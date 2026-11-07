DEF

El Pentágono recurre a Elon Musk para liderar la mayor revolución bélica desde la bomba atómica

Frente a la desventaja en la producción masiva de drones económicos y el temor a un choque de alta intensidad en el Indopacífico, Washington reestructura sus Fuerzas Armadas mediante un comando unificado, alianzas con magnates tecnológicos como Elon Musk y el despliegue de inteligencia artificial inmune a la guerra electrónica

Guardar

La guerra en Ucrania y las recientes hostilidades en Medio Oriente establecieron un punto de quiebre en la historia militar moderna: la saturación del frente mediante drones masivos y de bajo costo invalidó la superioridad basada exclusivamente en plataformas convencionales multimillonarias.

Esta constatación forzó a Washington a admitir una vulnerabilidad crítica: Estados Unidos quedó rezagado frente a adversarios como China e Irán en la capacidad de fabricar aeronaves no tripuladas a escala industrial y con costos descartables. Para revertir esta brecha, el Departamento de Defensa ha iniciado una reestructuración profunda de su doctrina bélica y su aparato burocrático.

PUBLICIDAD

El error de cálculo en la evolución del dron

Durante las intervenciones en Afganistán e Irak a fines de los años noventa y principios de los 2000, las Fuerzas Armadas estadounidenses lideraron la integración de drones de gran envergadura como los Predator y Reaper. Sin embargo, estas plataformas fueron diseñadas para misiones quirúrgicas de vigilancia y ataques selectivos de alto costo, ignorando la necesidad de sistemas masivos y prescindibles.

La saturación del frente mediante drones masivos y de bajo costo invalidó la superioridad basada exclusivamente en plataformas convencionales multimillonarias (Foto: archivo DEF)
La saturación del frente mediante drones masivos y de bajo costo invalidó la superioridad basada exclusivamente en plataformas convencionales multimillonarias (Foto: archivo DEF)

La irrupción masiva de municiones merodeadoras de diseño iraní y drones comerciales adaptados en Europa del Este expuso la asimetría económica de interceptar aparatos de pocos miles de dólares con misiles que cuestan millones. La mayor preocupación estratégica se proyecta sobre el Indopacífico: ante una eventual confrontación por Taiwán, China dispone de una base industrial capaz de desplegar arsenales de enjambres a una escala exponencialmente superior, con capacidad operativa para saturar cualquier red integrada de defensa aérea.

PUBLICIDAD

Mando unificado y autonomía por inteligencia artificial

Como respuesta directa, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dispuso la conformación de un nuevo comando unificado de cuatro estrellas abocado de forma exclusiva a drones, robótica e inteligencia artificial. La medida desmantela la fragmentación histórica entre el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, consolidando adquisiciones y doctrina bajo una sola línea de mando, al tiempo que abre el juego a medianas empresas de tecnología militar orientadas a la producción serial asequible.

El elemento diferencial de la estrategia estadounidense no radica en el hardware básico, sino en la integración de redes neuronales a bordo. Actualmente, los drones guiados por radiofrecuencia o enlace satelital son vulnerables a las contramedidas de guerra electrónica enemiga. Mediante algoritmos de visión computacional y cartografía autónoma, las nuevas plataformas procesan y atacan objetivos sin emitir señales activas ni depender de enlaces de datos, convirtiéndose en activos inmunes a la interferencia del espectro electromagnético.

F-35 operarán bajo el concepto de loyal wingman (compañero leal de ala), escoltados por decenas de drones interconectados encargados de neutralizar defensas antiaéreas enemigas o absorber fuego hostil como escudos cinéticos (Foto: Fernando Calzada)
F-35 operarán bajo el concepto de loyal wingman (compañero leal de ala), escoltados por decenas de drones interconectados encargados de neutralizar defensas antiaéreas enemigas o absorber fuego hostil como escudos cinéticos (Foto: Fernando Calzada)

Silicon Valley dentro del esquema militar

A la reestructuración militar, se suma un grupo asesor de alto nivel orientado al diseño del combate futuro, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dispuso la conformación de un nuevo comando unificado de cuatro estrellas abocado de forma exclusiva a drones, robótica e inteligencia artificial.

A esta estructura, se incorporan especialistas del ecosistema de defensa automatizada, como Palmer Luckey —fundador de Anduril Industries— y figuras políticas como el exlíder legislativo Newt Gingrich. La iniciativa ratifica que el Pentágono busca acelerar sus ciclos de desarrollo adoptando los ritmos de actualización de software de Silicon Valley frente a los dilatados plazos de los contratistas de defensa tradicionales.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dispuso la conformación de un nuevo comando unificado de cuatro estrellas abocado de forma exclusiva a drones, robótica e inteligencia artificial (Foto: archivo DEF)
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dispuso la conformación de un nuevo comando unificado de cuatro estrellas abocado de forma exclusiva a drones, robótica e inteligencia artificial (Foto: archivo DEF)

El campo de batalla multidominio

La aplicación operativa de esta doctrina se orienta hacia la hibridación entre tripulaciones humanas y enjambres robóticos. En el dominio aéreo, cazas tripulados como los F-15, F-16 o cazas de quinta generación F-35 operarán bajo el concepto de loyal wingman (compañero leal de ala), escoltados por decenas de drones interconectados encargados de neutralizar defensas antiaéreas enemigas o absorber fuego hostil como escudos cinéticos.

La automatización abarca simultáneamente el resto de los frentes:

  • Tierra: vehículos terrestres no tripulados sobre orugas o ruedas ejecutan tareas de apoyo de fuego con ametralladoras pesadas, despliegue de misiles y evacuación médica bajo fuego enemigo.
  • Mar: plataformas navales de superficie y drones submarinos no tripulados patrullan zonas de fricción marítima, capacitados para inutilizar buques de guerra de alto tonelaje mediante ataques de saturación.

Esta transición hacia el combate algorítmico deja planteado el debate ético y doctrinal más crítico del siglo: a medida que la necesidad de eludir la interferencia electrónica acelere la autonomía total de los enjambres en el frente, se vuelve cada vez más difusa la preservación del control humano directo sobre la decisión letal en el combate.

Temas Relacionados

elon muskdonald trumpestados unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Silicon Misiones, el hub tecnológico que apuesta a la economía del conocimiento como motor de desarrollo

Con más de 80 empresas socias, este polo de innovación tecnológica combina espacios de trabajo, formación, networking y rondas de negocios en una moderna sede ubicada a metros del aeropuerto de Posadas

Silicon Misiones, el hub tecnológico que apuesta a la economía del conocimiento como motor de desarrollo

¿En qué creen los argentinos? De Francisco al altar familiar y las canchas de fútbol, las nuevas formas de vivir la fe

De Luján a las canchas de fútbol, de Gilda a la Difunta Correa. La religiosidad popular tiene múltiples formas de manifestarse en la Argentina. El presbítero Carlos Galli explica qué revelan esas expresiones sobre la identidad de los argentinos, cómo conviven la fe y la cultura y por qué la Iglesia necesita, antes que nada, aprender a escuchar

¿En qué creen los argentinos? De Francisco al altar familiar y las canchas de fútbol, las nuevas formas de vivir la fe

Elecciones de medio término en EEUU: qué pasará en América Latina si Trump pierde el control del Congreso

Un revés electoral de Donald Trump en las legislativas limitaría la asistencia económica y militar hacia sus aliados regionales, debilitaría el freno a la influencia de China y obligaría a la marea conservadora del continente a replantear su política exterior

Elecciones de medio término en EEUU: qué pasará en América Latina si Trump pierde el control del Congreso

“Una ventana privilegiada al universo”: por qué la Antártida y sus neutrinos hicieron historia en el Nobel de Física 2026

De las profundidades de la Antártida al origen del universo: Francis Halzen y el Observatorio IceCube conquistan el máximo galardón de la ciencia al convertir un kilómetro cúbico de hielo polar en una ventana directa a los fenómenos más violentos del cosmos

“Una ventana privilegiada al universo”: por qué la Antártida y sus neutrinos hicieron historia en el Nobel de Física 2026

El puente entre el Bitcoin popular y el corporativo en tiempos de ciberataques

En el marco de una nueva edición de LABITCONF, Diego Gutiérrez Zaldívar, CEO y co-founder de Rootstock Labs, analiza la transición de la criptomoneda más popular hacia la infraestructura corporativa, el impacto de la inteligencia artificial en la seguridad y el lugar clave de la región en este ecosistema

El puente entre el Bitcoin popular y el corporativo en tiempos de ciberataques

DEPORTES

Detalles exclusivos de la iniciativa del Borussia Dortmund para desalentar los celulares en el estadio: “Aún amamos el juego”

Detalles exclusivos de la iniciativa del Borussia Dortmund para desalentar los celulares en el estadio: “Aún amamos el juego”

Sarmiento cayó con Tigre y no pudo asegurar su clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura

Con Boca Juniors y River Plate ya clasificados, así está el cuadro de los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura

Arden las posiciones del Clausura y de la Tabla Anual: cómo está la pelea por el ingreso a copas internacionales

El mensaje de Miguel Merentiel que hizo emocionar a Leandro Paredes en medio de las finales que afrontará Boca Juniors

TELESHOW

Adriana Aguirre regresa al teatro con una obra a la gorra: “La gente me hizo millonaria, ¿qué me cuesta devolverle algo?”

Adriana Aguirre regresa al teatro con una obra a la gorra: “La gente me hizo millonaria, ¿qué me cuesta devolverle algo?”

Quiénes son los hermanos de Villa Carlos Paz que compusieron la canción de bienvenida para el papa León XIV: “Nos caían las lágrimas”

Lola Berthet, del éxito de Los Roldán al presente con Franquicieros: “La gente quiere sentarse a ver una novela”

A solas con Cypress Hill: la colaboración con Trueno, la mítica aparición en Los Simpsons y su show en Argentina

Qué dice el acta policial por la que Wanda Nara pudo retirar a su hija a pesar de la protesta de Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO | Crisis en Paraguay: Santiago Peña fue trasladado de urgencia al Regimiento Escolta Presidencial tras los incidentes frente a su domicilio

EN VIVO | Crisis en Paraguay: Santiago Peña fue trasladado de urgencia al Regimiento Escolta Presidencial tras los incidentes frente a su domicilio

El diputado Julio César Portillo de Guatemala muere tras un ataque armado en Río Hondo, Zacapa

El ex presidente del Banco Central de Paraguay se entregó a la Policía tras el escándalo de Ueno Bank

Borges según Mariano Llinás: "Le dio todo a la literatura, y eso le costó gran parte de lo que los demás llamamos la vida"

Rosana Guber: “Pasaron cuarenta y cuatro años de Malvinas y no sabemos realmente por qué perdimos la guerra”