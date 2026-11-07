El Pentágono recurre a Elon Musk para liderar la mayor revolución bélica desde la bomba atómica

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La guerra en Ucrania y las recientes hostilidades en Medio Oriente establecieron un punto de quiebre en la historia militar moderna: la saturación del frente mediante drones masivos y de bajo costo invalidó la superioridad basada exclusivamente en plataformas convencionales multimillonarias.

Esta constatación forzó a Washington a admitir una vulnerabilidad crítica: Estados Unidos quedó rezagado frente a adversarios como China e Irán en la capacidad de fabricar aeronaves no tripuladas a escala industrial y con costos descartables. Para revertir esta brecha, el Departamento de Defensa ha iniciado una reestructuración profunda de su doctrina bélica y su aparato burocrático.

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El error de cálculo en la evolución del dron

Durante las intervenciones en Afganistán e Irak a fines de los años noventa y principios de los 2000, las Fuerzas Armadas estadounidenses lideraron la integración de drones de gran envergadura como los Predator y Reaper. Sin embargo, estas plataformas fueron diseñadas para misiones quirúrgicas de vigilancia y ataques selectivos de alto costo, ignorando la necesidad de sistemas masivos y prescindibles.

La saturación del frente mediante drones masivos y de bajo costo invalidó la superioridad basada exclusivamente en plataformas convencionales multimillonarias (Foto: archivo DEF)

La irrupción masiva de municiones merodeadoras de diseño iraní y drones comerciales adaptados en Europa del Este expuso la asimetría económica de interceptar aparatos de pocos miles de dólares con misiles que cuestan millones. La mayor preocupación estratégica se proyecta sobre el Indopacífico: ante una eventual confrontación por Taiwán, China dispone de una base industrial capaz de desplegar arsenales de enjambres a una escala exponencialmente superior, con capacidad operativa para saturar cualquier red integrada de defensa aérea.

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Mando unificado y autonomía por inteligencia artificial

Como respuesta directa, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dispuso la conformación de un nuevo comando unificado de cuatro estrellas abocado de forma exclusiva a drones, robótica e inteligencia artificial. La medida desmantela la fragmentación histórica entre el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, consolidando adquisiciones y doctrina bajo una sola línea de mando, al tiempo que abre el juego a medianas empresas de tecnología militar orientadas a la producción serial asequible.

El elemento diferencial de la estrategia estadounidense no radica en el hardware básico, sino en la integración de redes neuronales a bordo. Actualmente, los drones guiados por radiofrecuencia o enlace satelital son vulnerables a las contramedidas de guerra electrónica enemiga. Mediante algoritmos de visión computacional y cartografía autónoma, las nuevas plataformas procesan y atacan objetivos sin emitir señales activas ni depender de enlaces de datos, convirtiéndose en activos inmunes a la interferencia del espectro electromagnético.

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F-35 operarán bajo el concepto de loyal wingman (compañero leal de ala), escoltados por decenas de drones interconectados encargados de neutralizar defensas antiaéreas enemigas o absorber fuego hostil como escudos cinéticos (Foto: Fernando Calzada)

Silicon Valley dentro del esquema militar

A la reestructuración militar, se suma un grupo asesor de alto nivel orientado al diseño del combate futuro, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dispuso la conformación de un nuevo comando unificado de cuatro estrellas abocado de forma exclusiva a drones, robótica e inteligencia artificial.

A esta estructura, se incorporan especialistas del ecosistema de defensa automatizada, como Palmer Luckey —fundador de Anduril Industries— y figuras políticas como el exlíder legislativo Newt Gingrich. La iniciativa ratifica que el Pentágono busca acelerar sus ciclos de desarrollo adoptando los ritmos de actualización de software de Silicon Valley frente a los dilatados plazos de los contratistas de defensa tradicionales.

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El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dispuso la conformación de un nuevo comando unificado de cuatro estrellas abocado de forma exclusiva a drones, robótica e inteligencia artificial (Foto: archivo DEF)

El campo de batalla multidominio

La aplicación operativa de esta doctrina se orienta hacia la hibridación entre tripulaciones humanas y enjambres robóticos. En el dominio aéreo, cazas tripulados como los F-15, F-16 o cazas de quinta generación F-35 operarán bajo el concepto de loyal wingman (compañero leal de ala), escoltados por decenas de drones interconectados encargados de neutralizar defensas antiaéreas enemigas o absorber fuego hostil como escudos cinéticos.

La automatización abarca simultáneamente el resto de los frentes:

Tierra: vehículos terrestres no tripulados sobre orugas o ruedas ejecutan tareas de apoyo de fuego con ametralladoras pesadas, despliegue de misiles y evacuación médica bajo fuego enemigo.

Mar: plataformas navales de superficie y drones submarinos no tripulados patrullan zonas de fricción marítima, capacitados para inutilizar buques de guerra de alto tonelaje mediante ataques de saturación.

Esta transición hacia el combate algorítmico deja planteado el debate ético y doctrinal más crítico del siglo: a medida que la necesidad de eludir la interferencia electrónica acelere la autonomía total de los enjambres en el frente, se vuelve cada vez más difusa la preservación del control humano directo sobre la decisión letal en el combate.

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