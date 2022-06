Soberanía aérea: cinco claves sobre el nuevo radar que el Ministerio de Defensa instaló en Tierra del Fuego

La cartera que comanda Jorge Taiana y la Fuerza Aérea Argentina inauguró a principios de esta semana un nuevo radar que operará desde Río Grande. (Fernando Calzada)

En la ciudad fueguina de Río Grande, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, presidió la instalación de un radar de Vigilancia y Control Aéreo RPA-170M. Acompañado por el jefe de la Fuerza Aérea, el brigadier General Xavier Julián Isaac, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y el intendente de Río Grande, Martín Pérez, el titular de la cartera se refirió a algunos de los avances –concretados y a plasmarse en el mediano plazo– en materia de Defensa en el sector austral del territorio argentino: además del nuevo radar, se mencionaron los progresos en la construcción de la Base Naval Integrada (Ushuaia) y la posible presencia permanente del Ejército Argentino en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

La fecha elegida para la inauguración de la nueva tecnología no fue casual. Hace 40 años, un 30 de mayo y desde Río Grande, la Fuerza Aérea y la Armada protagonizaron una de las operaciones más importantes en la guerra de Malvinas: el ataque al HMS Invencible. Por ello, ese día, también estuvieron presentes los pilotos que, en aquella heroica jornada, tocaron el orgullo de la flota británica. También participó del acto el brigadier mayor y veterano de guerra de Malvinas, Rodolfo Centurión, quien, durante el conflicto, trabajó desde la cabina de un radar instalado en Río Grande. “En aquel entonces, las sensaciones eran múltiples. Eran muy amargas cuando veíamos en la pantalla del radar que, de cuatro aeronaves que habían salido, volvían tres o dos. Nos conocíamos tan bien que sabíamos, por el tono de voz, cómo había resultado la misión”, recuerda el oficial que, instalado en carpas, soportó el frío y las tensiones del conflicto. “Los vecinos de Río Grande hicieron de contención. La bufanda que llevo puesta me la regaló un niño que se me acercó. Esos recuerdos hacen bien al espíritu y al corazón. Hoy me siento plenamente contento de ver nuevamente funcionar un radar aquí”, reconoció.

DEF estuvo presente en la inauguración del nuevo radar. A continuación, cinco claves para comprender su significado en materia de defensa y su papel en el sur argentino.

UN ESLABÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL AEROESPACIAL

Para comprender la instalación del nuevo radar, vale la pena remontarse a, prácticamente, 18 años atrás , cuando el entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner –a través del Decreto 1407/2004– aprobó la creación del Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVYCA), lo cual constituía una apuesta importante para proteger los intereses del país. Fue a partir de esta norma que el país avanzó en materia de radarización y que la Fuerza Aérea Argentina sería la responsable de la defensa, la vigilancia y el control integral del aeroespacio.

El nuevo radar RPA-170M, supervisado desde Merlo, integra el SINVYCA y es parte de la estrategia de radarización que apunta a cubrir la totalidad del territorio. “Este año tenemos dos para inaugurar: uno en Tostado (Santa Fe) y otro en Mercedes (Corrientes). Es una época de mucho cambio tecnológico y de transformaciones”, explicó el ministro Taiana.

SOBERANÍA Y VIGILANCIA AEROESPACIAL

El jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Xavier Julián Isaac, detalló que el nuevo radar busca fortalecer la presencia en el sur argentino y añadió que “para poder controlar el territorio argentino, se requiere de una buena vigilancia”.

Por su parte, Jorge Taiana subrayó que “el país está recuperando un mecanismo para observar, vigilar y controlar los vuelos” que no sean declarados, ni cooperativos y que tampoco cumplan con los mecanismos de información. “Nosotros lo vamos a hacer porque vamos a ejercitar en plenitud los derechos y deberes que nos impone la soberanía sobre nuestro territorio, nuestro mar y espacio aéreo. Para eso, vamos a fortalecer nuestra presencia en el territorio nacional, pero en particular en el sur porque miramos a esa Argentina bicontinental”, expresó.

MÁS CAPACIDADES

El ministro de Defensa también detalló que la cartera que comanda se encuentra cumpliendo con un plan de recuperación de las capacidades. Además, Taiana subrayó que seguirán trabajando para recomponer y fortalecer capacidades a fin de que “nadie pretenda aprovecharse, atacar nuestras riquezas e intentar violentar nuestra soberanía”.

A un poco más de 700 kilómetros de las islas Malvinas, el titular de Defensa fue contundente: “Sabemos que estamos cerca de parte de nuestro territorio ocupado por una potencia extranjera. Hacemos este acto y esta presencia, como un ejercicio de soberanía, como un ejercicio de nuestra determinación de cumplir con lo que establece la Constitución Nacional, de utilizar los medios políticos y diplomáticos para recuperar el ejercicio efectivo de la soberanía”.

MAYOR PRESENCIA DE LAS FF. AA. EN EL SUR ARGENTINO

El funcionario nacional explicó que, en este momento, su ministerio apunta a tener mayor presencia en el sur y, en particular, en Tierra del Fuego: “Estamos fortaleciendo la Base Naval Integrada y la presencia del Ejército en esta provincia. También estamos recuperando la presencia de la Fuerza Aérea”. Además, respecto a la instalación del Ejército, el ministro detalló que se encuentran buscando su posible localización.

En lo referente a la Fuerza Aérea, esta inauguración se suma a la iniciativa de integrar, a través de LADE, la isla de manera permanente con el continente. A su vez, el brigadier Isaac manifestó las intenciones de operar en el territorio aviones de caza de forma más asidua: “Poco se puede ver si no hay con qué. La presencia de los caza es una forma simbólica de decir que, detrás de la vigilancia, está el control, y se hace con medios aéreos. Así que es parte del plan nuestro afianzarnos en Tierra del Fuego con medios aéreos de combate, con los que pensamos ejercitar de forma recurrente”.

Sobre la presencia militar en su provincia, el gobernador fueguino fue concluyente: “Representa mucho. Primero, porque es una apuesta del Gobierno nacional y del Ministerio de Defensa en materia de soberanía. Celebramos cada paso que se viene dando en Defensa de la soberanía y presencia de las Fuerzas Armadas en esta provincia. Cada vez que una Fuerza se asienta, sirve para el desarrollo. Así que lo vemos como una complementariedad del crecimiento de nuestra provincia”.

UN RADAR DE PRODUCCIÓN NACIONAL

El RPA-170M, diseñado y fabricado por INVAP, es un radar táctico de defensa aérea 3D de mediano alcance de última generación. Concebido para escenarios operacionales, el sistema se diseñó pensando en la necesidad de ser desplegado de forma rápida: puede ser puesto en funcionamiento, con una mínima dotación de efectivos, en menos de 30 minutos.

“Estamos satisfechos. Es un radar de producción nacional, producto de la tecnología argentina”, sostuvo el titular de Defensa, quien además manifestó que el FONDEF es clave en la planificación de la cartera.

