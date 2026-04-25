Victimología penal: el comienzo de una nueva era para la justicia argentina y su camino a la OEA

Este Simposio, único e inédito en el país, pretende ser un faro de luz frente a la oscuridad en la que viven quienes padecieron un delito y para la sociedad en términos generales (Fotos: Fernando Calzada)

El Primer Simposio Americano y Europeo de Victimología Penal: Las víctimas de homicidio en contexto de inseguridad, desarrollado recientemente en la ciudad de Buenos Aires, dejó en claro que las víctimas ya no son invisibles. Ha nacido una nueva era para la justicia argentina, con una víctima ubicada en el centro de la escena y cuyo nuevo paradigma se encuentra enfocado en la victimología penal.

Este giro copernicano a favor de quien sufrió un delito, que viene gestándose desde el año 2017, momento bisagra en el reconocimiento de los derechos y garantías de las víctimas de delito con la sanción de la Ley 27372, ha obtenido un respaldo contundente en el Simposio mencionado, evento que se desarrolló los días 9 y 10 de abril en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y que fue organizado por el Instituto de Victimología de Usina de Justicia (IVUJUS) y el Programa de Derechos y Garantías de las Víctimas de Delito de dicho colegio.

La victimología penal como ciencia autónoma y nueva corriente

Luego de haberse escuchado a numerosos expositores nacionales e internacionales de reconocida trayectoria, las conclusiones que emergen de tales jornadas resultan por demás claras: la victimología penal es una ciencia autónoma que debe ser reafirmada como tal y profundizada en su estudio en las carreras de grado y de posgrado; el derecho penal debe adquirir un rol científico y alejarse de ideologías anacrónicas y de escritorio como el abolicionismo penal; la víctima es un verdadero protagonista en el proceso penal, y se le deben garantizar todos los derechos; y el paradigma imperante debe ser la perspectiva de víctima para todas las víctimas.

El Primer Simposio Americano y Europeo de Victimología Penal: Las víctimas de homicidio en contexto de inseguridad, desarrollado recientemente en la ciudad de Buenos Aires, dejó en claro que las víctimas ya no son invisibles

El abolicionismo penal, ideología contraria a una sana perspectiva de víctima, ha sido por mucho tiempo la moneda corriente en la justicia y en la academia argentinas, una verdadera espada de Damocles para quien padeció un ilícito, para sus familiares y para la ciudadanía en general.

A su vez, los estudios hiperenfocados en el delincuente por parte de la criminología tampoco ayudaron a que la victimología emergiera como una ciencia independiente; de hecho, fue subestimada como una rama de la primera. Ello contribuyó, en gran medida, a construir un sistema penal pensado solo para quien cometió el ilícito y a dejar a la víctima como el convidado de piedra del proceso judicial.

Germán Garavano, exministro de Justicia y Derechos Humanos, participó del Primer Simposio Americano y Europeo de Victimología Penal

Este Simposio, único e inédito en el país, pretende ser un faro de luz frente a la oscuridad en la que viven quienes padecieron un delito y para la sociedad en términos generales. Claramente, aunque los cambios no se llevan adelante de un día para otro, no cabe duda de que deben reconocerse estos acontecimientos coadyuvantes, como la sanción de leyes de víctimas o la realización de un evento como el que se viene referenciando.

También puede agregarse en esta lista la impartición de una diplomatura en victimología y derecho victimal, como la que hoy ofrece el IVUJUS a toda la ciudadanía. Estos hitos marcan un cambio de época y refuerzan la idea de que no hay marcha atrás en el reconocimiento de la víctima como un actor más dentro de los litigios judiciales.

Usina de Justicia a la OEA, paso clave para la victimología

El sentido del nuevo rumbo quedó plasmado en la Declaración de Buenos Aires, documento que fue leído y firmado por las autoridades y los expositores del Simposio. Allí se establecieron los siguientes principios: la reivindicación de la Declaración de las Naciones Unidas de 1985 como estándar mínimo e irrenunciable; la exaltación del nuevo paradigma del sistema penal enfocado en la víctima; la transición hacia un derecho penal y procesal penal científico, basado en evidencias; la exhortación a la OEA para sancionar una Convención Interamericana sobre Derechos de las Víctimas y el compromiso académico e institucional para financiar y desarrollar el paradigma de la victimología científica.

"La victimología penal es una ciencia autónoma que debe ser reafirmada como tal y profundizada en su estudio en las carreras de grado y de posgrado", explica Molina (Fotos: Fernando Calzada)

Los postulados de la Declaración de Buenos Aires serán presentados próximamente, por parte de una delegación de Usina de Justicia, en la asamblea que organiza la OEA en Panamá, en la que se intentará convencer a los representantes del organismo panamericano sobre la necesidad de aprobar, justamente, la Convención Interamericana sobre Derecho de las Víctimas.

El camino por seguir es muy claro: o se opta por una justicia justa basada en el indiscutible protagonismo de la víctima, apoyada en una ciencia del derecho, o se continúa con un sistema anquilosado en doctrinas obsoletas, nacido en países en los que nunca se implementó formalmente, como lo es el abolicionismo penal, que permite que los delincuentes estén en las calles o reciban toda clase de beneficios mientras las víctimas y el resto de la ciudadanía padecen graves consecuencias.