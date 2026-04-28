El Ejército desplegó un megaoperativo en la Patagonia para simular un ataque a pozos petroleros

El Ejército Argentino, en conjunto con la Fuerza Aérea y la Armada Argentina llevó adelante, durante veintisiete días, uno de los mayores ejercicios militares en la provincia de Chubut, Patagonia. El objetivo fue simular una defensa ante un ataque hipotético a los pozos petroleros de la región sur. El operativo adquiere la denominación de Kekén.

En la acción participaron 3.200 efectivos, 315 vehículos, 46 unidades y se empleó por primera vez en la provincia el sistema de misiles RBS 70NG. El despliegue incluyó el traslado de unidades desde distintos puntos del país, el uso de aviones Hércules C-130 y una compleja logística de abastecimiento.

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El especialista Andrei Serbin Pont estuvo presente y brindó detalles exclusivos sobre el desarrollo de las operaciones. Los ejercicios comenzaron en las afueras de Sarmiento, donde los ingenieros militares prepararon una pista de aterrizaje en solo siete días para que los aviones pudiesen operar directamente en el terreno.

Las maniobras militares contemplaron un ataque coordinado simulado desde el norte y el sur, con tres fases principales: resistencia, despliegue rápido y contraataque acorazado

Desarrollo del operativo y logística militar

El operativo fue organizado en respuesta a un escenario simulado de ataque coordinado desde el norte y el sur del país. Según explicó el analista en Infobae en Vivo Al Mediodía, se planificaron tres etapas claves para la defensa: la resistencia de unidades locales en el terreno, el arribo acelerado de fuerzas de despliegue rápido —incluyendo paracaidistas y comandos— y, finalmente, el contraataque de las unidades acorazadas.

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“La primera vez que el ejército disparaba este sistema de armas”, relató Serbin Pont, en referencia al lanzamiento de un misil antiaéreo RBS 70NG sobre un blanco en tierra como parte de la maniobra. La movilización implicó que algunos vehículos recorrieran casi 2.000 kilómetros para arribar a la zona de operaciones. Entre los equipos desplazados se encontraban los tanques TAM modernizados y los vehículos de artillería VCA de 155 milímetros, ambos de fabricación nacional.

Las maniobras militares contemplaron un ataque coordinado simulado desde el norte y el sur, con tres fases principales: resistencia, despliegue rápido y contraataque acorazado

Al explicar cada fase, Serbin Pont detalló: “Algunas de las unidades que se desplegaron en territorio se desplazaron 2.000 kilómetros desde sus bases de paz”. Los blindados Stryker —ocho ruedas motrices y de origen estadounidense— fueron empleados por primera vez en ejercicios de este tipo junto a los TAM argentinos.

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La prestación y capacidad de estos vehículos formó parte de una evaluación técnica en condiciones reales de campo, según destacó el especialista: “Esta es la primera vez que se desplegaban en este lugar, la primera vez que operaban en conjunto con los TAM argentinos”.

El ejercicio Kekén incorporó drones, sistemas anti-drones y nuevas metodologías de planeamiento militar, evidenciando una actualización en los protocolos de defensa nacional

Participación aérea y lanzamientos de paracaidistas

La operación incluyó el uso intensivo de aeronaves, como el histórico helicóptero Huey y los Hércules C-130, fundamentales para trasladar tanto personal como pertrechos. compartió detalles sobre la experiencia en vuelo: “El Huey es una aeronave con muchos años de servicio encima, muy noble. Ya necesitando un reemplazo”.

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La división de paracaidistas del ejército realizó un lanzamiento experimental inicial para verificar el terreno, seguido de dos pasadas en las que se desplegaron 32 efectivos en cada una. “Primero se lanzaron tres paracaidistas para probar las condiciones del terreno y después una pasada con 32 paracaidistas más y una tercera pasada con otros 32”, precisó Serbin Pont.

A nivel logístico, el ejercicio demandó la movilización de dos trenes completos, 25 camiones transportadores, siete semirremolques de municiones y 14 cisternas de combustible para abastecimiento. Se distribuyeron 23.500 raciones, suficientes para cubrir dos días de alimentación en una ciudad como Sarmiento.

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El operativo logístico requirió dos trenes, 25 camiones, siete semirremolques de municiones, 14 cisternas de combustible y la provisión de 23.500 raciones alimenticias

Innovaciones y análisis del ejercicio

Durante el despliegue se probaron nuevos sistemas, como drones y equipamiento anti-drones. El ejército combinó maniobras tradicionales con evaluaciones doctrinales que buscan actualizar los protocolos de defensa nacionales.

En este sentido, Serbin Pont destacó el paso metodológico en el planeamiento militar: “No era la inexistencia de hipótesis de conflicto, sino que fue un cambio metodológico entre las fuerzas armadas, que pasaron de hablar de hipótesis de conflicto a planeamiento por capacidades”, explicó el especialista.

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El ejercicio finalizó con la preparación de las fuerzas para el repliegue, cargando nuevamente vehículos y material a los camiones y trenes para la vuelta a sus bases. La coordinación entre el Ejército Argentino, la Fuerza Aérea y la Armada evidenció la capacidad logística de las fuerzas armadas para responder ante escenarios complejos en el sur del país.

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