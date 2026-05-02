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A cuatro meses de la caída de Maduro, ¿cómo se reinserta Venezuela en Latinoamérica?

La captura y el enjuiciamiento de Nicolás Maduro trajeron consigo un cambio político en Caracas que trasciende sus fronteras

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El Departamento del Tesoro eliminó a la mandataria de la lista de sancionados, permitiéndole operar financieramente y consolidar relaciones internacionales con Washington y otros países de la región (Foto: archivo DEF)
El Departamento del Tesoro eliminó a la mandataria de la lista de sancionados, permitiéndole operar financieramente y consolidar relaciones internacionales con Washington y otros países de la región (Foto: archivo DEF)

La caída de Nicolás Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez marcaron un punto de inflexión en Latinoamérica: Venezuela inició un proceso acelerado de reinserción regional, con nuevos acuerdos de seguridad, energía y comercio, y con Estados Unidos como actor central en su reconfiguración.

En pocos meses, Caracas pasó de estar aislada diplomáticamente a convertirse nuevamente en un socio estratégico para los países de la región, en medio de un rediseño del mapa político latinoamericano.

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El aval de Estados Unidos y el fin del aislamiento

Uno de los elementos más determinantes de este giro fue el cambio de postura de Estados Unidos. No solo reconoció a Rodríguez como autoridad legítima, sino que además levantó sanciones clave contra su figura y el Banco Central de Venezuela, reabrió canales diplomáticos y habilitó el regreso de inversiones, especialmente en energía a través de Chevron.

El Departamento del Tesoro eliminó a la mandataria de la lista de sancionados, lo que le permite operar financieramente y consolidar relaciones internacionales con Washington y otros países de la región.

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Este movimiento no fue menor, sino que marcó el inicio de una nueva etapa de cooperación económica y política entre ambos Estados tras años de enfrentamiento.

Además, Washington busca reinsertar a Venezuela en el mercado energético global, al facilitar la llegada de empresas y capitales al sector petrolero, uno de los más importantes del país.

Además, Washington busca reinsertar a Venezuela en el mercado energético global, facilitando la llegada de empresas y capitales al sector petrolero, uno de los más importantes del país (Foto: archivo DEF)
Además, Washington busca reinsertar a Venezuela en el mercado energético global, facilitando la llegada de empresas y capitales al sector petrolero, uno de los más importantes del país (Foto: archivo DEF)

Colombia: socio en seguridad, energía y frontera

El primer gran socio en esta nueva etapa fue Colombia. El presidente Gustavo Petro se convirtió en el primer líder regional en reunirse con Rodríguez, en un encuentro que selló acuerdos clave.

Caracas y Bogotá acordaron un marco de cooperación en seguridad que incluye el intercambio de inteligencia contra el crimen organizado y planes militares conjuntos en la frontera común de más de 2200 kilómetros.

Este acercamiento es estratégico: la frontera colombo-venezolana es uno de los principales corredores del narcotráfico en la región.

Por otro lado, sellaron la reactivación del comercio bilateral y mantendrán proyectos energéticos compartidos valuados en 3,48 millones de dólares. El punto clave es la posible reactivación del gasoducto binacional, en un intento por recuperar la integración económica entre ambos países.

El primer gran socio en esta nueva etapa fue Colombia. El presidente Gustavo Petro se convirtió en el primer líder regional en reunirse con Rodríguez (Foto: archivo DEF)
El primer gran socio en esta nueva etapa fue Colombia. El presidente Gustavo Petro se convirtió en el primer líder regional en reunirse con Rodríguez (Foto: archivo DEF)

Chile, un extremo que busca acercarse a Venezuela

El impacto del cambio político en el Palacio de Miraflores también se siente en Chile, donde el gobierno busca restablecer relaciones consulares con Caracas tras años de ruptura.

El nuevo escenario abrió una ventana para retomar vínculos consulares y avanzar en temas sensibles como migración, repatriaciones y cooperación administrativa.

La normalización con Venezuela se volvió clave para la política interna chilena, especialmente por el peso de la migración venezolana en el país y los planes de deportación del nuevo presidente chileno, José Antonio Kast.

El impacto del cambio político en el Palacio de Miraflores también se siente en Chile, donde el gobierno busca restablecer relaciones consulares con Caracas tras años de ruptura (Foto: AP)
El impacto del cambio político en el Palacio de Miraflores también se siente en Chile, donde el gobierno busca restablecer relaciones consulares con Caracas tras años de ruptura (Foto: AP)

Venezuela experimenta una redefinición de su experiencia en Latinoamérica, a tan solo cuatro meses de la caída de Nicolás Maduro, y un cambio inédito en el régimen chavista, que todavía debe enfrentar sus propias tensiones internas y las demandas internacionales de elecciones libres.

Pese a esto, con el acercamiento comercial y energético de Estados Unidos y Colombia, y la redefinición del vínculo diplomático con Chile, el liderazgo de Delcy Rodríguez ganó cierta legitimidad y se permite proyectar las necesarias reformas económicas y políticas con respaldo internacional.

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