¿Putin puede atacar Europa? El plan de guerra híbrida y drones encubiertos que encendió las alarmas

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¿Está Vladimir Putin a las puertas de una agresión directa contra Europa continental o el Viejo Continente ya se encuentra librando las primeras batallas de un conflicto global de nuevo tipo?

Un informe de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) desató una profunda preocupación entre los servicios de inteligencia de España, Francia e Italia. La advertencia militar no prevé columnas de tanques cruzando fronteras ni el despliegue de misiles intercontinentales, sino una amenaza asimétrica, silenciosa y altamente impredecible.

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Drones suicidas desde el Mediterráneo: la alerta de la CIA

Según los datos de inteligencia divulgados, Moscú evalúa la ejecución de operaciones con drones de reconocimiento y ataque suicida contra infraestructuras clave en el flanco sur europeo.

Lo llamativo del informe radica en la táctica operacional: los artefactos —principalmente del modelo ruso Gerbera— no despegarían desde territorio continental ruso, sino desde buques mercantes camuflados que navegan en rutas rutinarias por el mar Mediterráneo.

Según los datos de inteligencia divulgados, Moscú evalúa la ejecución de operaciones con drones de reconocimiento y ataque suicida contra infraestructuras clave en el flanco sur europeo (Fotos: archivo DEF)

El dron Gerbera es de bajo costo, reducido tamaño y gran versatilidad. Si bien su carga explosiva no está concebida para destruir grandes cuarteles militares, su mayor efectividad reside en el impacto psicológico y logístico:

Inmovilización del transporte: El sobrevuelo no autorizado de drones en aeropuertos como los de Madrid, París o Roma podría paralizar el tráfico aéreo comercial durante días.

Ataques a infraestructura crítica: Riesgo de incendios focalizados en refinerías o inutilización de centros clave de telecomunicaciones.

Impacto social: Demostrar a las poblaciones del flanco sur de la OTAN que la distancia geográfica del frente ucraniano ya no garantiza inmunidad.

El debate en Europa: ¿contener o contraatacar?

Frente al incremento de estas incursiones, el debate sobre la respuesta que debe dar la Unión Europea cobró una dinámica sin precedentes. Diversos líderes europeos comenzaron a cuestionar si la estrategia de mera contención sigue siendo sostenible.

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Durante casi tres años, la postura europea se centró en el envío de material defensivo a Ucrania, el financiamiento de sistemas antimisiles y la imposición de sanciones económicas. Sin embargo, los analistas coinciden en que la estrategia puramente defensiva le otorga a Moscú la iniciativa táctica permanente.

Frente al incremento de estas incursiones, el debate sobre la respuesta que debe dar la Unión Europea cobró una dinámica sin precedentes (Foto: Archivo DEF)

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha advertido públicamente sobre el aumento paulatino del nivel de agresión de las operaciones rusas. En los pasillos de Bruselas, gana adeptos la postura de responder con la misma moneda mediante operaciones encubiertas, cibernéticas y de desarticulación de las redes de la inteligencia militar rusa antes del despliegue de los drones.

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A pesar de estas presiones, la posición no es unánime. Gobiernos como el de Italia reclaman máxima prudencia para evitar una escalada directa que forzara un enfrentamiento bélico abierto entre la OTAN y una potencia nuclear.

La “zona gris”: la anatomía de la guerra híbrida

Para los analistas estratégicos, un ataque convencional con fuerzas regulares contra un país miembro de la Alianza Atlántica activaría inmediatamente el artículo 5 de la OTAN, desencadenando una respuesta militar colectiva. Por esa razón, el Kremlin opera en la denominada “zona gris”, el terreno intermedio entre la paz formal y el conflicto armado abierto.

Entre las principales manifestaciones de esta guerra híbrida en suelo europeo, se destacan:

Sabotaje a infraestructura física: Interrupción de cables submarinos de fibra óptica en el mar del Norte, incendios en depósitos logísticos estratégicos en Alemania y Polonia, y bloqueos a señales GPS de aviación comercial sobre el Báltico.

Guerra cibernética: Afecciones operativas diarias sobre sistemas sanitarios, carteras de Defensa y entidades financieras.

Presión asimétrica y desinformación: Utilización de corrientes migratorias e incursiones con drones no identificados para fomentar la polarización política y erosionar la confianza pública.

El “factor Trump” y la búsqueda de autonomía estratégica

A la tensión en el frente oriental, se suma la incertidumbre política en Estados Unidos. Las posturas críticas y los constantes cuestionamientos de Donald Trump hacia la OTAN colocaron a los gobiernos europeos ante la perspectiva de un eventual repliegue del paraguas protector norteamericano.

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A la tensión en el frente oriental, se suma la incertidumbre política en Estados Unidos (Foto: Archivo DEF)

Ante la exigencia de que el bloque asuma de manera íntegra el costo de su seguridad:

Países como Alemania, Polonia y las naciones escandinavas incrementaron su presupuesto militar a niveles no registrados desde la Guerra Fría.

Persiste una disparidad de ritmos en el gasto de defensa entre el norte, centro y sur de Europa.

La brecha técnica y de capacidad industrial armamentística con Estados Unidos continúa siendo amplia a corto plazo.

Esta fragmentación interna es observada de cerca por Moscú, que busca capitalizar las discrepancias entre los miembros del bloque comunitario mientras Europa intenta definir los contornos de su propia autonomía estratégica.