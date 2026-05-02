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Defensa, seguridad, poder y tecnología: América Latina busca alinearse en el nuevo orden hemisférico

Con foco en la cooperación regional, la innovación tecnológica y la lucha contra amenazas emergentes, el encuentro en Miami se posiciona como un espacio clave para repensar el rol de América Latina en la arquitectura de seguridad hemisférica. La participación de la Fundación TAEDA refuerza la necesidad de tender puentes estratégicos en un contexto global cada vez más desafiante

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Mario Montoto, Presidente de la Fundación TAEDA que participa como coorganizadora del evento (Fotos: Fernando Calzada)
Mario Montoto, Presidente de la Fundación TAEDA que participa como coorganizadora del evento (Fotos: Fernando Calzada)

En un escenario internacional marcado por la competencia entre potencias, la aceleración tecnológica y el avance del crimen transnacional, la seguridad volvió a ocupar el centro de la agenda global. América Latina enfrenta hoy un desafío cada vez más urgente: fortalecer su articulación estratégica dentro del hemisferio occidental.

Del 5 al 8 de mayo, Miami será sede de la XI Conferencia Anual sobre Seguridad Hemisférica, organizada por la Florida International University (FIU), uno de los principales foros del continente en materia de defensa, seguridad y geopolítica. El encuentro reunirá a líderes políticos, expertos internacionales, académicos y representantes del sector privado para debatir los desafíos estratégicos que atraviesan a toda la región.

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En ese marco, la Fundación TAEDA participa como coorganizadora del evento, consolidando su rol como puente entre América Latina y Estados Unidos en un momento en que la coordinación regional resulta más necesaria que nunca. Para profundizar en este escenario, conversamos con Yanina Kogan, directora de TAEDA, y con Juan Ignacio Cánepa, director de Asuntos Académicos de la institución.

Seguridad y defensa en América Latina

-¿Por qué la seguridad y la defensa volvieron a ocupar un lugar central en la agenda global?

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-Yanina Kogan: La defensa y la seguridad son hoy un tema ineludible de la geopolítica. La competencia entre potencias, la irrupción de la inteligencia artificial y el crecimiento de amenazas transnacionales están redefiniendo el mapa global. En ese escenario, América Latina no puede quedar desarticulada: necesita integrarse estratégicamente al hemisferio para enfrentar estos desafíos de manera coordinada.

Yanina Kogan es la Directora de la Fundación TAEDA
Yanina Kogan es la Directora de la Fundación TAEDA

-Juan Ignacio Cánepa: Creo que la defensa y la seguridad no se fueron nunca. Puede que la aceleración de los procesos de transformación que enumeraba Yanina haya ayudado a que esa ilusión se esfumara más rápido, pero quienes hicieron los deberes en este tiempo están más preparados para afrontar este momento de la historia. Es la remanida idea de que la defensa equivale al seguro de un auto: no se usa nunca hasta que un buen día ocurre un hecho impensado.

-¿Qué representa esta conferencia en ese contexto?

-JIC: Es uno de los espacios más relevantes para pensar la seguridad del hemisferio de manera integral. Lo valioso no es solo el diagnóstico, sino la posibilidad concreta de generar diálogo y coordinación entre actores clave. América Latina y Estados Unidos comparten desafíos y responsabilidades, y foros como este son el lugar donde esa conversación se vuelve acción.

-¿Cuál es el valor de que TAEDA participe como coorganizadora?

-YK: Nuestro rol apunta, justamente, a fortalecer puentes. TAEDA trabaja para acercar la mirada latinoamericana a estos espacios y, al mismo tiempo, promover una mayor alineación regional dentro del hemisferio. La seguridad hoy no se puede abordar de manera aislada; requiere cooperación, confianza y estrategias compartidas.

-¿Qué temas van a marcar la agenda de este año?

-JIC: La agenda está muy enfocada en problemas concretos que atraviesan a toda la región: los escenarios de Venezuela, Cuba y Haití; el crecimiento del crimen organizado; y el impacto de la migración irregular. Pero hay, además, un eje que consideramos clave: el vínculo entre tecnología y poder. Ciberseguridad, inteligencia artificial, sistemas autónomos y nuevas formas de conflicto que no reconocen fronteras. Son temas que no podemos seguir tratando de forma separada.

Juan Ignacio Cánepa es el Secretario Académico de la Fundación TAEDA
Juan Ignacio Cánepa es el Secretario Académico de la Fundación TAEDA

-¿Qué rol desempeña la competencia entre potencias en este contexto?

-JIC: Es un factor determinante. La presencia de actores externos, como China, genera nuevos desafíos para la región. Por eso es tan importante fortalecer la coordinación dentro del hemisferio occidental: para poder responder de manera más eficaz y con una visión estratégica común, en lugar de reaccionar de forma fragmentada.

La cooperación internacional como clave

-¿Por qué es importante avanzar hacia una mayor alineación regional?

-YK: Porque las amenazas que enfrentamos –el crimen organizado, el terrorismo, los ciberataques– son transnacionales. Ningún país puede abordarlas solo. La única forma de ser efectivos es trabajar de manera coordinada, con una visión hemisférica. No es una opción estratégica; es una necesidad.

-¿Estamos ante un cambio real en la forma en que la región se posiciona?

-YK: Creo que estamos empezando a ver una mayor conciencia sobre la necesidad de coordinación. América Latina tiene un rol clave dentro del hemisferio, y los espacios como esta conferencia ayudan a consolidar esa alineación: generando diálogo, confianza y agendas compartidas. El desafío ahora es traducir esa conciencia en decisiones concretas.

Del 5 al 8 de mayo, Miami será sede de la XI Conferencia Anual sobre Seguridad Hemisférica, organizada por la Florida International University (FIU) (Fotos: Fernando Calzada)
Del 5 al 8 de mayo, Miami será sede de la XI Conferencia Anual sobre Seguridad Hemisférica, organizada por la Florida International University (FIU) (Fotos: Fernando Calzada)

En un mundo donde la seguridad, la tecnología y la geopolítica están cada vez más interconectadas, el desafío ya no es solo comprender los cambios, sino actuar en conjunto. La XI Conferencia sobre Seguridad Hemisférica refleja esa urgencia. Y la presencia de TAEDA como coorganizadora es una señal clara de que América Latina busca integrarse de manera más activa en una estrategia común para enfrentar los desafíos del presente y del futuro.

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