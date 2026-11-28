La portada del libro "Vos que tenés labia, contame una historia", de Ediciones Al Arco (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Vos que tenés labia, contame una historia reúne relatos en los que el fútbol funciona como memoria, juego, identidad y también como una manera de mirar el mundo. Impulsado por Ángel Cappa, el libro toma su título del tango de Mario Iaquinandi y convoca historias que van mucho más allá de una cancha: hablan de sueños de infancia, amores, pérdidas, injusticias, compromiso político y la persistencia de la imaginación.

Participan Ángel Cappa, Guillermo Blanco, Rubén José Rossi, Claudio Morresi, Mauro Navas, Mónica Santino, Ariel Scher, José Luis Lanao, Gustavo Veiga, Bernardo Cappa, Rodolfo Chisleanschi, Kurt Lutman, Fernando Signorini, Jorge Eines, Juan José Panno, Elena Ferreyra y Alejandro Wall. Entre exfutbolistas, entrenadores, periodistas, docentes, escritores y artistas, cada autor aporta una voz propia para contar al fútbol desde sus emociones, sus conflictos y su capacidad de construir relatos colectivos.

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A continuación, el prólogo escrito por Ezequiel Fernández Moores, periodista y uno de los grandes cronistas del deporte argentino en las últimas cuatro décadas. Desde la figura de Diego Maradona y la potencia de las buenas historias, Fernández Moores presenta un libro atravesado por la defensa del juego y una mirada profundamente humana y solidaria. Además, la obra destina la totalidad de sus derechos de autor al Hospital Garrahan.

Prólogo a ‘Vos que tenés labia. Contame una historia’

Escribo este prólogo un 30 de octubre de 2026, cumpleaños número 66 de Diego Armando Maradona y, entre los tantos mensajes que me llegan, uno con la foto de la casa natal en Villa Fiorito, y un texto que dice: “¿Cuántas probabilidades había de que conquistara el mundo?”. Osvaldo Ardizzone, maestro contador de historias, describió así esa casa y Fiorito: “Callejuelas enfangadas, perros sin manada”. Y contó que, justo antes del descampado, bien cerca del Riachuelo, estaba la casa natal de la calle Azamor. “Techo de chapa, piso de tierra, sin agua corriente. Ocho hermanos en una habitación”. ¿Cómo se cuenta una historia si no se comienza por el principio? ¿Y cómo no hacerlo si ese principio, efectivamente, ayuda a explicar acaso todo lo que sucedió luego? ¿Y cómo no recordar que, antes de llegar a la casa natal de Fiorito, Diego nació el 30 de octubre de 1960 en un hospital de Lanús cuyo nombre original (Eva Perón) había sido cambiado porque eran años de proscripción? Lo mejor de todo es que, aún así, después de decenas de libros, documentales, informes, hermosos, emotivos, discretos, forzados, mantenemos la ilusión de que dos horas de TV, trescientas páginas de un libro, nos permitan decir que hemos contado la vida de Diego, una pretensión siempre válida y muchas veces maravillosa, pero acaso eternamente inútil.

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“Contame una historia”, nos dice justamente en este libro Ángel Cappa, porque conoció al hermano de Mario Iaquinandi, escritor, cuentista, periodista, fallecido en 1990, y autor de la letra del tango homónimo que musicalizó Eladia Blázquez y del del cual solo enumero la primera estrofa, sus primeras siete palabras: “Vos que tenés labia, contame una historia”. Sí, es cierto, el inicio, efectivamente, siempre ayuda. Algún escritor decía que toda buena historia debía agarrar del cuello al lector desde la primera palabra y no soltarlo más. Y otro decía que eso era fácil hacerlo. Que era cuestión de simplemente tomar asiento, abrirse las venas y comenzar a escribir. Más pudoroso, un periodista que sí sabía escribir con el corazón, lo sintetizó así: “Decí las palabras, trasmití los datos y hacete a un lado”. Por supuesto que no se puede escribir sin ser uno mismo. El mito de la objetividad. “El delirio de un sujeto que piensa que observar se puede hacer sin él”. Este libro, por suerte, está escrito por sujetos que hablan de sujetos que emocionan o indignan a otros sujetos. Sujetos a los que el bueno de Ángel les pidió que contaran una historia.

Ezequiel Fernández Moores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desfilan aquí entonces la defensa del juego y una mirada solidaria de la vida. Gustavo Veiga nos habla de los niños asesinados en Palestina y José Luis Lanao del jugador Bebel García que meó al fascismo antes de ser ejecutado. Ariel Scher nos remite a los pagos en los que el calor atajaba más que el Pato Fillol, Claudio Morresi habla del pibe internado en un hospital público que por fin conoce el Monumental, Rodolfo Chisleanschi del tipo de izquierda obligado a resolver con la pierna derecha, Kurt Lutman nos recuerda que por algo nació cerca del Negro Fontanarrosa, Juan José “el Nene” Panno humoriza sobre el DT tecnológico, Fernando Signorini escribe de amores y odios, Mónica Santino sobre cómo le costó patear la pelota en los fulbitos exclusivamente masculinos, Mauro Navas recordó su debut, Alejandro Wall al padre que llevaba al hijo a la cancha para ver a los grandes jugadores y a la madre que acercaba las primeras revistas deportivas, Elena Ferreyra a un arquero de Boca que amó de modo incondicional, Guillermo Blanco la historia real de una primera Mano de Dios, Rubén José Rossi sobre Diego y El Flaco Menotti. También emocionan los textos de Bernardo Cappa, dramaturgo, bahiense, hijo de Ángel, y el de su colega Jorge Eines, autor de El Trinche, un hermoso homenaje a Tomás Carlovich, aquel crack de Central Cordoba de Rosario, a veces más leyenda que real, pero siempre en línea con el tango de Mario Iaquinandi, con esa otra estrofa que dice “Contame una historia, mentime al oído”. Como decía también otro colega dramaturgo pero brasileño, Nelson Rodrigues, el hombre que, cuando Pelé ganó el Tri en México 70, escribió que en Brasil había “setenta millones de reyes”, todo un pueblo feliz. Ya casi ciego, Rodrigues seguía escribiendo las crónicas más bellas sobre aquel dorado fútbol de Brasil y, cuando le indicaban que la TV mostraba que la jugada no había sido como él la describió respondía que “o videotape e burro”. David Goldblatt, acaso el mejor sociólogo del fútbol moderno, me dijo, parafraseando a Eduardo Galeano (que se declaraba “un mendigo del buen fútbol”), que él era simplemente “un mendigo de buenas historias”. Habrá que acercarle este libro al bueno de Goldblatt y recordarle que, así nos lo trasmitió Ángel Cappa, todos los derechos de autor de esta obra, serán donados al Hospital Garraham. La iniciativa agradó a los amigos de Ediciones Al Arco, que, como corresponde, se suman a la cruzada.

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