Mel Knarik debuta en la ficción narrativa con Fauna, una novela de terror urbano. - (Gentileza de V&R Editoras)

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Mel Knarik debuta en la ficción con Fauna, una novela de terror urbano que combina brujería, explotación laboral y vejez. La escritora, quien ya publicó cinco libros de no ficción, dialogó con Infobae sobre el proceso creativo que la llevó a construir su primera obra narrativa, una historia que tardó cinco años en tomar forma definitiva.

“Hacerle un gualicho a tu jefa porque te explota y te maltrata es recurrir a algo porque se agotaron todos los otros recursos que son más razonables y más viables”, explicó Knarik al describir el detonante narrativo de su protagonista, Ana, una joven que embruja a su jefa y desencadena una tragedia que la conecta con fuerzas sobrenaturales.

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Fauna sigue a Ana, desempleada y sin hogar tras la muerte repentina de su jefa, que acepta la ayuda de la mítica Aurelia, una mujer con capacidad para ver aquello que ocultan las sombras. Aurelia le ofrece un trabajo inusual: limpiar casas tomadas por fuerzas desconocidas.

El primer encargo las lleva a la casona de Belgrano de Milton Siracusse, un escritor en la cumbre de su éxito profesional pero en el ocaso de su vida, aislado del mundo y acechado por recuerdos y plumas negras. Ana acepta el rol de cuidadora por necesidad, pero descubre que su vínculo con Milton excede el dolor y la empatía: algo oscuro habita la casona, algo que al escritor lo inspira y a ella la aterra.

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La trama sigue a Ana, quien recurre a la brujería contra su empleadora y asume el cuidado de una casona en Belgrano

El origen de la novela está en la observación de un pájaro

La semilla de Fauna surgió entre 2020 y 2021, cuando Knarik observó a un tordo renegrido, un ave que practica el parasitismo de cría: pone sus huevos en nidos ajenos y desplaza a otras crías de su lugar legítimo. Ese comportamiento disparó la pregunta que estructuró toda la novela.

“Qué pasa si trazamos un paralelismo entre el mundo natural y el mundo espiritual, emocional del hombre, qué pasa cuando hay cosas que ocupan un lugar que no tienen que ocupar, porque esa es la forma que tienen de sobrevivir”, explicó la autora. De esa lógica derivó el concepto central del libro: la posesión espiritual, entendida como un espíritu que busca tomar un cuerpo ajeno para experimentar la vida. A partir de esa idea, Knarik conectó la observación ornitológica con fenómenos humanos concretos: el deterioro físico de la vejez, las distintas formas de maternidad o su imposibilidad, la explotación económica y la enfermedad crónica, entendida como un cuerpo que desarrolla un padecimiento para sobrevivir.

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A diferencia de sus libros de no ficción, que escribió con fechas límite y una metodología definida, Fauna tuvo un desarrollo discontinuo. En 2022, Knarik fue madre y ese hecho fragmentó el proceso de redacción. “Fue una escritura con muchos impasses en el medio”, detalló. Un primer intento de presentar el manuscrito en 2022 no prosperó.

La observación del tordo renegrido inspiró la idea de posesión espiritual que articula el relato. - (Gentileza de V&R Editoras)

El segundo, en 2025, sí alcanzó la madurez necesaria para convertirse en libro. Los últimos dos años concentraron el trabajo más intenso de redacción y corrección, en colaboración con su editora, Melisa Corbetto, quien se involucró de manera decisiva en el proyecto: “Se obsesionó a un punto que ella se aseguró de que la historia fuera publicada”, relató Knarik.

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Tanto la filosofia de Knarik como la idea que bordea la novela se relaciona con el vinculo entre el ser humano y el mundo natural como espejo de su propio estado. “Hay algo de observar a la naturaleza que hace que el ser humano pueda observarse más claramente a sí mismo. El hecho de que estemos tan desconectados, porque pensamos en la naturaleza como algo a explotar, hace que nosotros mismos estemos desadaptados, explotados, sacados de nuestro eje y de nuestro ritmo natural”, afirmó la autora, quien definió esa desconexión como el punto de partida de toda su búsqueda creativa.

Pese a los años de trabajo, la escritora sostuvo que la historia estuvo clara desde el principio, incluido su final. También anticipó que ciertos elementos de la trama generarían reacciones divididas entre el público: “Supe que había partes de la historia que la gente iba a amar y había partes de la historia que la gente iba a odiar. El amor y el odio son lo mismo mientras que genere algo”.

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El personaje de Milton Siracusse representa el desgaste personal y la autoexplotación en la trayectoria de los escritores. - (Gentileza de la autora)

El terror como herramienta para nombrar lo que incomoda

Para Knarik, el género de terror no funciona como un artificio narrativo sino como el único lenguaje posible para abordar ciertos temas. Distinguió entre un terror que busca el espanto inmediato y otro que, como en la película Get Out, construye una metáfora social, en ese caso sobre el racismo en Estados Unidos. “Quizás no hay que abordar la literatura ni el cine con tantas pretensiones. En todo hay un símbolo y una metáfora, por más que no haya intención de ponerlo”, explicó.

Sin embargo, aclaró que en Fauna ciertos episodios no requieren una lectura simbólica porque son inquietantes por sí mismos. “La explotación laboral es inquietante y es alienante. La vejez es inquietante, es alienante, porque son cosas que se salen del orden de lo deseado y que además golpean y afectan al cuerpo”, sostuvo. Esa idea conecta con el concepto de banalidad del mal descrito por Hannah Arendt: situaciones horribles que se naturalizan porque la supervivencia cotidiana lo exige.

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Knarik explicó que, pese a sus diferencias de clase y género, Ana y Milton comparten un mismo conflicto: la autoexplotación. “Hay algo que le pasa a Milton que es la autoexplotación, que pasamos de a momentos a escribir de cosas que no nos interesan, pero como queremos vivir de un oficio que nos gusta, pasamos a escribir cosas que en el fondo, si le preguntás al escritor, capaz que no le calienta tanto”, señaló. Milton representa, según la autora, el lugar al que aspiran muchos escritores sin preguntarse el costo real de llegar ahí: las relaciones sacrificadas, la pasión artística diluida y el tiempo productivo absorbido por las exigencias del mercado.

La novela aborda la vejez, la enfermedad y la explotación laboral como situaciones alienantes de la vida cotidiana. - (Gentileza de V&R Editoras)

Esa reflexión se extiende al panorama cultural contemporáneo. Knarik señaló que la velocidad de producción en literatura, música y cine impide alcanzar la profundidad que sí ofrecían las obras del pasado, una idea que trasladó a la banda sonora de la novela, compuesta íntegramente por música antigua.

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“Hay una saturación del mercado, un sobreacceso de producciones artísticas. Hay un hambre que nunca se satisface, como si fuera que tenemos hambre y estamos todos en McDonald’s”, describió. Esa búsqueda de ruptura explica, según la autora, su decisión de abordar en Fauna temas incómodos como la vejez, la pérdida y la enfermedad mental desde un registro realista y no idealizado.

“Fauna” invita al lector a habitar una escalofriante trilogía

Knarik reconoció que los conflictos de sus personajes provienen de experiencias propias o cercanas, aunque aclaró que el proceso no fue deliberado: “Me di cuenta que había puesto esas cosas que yo indirectamente o directamente había vivido, me di cuenta después, no en el proceso”.

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Fauna conforma la primera entrega de una trilogía de terror que explorará distintos registros temáticos. - (Gentileza de V&R Editoras)

Para la autora, la literatura no funciona como mecanismo de autoayuda sino como sublimación de contenidos que exceden la comprensión racional del propio escritor. Ese vínculo biográfico también se refleja en su cuerpo: Knarik tiene tatuados varios símbolos de la trilogía que está desarrollando, entre ellos un dragón y un tordo asociados a la primera entrega, y otros símbolos vegetales vinculados a la segunda parte, que ya tiene avanzada.

Fauna es la primera entrega de una trilogía de terror que constará de tres partes. Knarik adelantó que la segunda entrega abordará las relaciones amorosas desde un registro distinto al de la primera novela: “Si la primera parte era un terror melancólico, sombrío, espectral, la segunda es un terror neón y estridente”, describió, y anticipó que habrá un marcado contraste tonal entre ambos libros.

La autora explicó que la escritura de ficción le resultó una experiencia más impredecible que la no ficción, porque permite descubrir matices de los personajes en el propio proceso de redacción: “Hay algo de descubrir a los personajes, de descubrir matices en la historia, de descubrir ambientes, sonidos, texturas, que solamente se da escribiendo”, afirmó. Esa dinámica, sostuvo, es la que la impulsa a continuar con la trilogía, cuya tercera y última parte todavía no tiene fecha de publicación definida.