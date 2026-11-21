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El furor desmedido por la inteligencia artificial generativa empieza a mostrar sus primeras fisuras. Entre promesas de revoluciones laborales incumplidas, desplome de cotizaciones y un costo energético sin precedentes, el modelo de negocios de las grandes tecnológicas de Silicon Valley enfrenta serias dudas de viabilidad.

Para desentrañar el entramado económico y político detrás de estas plataformas, DEF dialogó con Esteban Magnani, docente, periodista especializado en tecnología y autor de La mano invisible detrás del algoritmo, en una nueva entrega de Modo Futuro en el Estudio TAEDA. Una mirada lúcida y crítica sobre el peligro de una nueva crisis financiera global, el rol geopolítico de Estados Unidos y China, y qué le espera a la región frente a la avanzada de los gigantes digitales.

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Algoritmos y modelos de negocios: las fallas de la inteligencia artificial para sostenerse

-Quería comenzar preguntándote sobre tu libro, La mano invisible detrás del algoritmo. Una de las premisas que planteás es detenernos en plena revolución tecnológica a analizar el manejo de la información y cómo se vincula estrechamente con el negocio publicitario de plataformas como ChatGPT.

-Como periodista de tecnología, siguiendo las novedades, termino hablando más de economía que de potencialidades tecnológicas. Siempre la tecnología estuvo subsumida en un entorno cultural, económico y político que determinó qué desarrollo se hacía y cómo operaba en la sociedad. A partir del éxito de empresas como Google o Meta, todos buscan repetir esa fórmula mediante un financiamiento astronómico. Lo que descubren es que, incluso si el producto no es viable ni sostenible, mientras tanto se puede hacer mucho dinero.

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Silicon Valley está atravesado por una lógica tecnofinanciera con foco en la especulación. Se presentan herramientas sobredimensionadas que no son realistas. El libro aborda justamente eso: qué pasa cuando se disipa el humo tecnológico. Quedan herramientas útiles, pero también muchas burbujas, estafas y promesas que jamás se van a cumplir.

-En uno de tus últimos artículos abordaste la quiebra de una empresa del sector. Pese a la masividad que tiene la IA generativa, ¿por qué el esquema de negocios no parece sustentable?

-No es sostenible porque el volumen de inversión puesto en infraestructura, sobre todo en data centers, es desmesurado. En términos de PBI, representa más de lo que se invirtió históricamente en los ferrocarriles, que sí crearon una burbuja a pesar de ser incuestionablemente útiles.

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Para desentrañar el entramado económico y político detrás de estas plataformas, DEF dialogó con Esteban Magnani, docente, periodista especializado en tecnología y autor de La mano invisible detrás del algoritmo, en una nueva entrega de Modo Futuro en el Estudio TAEDA (Foto: archivo DEF)

Para recuperar semejante capital, la tecnología no solo debería costar mucho menos y funcionar infinitamente mejor, sino generar una revolución productiva colosal. ¿De dónde saldría esa ganancia? De reemplazar masivamente a trabajadores para cobrar abonos corporativos en lugar de salarios. Eso generaría un colapso social y económico donde las mismas empresas se quedarían sin clientes a quienes venderles. Ya no lo digo yo; el Deutsche Bank, el FMI y el Banco de Inglaterra advierten que habrá como mínimo una “corrección”.

Estados Unidos apostó a pleno a un esquema centralizado que exige progresión geométrica de cómputo, agua, energía y capital. Si esto explota, se lleva puesta la economía occidental. Esos préstamos se están securitizando con fondos de pensiones de jubilados y trabajadores. Pareciera que este capitalismo neoliberal funciona a base de burbujas: los intermediarios acumulan fortunas fugaces y el costo del descalabro posterior lo absorben la sociedad, la política y los trabajadores.

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La revolución tecnológica que aún no llega y la competencia Estados Unidos-China

-¿Qué fue lo que falló entre la promesa de una revolución total con agentes autónomos reemplazando plantillas y este presente donde la IA apenas actúa como asistente de tareas?

-Para figuras como Sam Altman, Dario Amodei o Elon Musk, el plan no falló: convencieron a inversores, captaron miles de millones y hoy son mucho más ricos que al inicio. Si el negocio a futuro no cierra, dirán que fue una lástima. Se habrán llevado puesta la economía, generado un daño ambiental irreparable y desviado recursos de áreas prioritarias, pero ellos se irán con los bolsillos llenos. El sistema premia y celebra personalidades que operan bajo la premisa de que “negocios son negocios”, sin dilemas morales ni contrapesos regulatorios.

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"Para recuperar semejante capital, la tecnología no solo debería costar mucho menos y funcionar infinitamente mejor, sino generar una revolución productiva colosal", destacó Magnani (Foto: archivo DEF)

-¿Esto tiene relación directa con el respaldo de la administración de Donald Trump hacia los gigantes tecnológicos para exhibir músculo frente a China?

-Absolutamente. Se planteó como una carrera a todo o nada: es una ruleta rusa. Todo indica que saldrá mal; la incógnita es cuán mal. Eso no anula que la herramienta tenga valor práctico, pero los esquemas hipercentralizados traen riesgos severos. Alex Karp, CEO de Palantir, reconoció que las empresas que alimentan modelos centralizados con datos estratégicos terminan entrenando a su propia competencia.

En ese sentido, los modelos chinos –más chicos, austeros y orientados a nichos específicos– pueden resultar más viables. Aunque en China también se percibe una desaceleración económica por sobreinversión en IA que no rinde los frutos esperados. Hubo un error de cálculo transversal en los aparatos científicos, políticos y corporativos de ambas potencias.

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-Trump deslizó que regular el sector atentaría contra el liderazgo de EE. UU. ¿La desregulación total es una receta de éxito o puro desconocimiento?

-Es una postura netamente ideológica, atada a la lógica del cowboy que avanza al margen de la ley. Estamos en una fase donde los análisis sociológicos se quedan cortos y hay que apelar a la psicología. Hay magnates aislados de la realidad que construyen búnkers mientras retroalimentan delirios de grandeza y megalomanía. Lo alarmante no es su desconexión individual, sino que las reglas del mercado recompensen y concentren poder en ese tipo de perfiles.

-De cara al usuario común, ¿por qué la tecnología genera tanta fascinación pero no logra monetizarse con solidez? ¿Influyen los problemas de ciberseguridad?

-Operan mediante dumping, igual que hizo Uber en sus inicios: ofrecen servicios por debajo del costo real para captar usuarios cautivos. Es una suerte de dumping cognitivo: externalizás tu capacidad de resolver problemas, redondear un texto o armar un código. La respuesta suele ser mediocre, pero, si no sos exigente, te sirve en el corto plazo. El plan es que, una vez que dependas de la herramienta, te cobren la suscripción.

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"Para figuras como Sam Altman, Dario Amodei o Elon Musk, el plan no falló: convencieron a inversores, captaron miles de millones y hoy son mucho más ricos que al inicio", remarcó el especialista (Foto: archivo DEF)

Sin embargo, los costos de inferencia y cómputo son tan desorbitados que ni cobrando logran equilibrio; y, cuando intentan encarecerla, el usuario migra a opciones abiertas. Peter Thiel lo sintetizó: “La competencia es para tontos; hay que construir monopolios”.

En paralelo, crece la resistencia comunitaria. En EE. UU., los votantes se oponen a la instalación de data centers porque disparan las tarifas eléctricas en redes desreguladas y secan reservas de agua. Además, la vulnerabilidad en ciberseguridad es patente: un par de actores maliciosos pueden explotar fallas en dispositivos conectados y apagar cadenas de frío o colapsar redes de tránsito.

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-Se repite que estas herramientas buscan ahorrarnos tiempo. Pasó con los NFT que quedaron en Twitter y el metaverso, pero el día a día laboral parece cada vez más saturado.

-La gran pregunta es: ¿dónde está el tiempo que supuestamente nos ahorramos? Nadie lo tiene. Los programadores sénior trabajan más horas porque deben auditar código generado por una IA que no dominan del todo. Son herramientas diseñadas en función de las exigencias del capital, no de las necesidades de la gente. Se percibe un agotamiento social palpable ante este bombardeo de promesas vacías.

¿Cómo debería involucrarse Argentina en el desarrollo de la IA?

-Mencionabas a Peter Thiel. En esta carrera por imponerse sobre el resto, ¿qué empresa corre con ventaja?

-La que mejor articule con el poder estatal y militar. Palantir corre con ventaja no porque desarrolle la IA más sofisticada, sino por su inserción como proveedora del aparato de defensa e inteligencia. Thiel ha planteado que la democracia es un estorbo para el capitalismo; la “caja negra” de la IA funciona como un atajo ideal para tomar decisiones de bombardeo o recaudación bajo un falso manto de neutralidad técnica. En Europa, agencias de inteligencia de Alemania y Francia ya empezaron a dar de baja contratos al advertir que entregaban soberanía y datos críticos a corporaciones foráneas.

-Frente al avance bélico de estas plataformas y al interés por posicionar a la Argentina como polo de data centers, ¿cuál debería ser el camino del país y la región?

-Integrarse en el eslabón más bajo de la cadena de valor sería un gravísimo error. Si las comunidades en Estados Unidos rechazan los data centers por la degradación ambiental y el estrés sobre la red eléctrica, traerlos acá solo beneficia a las multinacionales. El empleo que generan dura lo que dura la obra civil; el valor agregado y el procesamiento se van por un cable de fibra óptica al hemisferio norte.

En EE. UU., los votantes se oponen a la instalación de data centers porque disparan las tarifas eléctricas en redes desreguladas y secan reservas de agua (Foto: archivo DEF)

Argentina debería priorizar modelos acotados en universidades públicas, investigando aplicaciones concretas que eleven la productividad industrial real sin hipotecar recursos. Es fundamental articular con América Latina para encarar desarrollos regionales propios, al servicio de la sociedad y no de la precarización.

-¿Cómo definirías un agente de inteligencia artificial ideal?

-Aquel que tenga un consumo energético austero, trazabilidad clara sobre con qué datos fue entrenado para entender el origen de sus respuestas y una garantía total de anonimato. En sectores críticos como la salud, no se puede abrir la caja de Pandora: entregar historiales clínicos a aseguradoras o farmacéuticas sin control público dejaría desprotegida a la población.

-Si el relato de la revolución tecnológica ya muestra signos de agotamiento, ¿qué escenario vislumbrás a corto plazo?

-Vamos hacia un desinflamiento marcado, si no hacia un estallido directo del modelo corporativo de Silicon Valley. El gran dilema político será si los Estados saldrán a rescatar financieramente a los magnates de la IA como ocurrió con los bancos en 2008. El desafío posterior consistirá en ver cómo se aprovecha la infraestructura instalada para fines públicos y qué lecciones deja una nueva burbuja especulativa.