide que lo invitemos. No hay miedo al distinto. Acá no tenemos barrios de musulmanes, de judíos o de cristianos; vivimos todos en un mismo edificio, con la iglesia al lado del templo y de la mezquita. Hay brotes individuales de antisemitismo, generalmente callados, pero en nuestro país no se acepta la acusación falsa ni la persecución a una minoría.

PUBLICIDAD

"No hablábamos de quién tenía razón, si el judaísmo o el cristianismo, porque pensamos que Dios entiende que cada uno puede llegar al bien con su relato y su narrativa", destacó el Rabino Sacca (Foto: archivo DEF)

La relación con el Papa Francisco

-Usted conoció a Jorge Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires. ¿Qué recuerda de aquel trabajo en conjunto?

-Nos reunimos en varias oportunidades, en su despacho y en el nuestro. Teníamos dos proyectos. No hablábamos de quién tenía razón, si el judaísmo o el cristianismo, porque pensamos que Dios entiende que cada uno puede llegar al bien con su relato y su narrativa. Nuestro tema era cómo ayudar a la gente. Uno de los planes era hacer llegar ayuda concreta a familias en riesgo a través de parroquias, sinagogas o mezquitas, cuyos referentes conocen a las familias del barrio. El otro era exportar al mundo la convivencia argentina entre las religiones. Le dije: “Es un modelo exportable; hagamos algo”. En la última charla que tuvimos acá me respondió: “Me voy a Roma a votar al Papa. Cuando vuelvo, seguimos”.

PUBLICIDAD

-Y después fue ungido como papa, ¿Continuaron la relación?

-Fui varias veces a verlo y seguimos hablando de esto en otros ámbitos. Me contaba que, de chico, tenía un compañero de secundaria judío e iba a estudiar a su casa. Veía en la vitrina el tefilín y el manto, y le preguntaba al amigo qué eran. Jugaban a la pelota en Flores, con toda la colectividad judía. Él me decía: “A mí no me pueden vender el antijudaísmo. Yo sé quiénes son los judíos”.

-¿Cómo vivió la reciente visita del papa León XIV?

-Fue muy importante para la feligresía católica y, para los argentinos, en el sentido de la convivencia. Trajo unos días de tregua en el ámbito político, hizo bajar un poco la inflamación. Habló mucho de la paz, de la armonía, de la diversidad, de aceptar al otro. Pero para nosotros hubo una frase en el Palacio San Martín que fue impactante y que, para mí, generó un cambio histórico.

PUBLICIDAD

El rabino Sacca contó que conoció a Jorge Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires (Foto: archivo DEF)

-¿Cuál fue esa frase?

-Una cosa es la declaración del Concilio Vaticano II sobre la relación de la Iglesia con el pueblo de Israel, que es formal y está en un documento. Pero el ciudadano común todavía no conoce esa información, en la que la Iglesia afirma su vínculo espiritual con Israel. El Papa lo expresó en sus primeras palabras, delante de los representantes de todas las religiones. Hoy vivimos un brote de antisemitismo, no en la Argentina ni en América Latina, pero sí en Europa y en otras partes del mundo, y eso es peligrosísimo. Que el Papa, con los focos puestos en él, diga que no se puede actuar en contra de Israel porque hay un vínculo espiritual, es muy importante. Había una tradición de competencia, por lo que decíamos al principio; eso terminó en el Concilio, pero hay que llevarlo al pueblo. Eso trae una ola de coherencia, de apaciguamiento. Puede crear una etapa nueva, porque son palabras claras para el pueblo común.

PUBLICIDAD

-¿Cómo es vivir hoy como líder religioso judío en este contexto?

-Vivir en la Argentina, para una persona de cualquier religión, es una tranquilidad. Uno se siente en paz, no perseguido. La mayoría de las personas aplauden lo diferente o, como máximo, lo miran con curiosidad. Y como líder religioso, más todavía, porque hay respeto y vínculo con los referentes de las distintas religiones. Es gratificante y una bendición ser argentino.