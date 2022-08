Brigadier general Xavier Isaac, jefe de la Fuerza Aérea: “Somos una institución potente en capacidad e historia”

"Durante este periodo, pusimos el foco en tres ejes: el bienestar, la capacitación y la formación de personal; el mantenimiento del material con el que contamos; y el reequipamiento", dice Isaac (Fernando Calzada)

“Llevo 42 años en la Fuerza Aérea Argentina (FAA) y es un orgullo poder dirigir los destinos de la institución”, dice desde su oficina en el edificio Cóndor el brigadier general Xavier Isaac, titular de esta fuerza armada que, el próximo 10 de agosto, celebrará un nuevo aniversario de su creación. Durante el encuentro con DEF, el oficial recorrió los desafíos y avances en materia aeronáutica militar.

-Dos años atrás lo entrevistamos, en plena pandemia, con motivo de los apoyos que realizaba el personal de la Fuerza. En aquel momento, aún no se había sancionado la ley de creación del Fondo Nacional para la Defensa. Desde entonces, ¿cuál es el balance?

-En aquel momento, la Fuerza tuvo una visibilidad muy importante. Pudimos mostrar lo que hacemos y el FONDEF vino a consolidar un montón de proyectos. Eso nos potenció.

Pusimos el foco en tres ejes: el bienestar, la capacitación y la formación de personal; el mantenimiento del material con el que contamos; y el reequipamiento. También recuperamos los Saab, que vuelan para LADE (Líneas Aéreas del Estado) y, de hecho, con esa acción tendimos un puente aéreo que une Río Gallegos (Santa Cruz) con Tierra del Fuego. Antes, la única opción para ir a la isla desde la capital santacruceña era por tierra, pasando por otro país; hoy, paradójicamente, esa es la ruta de LADE con mayor demanda.

El Boeing 737, adquirido en 2021, partió en Julio para trasladar los cascos azules (Fernando Calzada)

-En julio partió nuevamente el Boeing 737, adquirido en 2021, hacia Chipre para trasladar a los cascos azules argentinos…

-Ese Boeing fue nuestro primer objetivo. Ahora, vamos a ir por un Boeing carguero, dado que se ha convertido en una necesidad. Esa aeronave nos va a permitir, como instrumento militar, movilizar carga sin la necesidad de utilizar el Hércules.

-¿Cuáles son las otras acciones en materia de reequipamiento que se están llevando adelante?

- Incrementamos la flota de Saab 340, la de Twin Otter y, además, siguen arribando al país los Beechcraft B-200. Asimismo, en el próximo tiempo, estaremos presentando el Tucano, nuestro avión de entrenamiento, modernizado con una empresa nacional. Argentina es el tercer país en iniciar la modernización de esta última aeronave. Y, sacando a los MI 171, te puedo asegurar que estamos cerca de tener el 100 % de la flota de helicópteros volando.

“LA CONDUCCIÓN DEBE DEMOSTRARLE AL PERSONAL QUE TIENE UN OBJETIVO”

-Con respecto a los programas de recuperación, ¿el personal acompañó este proceso?

- Somos una fuerza aérea potente en capacidad e historia, y hemos tomado decisiones muy importantes respecto al personal. Por ejemplo, ahora en la Escuela de Suboficiales se logra la tecnicatura con dos años de cursada. Hoy, los alumnos egresan como cabos técnicos y ya están en condiciones de participar de este proceso de recuperación de los recursos y capacidades.

"Estamos cerca de tener el 100 % de la flota de helicópteros volando", asegura el brigadier (Fernando Calzada)

-¿Cuál fue el logro más desafiante en todo este periodo?

-Creo que fue alcanzar la motivación de la gente. Atravesábamos en un momento de desazón, pero, en situaciones como esas, es la conducción la que tiene que demostrarle al personal que tiene un objetivo. Entonces, cuando me preguntan si vamos a comprar un avión de caza, me ofendo. Es una falta de respeto a los efectivos que están buscando conformar el escuadrón de caza. Creo que lo más importante fue lograr un cambio de mentalidad para que todos empezaran a ver que esto avanza y que todos son parte de esa avanzada.

-A futuro, ¿qué otras iniciativas se destacan?

-Tenemos varias, algunas de carácter central, como terminar de reforzar la capacidad de transporte estratégico a través de la incorporación de un Boeing más y consolidar la modernización de la flota de Hércules, incluyendo el L100. Este último es un producto puro del FONDEF. Considero que, con respecto a la aviación de transporte, vamos a ver recompuesta la cadena, abarcando todos los segmentos. Además, tenemos que lograr consolidar el A4 y recuperar el Pucará, que está próximo a volar.

-Eso en materia de aviones, pero ¿hay algún plan respecto a los helicópteros?

-En lo que refiere a la aviación de alas rotativas, estamos recuperando material que estaba desprogramado. Otro tema muy importante es la infraestructura de la fuerza, lo cual es un tema que me preocupó siempre. Pero, en líneas generales, se logró un plan de recuperación y todos los años avanzamos en algo.

Isaac afirma que la Fuerza Aérea debe "consolidar los A4 y recuperar el Pucará, que está próximo a volar" (Fernando Calzada)

CAPACIDADES ESTRATÉGICAS

-¿La Fuerza va a contar con una aeronave supersónica?

- Hoy soy muy optimista, pero no diré nada más.

-¿Cómo define el proceso de adquisición de este tipo de aeronaves?

-El proceso de incorporación de un avión de estas características es complejo, algo que lleva tiempo. Tenemos pensado que, de acuerdo al modelo de avión seleccionado, podría ser uno de origen chino, o un F-16, o alguna otra alternativa, en el contrato debe existir una opción vinculada a la recuperación de infraestructura aeronáutica. Para eso, deberíamos arreglar la pista de la base adonde vaya la aeronave porque las actuales pistas, para un avión de esas características, no resisten.

Este año, vamos a hacer una inversión importante en las pistas. Son gastos que tenemos que enfrentar. La incorporación de una aeronave de estas características supone que hay que pensar en cosas a futuro, como requerimientos de herramientas, lugares físicos, la logística o los repuestos y su correspondiente catalogación. Es un proceso que empieza con la firma del contrato.

-Además, está el hecho de que esa nueva tecnología también pueda ser transferida…

-El país que nos venda una aeronave de estas características se tiene que comprometer a que muchas cosas se hagan acá y se continúen transfiriendo por varios años. Entendemos que la dependencia logística inicialmente sea del proveedor, pero también queremos que la capacidad de poder mantenerlo, volarlo y operarlo sea nuestra. Además, si logramos algún tipo de coproducción para una eventual venta a terceros en el futuro, bienvenida sea. Queremos que FADEA exporte y, como principal cliente, vamos a hacer lo que haga falta y sea necesario.

"El radar de Río grande es un radar que, luego de una evaluación, determinamos que era importante tenerlo allí", explica Isaac (Fernando Calzada)

-¿Algo así como lo que lograron con los radares de INVAP?

-Ese es un mérito de INVAP, pero sentimos que es muy bueno que nuestro operador principal trabaje con nosotros. Con respecto a FADEA, sabemos que realiza grandes productos y le tenemos mucha fe al IA 100, que es un avión diseñado a requerimiento de la Fuerza Aérea Argentina. Creemos que ese es un avión exportable.

-¿Existen iniciativas en materia espacial y ciberdefensa?

-La ciberdefensa es un tema que nos ocupa y preocupa; por ese motivo, estamos alineados con el Comando Conjunto de Ciberdefensa y ya estamos creando un telepuerto para tener redundancia en las comunicaciones satelitales del instrumento militar. Por otra parte, reiniciamos con énfasis la recuperación de la capacidad en cohetería para poder lograr el objetivo de lanzar un vector desde la base Chamical, en La Rioja.

-Allí, en Chamical, también operan drones…

-Ese lugar, originalmente, estuvo enfocado en lo referido a la cohetería, pero, cuando se desactivó eso, la base se vino abajo. Cuando asumí, nos propusimos reflotarla y le dimos una base a la especialidad de UAV (NdR: vehículos aéreos remotamente tripulados). Por supuesto, ahora que volvimos a retomar el proyecto de cohetería con el Ministerio de Defensa, el cual se activó para dos áreas claves como son los UAV y el espacio, vamos a utilizar las mismas instalaciones.

"Somos una fuerza aérea potente en capacidad y en historia", afirma la máxima autoridad de la institución (Fernando Calzada)

-Hace poco, también inauguraron un radar que operará desde Tierra del Fuego.

-Ese era un radar móvil que ya tenía la Fuerza y, luego de una evaluación, determinamos que era importante tenerlo en Río Grande. Hicimos el esfuerzo, lo trasladamos y lo inauguramos el pasado 30 de mayo, fecha que coincidió con el ataque al “Invencible”.

De la segunda serie de radares de INVAP, tenemos previsto inaugurar uno de ellos en Tostado, provincia de Santa Fe, y otro en Mercedes, provincia de Corrientes. Esta segunda serie incluiría otro radar más que evaluamos enviar a Río Grande como fijo y replegar el móvil que se encuentra actualmente.

-Durante aquella inauguración, adelantó que la intención es hacer ejercicios, de manera más asidua, con las aeronaves de caza en Tierra del Fuego, ¿por qué?

- Determinamos, junto con el Ministerio de Defensa, con el Estado Mayor Conjunto y con las otras Fuerzas, la necesidad de tener una mayor presencia en Tierra del Fuego.

-¿Esto tiene que ver con lo que manifiesta la actual política de defensa nacional?

-Sí, tenemos que estar alineados, por supuesto, y la mejor forma que tiene la Fuerza Aérea Argentina de hacerlo es desplegando.

“NO PODEMOS SUJETAR NUESTRO DESTINO A UN PRESUPUESTO MAYOR O MENOR”

-¿Continúa migrando personal de la Fuerza hacia el sector privado?

-Ese es un problema que siempre existió. La paradoja es que el movimiento principal siempre vino por el lado de los pilotos, pero, últimamente, es el sector del que menos gente se va. Básicamente, porque todos nuestros pilotos, en edad operativa, vuelan y operan. De hecho, en la Escuela de Aviación, por primera vez después de casi 20 años, volvimos a hacer el curso de aviador en doce meses. Y no solo eso, sino que también, luego de 37 años, van a volver a volar los cadetes de la escuela.

"El proceso de incorporación de un avión supersónico es complejo, algo que lleva tiempo. Tenemos pensado que, de acuerdo al modelo de avión seleccionado, podría ser uno de origen chino, o un F-16, o alguna otra alternativa, en el contrato debe existir una opción vinculada a la recuperación de infraestructura aeronáutica", explica el brigadier (Fernando Calzada)

-¿Cómo vive este aniversario de la guerra de Malvinas?

-Este es un año importante para nosotros. Hicimos muchísimas actividades con nuestros veteranos. Nos pusimos como objetivo acompañarlos institucionalmente. Además, presentaremos la historia de la Fuerza Aérea en Malvinas en tres tomos, en los que se aborda hasta el último detalle de la batalla aérea por las islas. Son los 40 años de nuestro bautismo de fuego y estamos orgullosos de nuestro lema: “Una fuerza probada en combate”.

-En los próximos días, también celebran el Día de la Fuerza Aérea Argentina. ¿Cuáles serán las principales actividades?

-El 10 de agosto, haremos una ceremonia importante y emotiva, con la presencia de nuestros veteranos de guerra de Malvinas y con un desfile aéreo. Luego, el sábado 13 y domingo 14 de agosto se llevarán adelante las jornadas de puertas abiertas “Argentina vuela 2022″, en la base aérea de Morón.

-A dos años del comienzo de su gestión, ¿cuál diría que es la premisa que define este periodo?

- Mi premisa fundamental es pelear a diario para volver a poner a la Fuerza Aérea en el lugar en el que siempre tuvo que haber estado. No podemos sujetar nuestro destino a un presupuesto mayor o menor; la grandeza de la Fuerza Aérea está mucho más allá. Obviamente, el medio, el recurso, es parte fundamental, pero no puede ser todo. Hay un espíritu que tenemos que mantener firme, incorruptible, y que no puede estar atado a una situación coyuntural del país: el orgullo de pertenecer. A mí, personalmente, eso es lo que más me desvela.

