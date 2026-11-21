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La tensión en el estrecho de Taiwán volvió a escalar hasta convertirse en el principal foco de conflicto geopolítico del planeta. Sin embargo, el tablero actual incorpora un factor inédito que altera el equilibrio de fuerzas: la crisis institucional en NVIDIA, la empresa tecnológica más valiosa del mundo.

Mientras el presidente chino, Xi Jinping, advierte que la cuestión taiwanesa es una “línea roja absoluta” entre Pekín y Washington, en Estados Unidos estalló un escándalo tras revelarse los vínculos del fundador y hasta ahora CEO de NVIDIA, Jensen Huang, con una presunta espía del régimen chino, lo que derivó en su renuncia en medio de una investigación del FBI.

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Este episodio expone una vulnerabilidad crítica: los procesadores que sostienen el desarrollo de la inteligencia artificial y los sistemas de defensa estadounidenses no se fabrican en Silicon Valley, sino a menos de 200 kilómetros de las costas de China continental.

Xi Jinping, Donald Trump y la retórica de la “reunificación”

El mensaje de Pekín llegó en una fecha simbólica: el aniversario del nacimiento de Sun Yat-sen, considerado el padre de la China moderna. Allí, Xi Jinping afirmó que la reunificación con Taiwán “debe concretarse” y que “el curso de la historia no puede detenerse”. Aunque el mandatario mencionó la búsqueda de una vía pacífica, la respuesta de Taipéi fue inmediata. El Consejo de Asuntos Continentales taiwanés denunció la “instrumentalización” histórica y recordó que la República Popular China jamás gobernó la isla, que funciona como una democracia autónoma desde 1949.

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En Estados Unidos estalló un escándalo tras revelarse los vínculos del fundador y hasta ahora CEO de Nvidia, Jensen Huang, con una presunta espía del régimen chino (Foto: archivo DEF)

En paralelo al discurso diplomático, la presión militar es constante. Horas después de las declaraciones de Xi, Taiwán detectó cerca de 30 aeronaves de combate chinas –incluidos cazas J-16 y drones– operando junto a buques de guerra alrededor de su territorio.

En este escenario, interviene Donald Trump, a quien Xi le dejó claro que Taiwán es la prioridad número uno en la agenda bilateral. El mandatario estadounidense mantiene una postura pragmática y transaccional: sostiene el respaldo militar a la isla mientras negocia acuerdos comerciales, de minerales críticos y de regulación de inteligencia artificial con Pekín. En Taipéi, crece el temor de que su seguridad quede supeditada a un pacto comercial entre ambas superpotencias.

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El peso real de Taiwán en la economía digital

Para dimensionar el riesgo global, basta con observar los indicadores económicos de esta isla de apenas 23 millones de habitantes, convertida en el motor físico de la era digital. Impulsada por la fiebre global de la inteligencia artificial, su economía crece a un ritmo récord superior al 14 % interanual y proyecta cerrar 2026 con un salto del 11 % en su PBI, una cifra inédita para una economía desarrollada.

los procesadores que sostienen el desarrollo de la inteligencia artificial y los sistemas de defensa estadounidenses no se fabrican en Silicon Valley, sino a menos de 200 kilómetros de las costas de China continental (Foto: AFP)

El secreto de esa expansión radica en su estructura productiva: la industria manufacturera representa más del 30 % de todo su producto interno, y solo el sector de los semiconductores explica cerca del 21 % del PBI taiwanés.

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En el tablero del comercio mundial, ese peso se traduce en un virtual monopolio. Taiwán concentra más del 70 % de la fabricación global de obleas de silicio y supera el 90 % en la producción de los chips más avanzados del planeta. Esos procesadores de 2 y 3 nanómetros son los que hacen funcionar desde un teléfono inteligente hasta los centros de datos de NVIDIA y los misiles del Pentágono.

El caso NVIDIA y la grieta en el “Escudo de Silicio”

Aunque NVIDIA diseña sus chips en Estados Unidos, depende casi exclusivamente de la firma taiwanesa TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) para fabricarlos. Sin las plantas de TSMC ubicadas en el noroeste de Taiwán, compañías como OpenAI, Google o Microsoft, así como el Departamento de Defensa estadounidense, quedarían sin hardware para entrenar modelos de inteligencia artificial. Históricamente, esta interdependencia se conoció como el “Escudo de Silicio”: la idea de que Pekín evitaría invadir la isla para no destruir las fábricas de las que su propia economía también depende.

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Horas después de las declaraciones de Xi, Taiwán detectó cerca de treinta aeronaves de combate chinas –incluidos cazas J-16 y drones– operando junto a buques de guerra alrededor de su territorio (Foto: archivo DEF)

No obstante, la eyección de Jensen Huang debilitó esa garantía. Tras conocerse su relación extramatrimonial con Alice Huang, quedaron al descubierto tanto la opacidad en las cadenas de suministro como el intenso lobby que el ejecutivo realizaba ante la Casa Blanca para flexibilizar las restricciones de venta de chips avanzados a China.

Con Huang fuera de la compañía, Washington enfrenta dos alarmas simultáneas: el riesgo de que tecnología sensible haya sido filtrada o triangulada hacia China y la vulnerabilidad de atravesar una transición de liderazgo en NVIDIA en el momento de mayor fragilidad militar en el estrecho. Si Estados Unidos endurece aún más los controles de exportación, reducirá los incentivos económicos de Pekín para sostener el statu quo.

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Tres escenarios inmediatos ante una invasión de China

Si China decidiera pasar de las maniobras de intimidación a una ofensiva militar real, los estrategas proyectan un impacto en cadena a escala global. El primer efecto sería un colapso tecnológico instantáneo. Las plantas de TSMC requieren una precisión quirúrgica extrema, por lo que un solo misil, un corte prolongado en la red eléctrica de la isla o la evacuación de sus ingenieros detendría en seco la producción mundial de semiconductores.

En cuestión de semanas, se paralizaría la fabricación de servidores de inteligencia artificial, automóviles, smartphones, equipos médicos y sistemas de armas guiadas, lo que provocaría un shock económico superior al de la crisis de 2008 y la pandemia combinadas.

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Taiwán concentra más del 70 % de la fabricación global de obleas de silicio y supera el 90 % en la producción de los chips más avanzados del planeta (Foto: AFP)

A esa parálisis industrial, se sumaría de inmediato la asfixia del comercio marítimo internacional. Por el estrecho de Taiwán, circula cerca de la mitad de la flota mundial de buques portacontenedores, por lo que una invasión o un bloqueo naval chino cerraría la principal arteria comercial entre Asia, Europa y América.

Todo este cuadro desembocaría en el mayor dilema militar para Estados Unidos. Durante décadas, Washington sostuvo la política de “ambigüedad estratégica”, asistiendo a Taiwán para que pudiera defenderse sin confirmar explícitamente si enviaría tropas en caso de un ataque. Si Donald Trump decidiera intervenir militarmente para frenar a Pekín, el mundo quedaría frente al primer enfrentamiento directo entre dos potencias nucleares en la historia moderna.

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Sin las plantas de TSMC ubicadas en el noroeste de Taiwán, compañías como OpenAI, Google o Microsoft, así como el Departamento de Defensa estadounidense, quedarían sin hardware para entrenar modelos de inteligencia artificial (Foto: archivo DEF)

Una carrera contra el reloj

La crisis en torno a NVIDIA y las negociaciones entre Washington y Pekín confirman que la geopolítica del siglo XXI ya no se define solo por territorios o fronteras, sino por el control de la capacidad de cómputo. Aunque Estados Unidos busca acelerar la construcción de plantas de TSMC en Arizona para reducir su exposición, trasladar ese ecosistema industrial demanda años y miles de millones de dólares.

Mientras tanto, el funcionamiento de la economía digital sigue atado a una franja de tierra de apenas 36.000 kilómetros cuadrados frente a las costas chinas. Con el liderazgo de NVIDIA en transición tras un escándalo de espionaje, la presión de Xi Jinping por definiciones históricas sobre la unificación y la estrategia negociadora de Trump, el margen de error se redujo a cero: lo que se decida en las próximas semanas definirá el futuro de la inteligencia artificial y determinará si el mundo entra en una nueva era de estabilidad negociada o en la crisis más peligrosa desde la Segunda Guerra Mundial.