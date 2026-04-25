DEF

Victimología penal: el comienzo de una nueva era para la justicia argentina y su camino a la OEA

Tras el Primer Simposio Americano y Europeo, la directora del Instituto de Victimología de Usina de Justicia, María Jimena Molina, plantea los pasos por seguir para lograr un sistema al servicio de las víctimas

Guardar
Este Simposio, único e inédito en el país, pretende ser un faro de luz frente a la oscuridad en la que viven quienes padecieron un delito y para la sociedad en términos generales (Fotos: Fernando Calzada)
Este Simposio, único e inédito en el país, pretende ser un faro de luz frente a la oscuridad en la que viven quienes padecieron un delito y para la sociedad en términos generales (Fotos: Fernando Calzada)

El Primer Simposio Americano y Europeo de Victimología Penal: Las víctimas de homicidio en contexto de inseguridad, desarrollado recientemente en la ciudad de Buenos Aires, dejó en claro que las víctimas ya no son invisibles. Ha nacido una nueva era para la justicia argentina, con una víctima ubicada en el centro de la escena y cuyo nuevo paradigma se encuentra enfocado en la victimología penal.

Este giro copernicano a favor de quien sufrió un delito, que viene gestándose desde el año 2017, momento bisagra en el reconocimiento de los derechos y garantías de las víctimas de delito con la sanción de la Ley 27372, ha obtenido un respaldo contundente en el Simposio mencionado, evento que se desarrolló los días 9 y 10 de abril en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y que fue organizado por el Instituto de Victimología de Usina de Justicia (IVUJUS) y el Programa de Derechos y Garantías de las Víctimas de Delito de dicho colegio.

La victimología penal como ciencia autónoma y nueva corriente

Luego de haberse escuchado a numerosos expositores nacionales e internacionales de reconocida trayectoria, las conclusiones que emergen de tales jornadas resultan por demás claras: la victimología penal es una ciencia autónoma que debe ser reafirmada como tal y profundizada en su estudio en las carreras de grado y de posgrado; el derecho penal debe adquirir un rol científico y alejarse de ideologías anacrónicas y de escritorio como el abolicionismo penal; la víctima es un verdadero protagonista en el proceso penal, y se le deben garantizar todos los derechos; y el paradigma imperante debe ser la perspectiva de víctima para todas las víctimas.

El Primer Simposio Americano y Europeo de Victimología Penal: Las víctimas de homicidio en contexto de inseguridad, desarrollado recientemente en la ciudad de Buenos Aires, dejó en claro que las víctimas ya no son invisibles
El Primer Simposio Americano y Europeo de Victimología Penal: Las víctimas de homicidio en contexto de inseguridad, desarrollado recientemente en la ciudad de Buenos Aires, dejó en claro que las víctimas ya no son invisibles

El abolicionismo penal, ideología contraria a una sana perspectiva de víctima, ha sido por mucho tiempo la moneda corriente en la justicia y en la academia argentinas, una verdadera espada de Damocles para quien padeció un ilícito, para sus familiares y para la ciudadanía en general.

A su vez, los estudios hiperenfocados en el delincuente por parte de la criminología tampoco ayudaron a que la victimología emergiera como una ciencia independiente; de hecho, fue subestimada como una rama de la primera. Ello contribuyó, en gran medida, a construir un sistema penal pensado solo para quien cometió el ilícito y a dejar a la víctima como el convidado de piedra del proceso judicial.

Germán Garavano, exministro de Justicia y Derechos Humanos, participó del Primer Simposio Americano y Europeo de Victimología Penal
Germán Garavano, exministro de Justicia y Derechos Humanos, participó del Primer Simposio Americano y Europeo de Victimología Penal

Este Simposio, único e inédito en el país, pretende ser un faro de luz frente a la oscuridad en la que viven quienes padecieron un delito y para la sociedad en términos generales. Claramente, aunque los cambios no se llevan adelante de un día para otro, no cabe duda de que deben reconocerse estos acontecimientos coadyuvantes, como la sanción de leyes de víctimas o la realización de un evento como el que se viene referenciando.

También puede agregarse en esta lista la impartición de una diplomatura en victimología y derecho victimal, como la que hoy ofrece el IVUJUS a toda la ciudadanía. Estos hitos marcan un cambio de época y refuerzan la idea de que no hay marcha atrás en el reconocimiento de la víctima como un actor más dentro de los litigios judiciales.

Usina de Justicia a la OEA, paso clave para la victimología

El sentido del nuevo rumbo quedó plasmado en la Declaración de Buenos Aires, documento que fue leído y firmado por las autoridades y los expositores del Simposio. Allí se establecieron los siguientes principios: la reivindicación de la Declaración de las Naciones Unidas de 1985 como estándar mínimo e irrenunciable; la exaltación del nuevo paradigma del sistema penal enfocado en la víctima; la transición hacia un derecho penal y procesal penal científico, basado en evidencias; la exhortación a la OEA para sancionar una Convención Interamericana sobre Derechos de las Víctimas y el compromiso académico e institucional para financiar y desarrollar el paradigma de la victimología científica.

"La victimología penal es una ciencia autónoma que debe ser reafirmada como tal y profundizada en su estudio en las carreras de grado y de posgrado", explica Molina (Fotos: Fernando Calzada)
"La victimología penal es una ciencia autónoma que debe ser reafirmada como tal y profundizada en su estudio en las carreras de grado y de posgrado", explica Molina (Fotos: Fernando Calzada)

Los postulados de la Declaración de Buenos Aires serán presentados próximamente, por parte de una delegación de Usina de Justicia, en la asamblea que organiza la OEA en Panamá, en la que se intentará convencer a los representantes del organismo panamericano sobre la necesidad de aprobar, justamente, la Convención Interamericana sobre Derecho de las Víctimas.

El camino por seguir es muy claro: o se opta por una justicia justa basada en el indiscutible protagonismo de la víctima, apoyada en una ciencia del derecho, o se continúa con un sistema anquilosado en doctrinas obsoletas, nacido en países en los que nunca se implementó formalmente, como lo es el abolicionismo penal, que permite que los delincuentes estén en las calles o reciban toda clase de beneficios mientras las víctimas y el resto de la ciudadanía padecen graves consecuencias.

Temas Relacionados

justiciajusticia penalargentina

Últimas Noticias

Chipre: el argentino que trabaja por la paz con británicos y eslovacos en un país dividido

En el cuartel general de Naciones Unidas, el teniente coronel Carlos Leonardo Aguirre coordina operaciones junto a fuerzas europeas para sostener el equilibrio en Chipre, donde, si bien no hay guerra, tampoco existe la paz. ¿Se pueden contener las escaladas siempre latentes?

Chipre: el argentino que trabaja por la paz con británicos y eslovacos en un país dividido

Ely Karmon: “La actual guerra contra Irán no ha sido un fiasco, pero tampoco un éxito rotundo”

En conversación con DEF, el investigador del International Institute for Counter-Terrorism (ICT) de Herzliya analizó cómo se llegó al actual conflicto, cuáles han sido los errores estratégicos de Trump y Netanyahu, y los nuevos escenarios que vislumbra para la región

Ely Karmon: “La actual guerra contra Irán no ha sido un fiasco, pero tampoco un éxito rotundo”

Medio Oriente: cómo repercute la crisis globalmente y cuál es su impacto en Argentina

Las presiones inflacionarias y la suba de tasas en las economías centrales afectan a los países emergentes. En Argentina, el efecto es mixto: el aumento del petróleo genera más divisas por exportaciones, pero la inflación impacta negativamente sobre el salario real

Medio Oriente: cómo repercute la crisis globalmente y cuál es su impacto en Argentina

75 años de ciencia en el continente blanco, el legado del Instituto Antártico Argentino

Pionero a nivel mundial y pilar fundamental de la soberanía nacional, el Instituto Antártico Argentino celebra tres cuartos de siglo liderando la investigación científica, la protección del ecosistema polar y la diplomacia científica en el rincón más austral del planeta

75 años de ciencia en el continente blanco, el legado del Instituto Antártico Argentino

El potencial geopolítico argentino en la guerra silenciosa entre Estados Unidos y China

Washington busca disputarle a China su supremacía en las tierras raras y Argentina puede desempeñar un papel trascendental como proveedor regional

El potencial geopolítico argentino en la guerra silenciosa entre Estados Unidos y China
DEPORTES
Bruno Cabral, la joya de River Plate que tiene más goles que partidos con la selección argentina: sus impresionantes números

Bruno Cabral, la joya de River Plate que tiene más goles que partidos con la selección argentina: sus impresionantes números

Arde el Torneo Apertura: así quedaron las posiciones y los posibles cruces en el playoff a dos fechas del final

Tras la victoria del Central de Di María, San Lorenzo venció a Platense en un duelo clave por el Torneo Apertura

La selección argentina femenina Sub 17 se estrenó con una victoria en el Sudamericano: el golazo desde un ángulo “imposible”

Quién es Ben Whittaker, el semipesado británico que apunta a un título mundial

TELESHOW
Jackita: “Me cerraron puertas por mi personalidad, me trataban de conflictiva”

Jackita: “Me cerraron puertas por mi personalidad, me trataban de conflictiva”

Cecilia Ce, la sexóloga que revolucionó las redes y arrasa con su unipersonal: “Arranque sin saber nada de actuación”

Manuela Pal, la niña que nació en un estudio de TV y con la fe intacta en el teatro: “No hay IA que lo reemplace”

La Mari de Chambao en Argentina tras su operación de un segundo cáncer de mama: “La vida vino a enseñarme sus colores”

La mamá de Fabián Cubero habló del conflicto entre el exfutbolista y Nicole Neumann: “Me duele, conozco cómo es mi hijo”

INFOBAE AMÉRICA

Natalia Rost, experta neuróloga de Harvard: “Trabajamos para lograr una salud mental óptima a lo largo de la vida”

Natalia Rost, experta neuróloga de Harvard: “Trabajamos para lograr una salud mental óptima a lo largo de la vida”

El G7 reafirmó su compromiso de garantizar que el régimen de Irán no adquiera o desarrolle un arma nuclear

¿Qué se sabe de las negociaciones de paz en Pakistán?

El espectacular viaje de los pingüinos desde Punta Tombo al sur de Brasil: secretos y claves sobre su migración

Uso de cuentas de pago electrónicas aumenta 31.3% en República Dominicana durante primer trimestre de 2026