Niñas asesinas, folclore latino y brujas pueblerinas: 5 libros de relatos de terror que desafían la primavera en el hemisferio sur

Cinco obras recientes demuestran que el miedo no requiere del otoño para instalarse, ofreciendo historias perturbadoras donde el folclore latino, criaturas míticas y brujas pueblerinas invaden la luz de las jornadas más largas - Imagen Ilustrativa Infobae)

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La construcción de un relato de terror responde a reglas propias: la dosificación del miedo, el silencio que precede al espanto, la trampa del espacio doméstico que se revela hostil.

Los autores que trabajan este género no buscan el sobresalto fácil, sino la acumulación lenta de una amenaza que parece familiar hasta que deja de serlo. Esa arquitectura narrativa, construida a fuerza de pausas, elipsis y detalles que insisten, es la que sostiene a los cinco libros que siguen.

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Tres de los cinco libros seleccionados reúnen a diversos autores bajo una misma premisa temática - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una tendencia editorial atraviesa buena parte de esta selección: la antología como formato privilegiado para explorar el miedo desde múltiples voces. Tres de los cinco títulos reúnen a varios autores bajo una misma premisa temática, en una operación que no solo multiplica estilos y procedencias, sino que también funciona como mapa generacional del género.

Autoras del siglo XIX conviven con escritoras contemporáneas, voces latinas de Estados Unidos se cruzan con firmas españolas, y el terror deja de ser un territorio individual para convertirse en una conversación coral entre tradiciones distintas que comparten, sin embargo, la misma obsesión por lo macabro.

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La arquitectura narrativa del terror utiliza pausas y elipsis para generar una tensión sostenida - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hemisferio sur atraviesa la primavera, con sus jornadas más largas y su luz en aumento, pero esa estación luminosa no cancela el apetito por las historias que se adentran en las zonas oscuras de la experiencia humana.

Hay quienes prefieren descender hasta el fondo de ríos narrativos turbios, donde habitan criaturas míticas, casas embrujadas y personajes atravesados por la locura, incluso cuando el clima exterior invita a lo contrario. La literatura de terror no necesita del otoño para imponerse: alcanza con un lector dispuesto a sumergirse en esas aguas pantanosas.

Cuentos completos - Silvina Ocampo

La editorial Emecé publicó la obra de Silvina Ocampo en un volumen de 904 páginas que reúne 199 cuentos

Emecé publicó los Cuentos completos de Silvina Ocampo, un volumen de 904 páginas con prólogo de Laura Ramos que reúne los siete libros de relatos que la autora argentina publicó a lo largo de medio siglo, con la única excepción de su producción infantil. La compilación suma 199 cuentos que exploran la frontera entre lo doméstico y lo monstruoso, con niñas asesinas, metamorfosis físicas y venganzas sutiles narradas con un tono de frialdad e ironía.

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Los relatos de Ocampo suelen instalarse en espacios familiares que se vuelven siniestros sin aviso previo: un jorobado al que le planchan la joroba, una institutriz que enloquece entre bigudíes, una niña que envenena a su vecina antes de la boda. La crítica literaria la ubica en un territorio propio, a mitad de camino entre las obsesiones de Jorge Luis Borges y el extrañamiento de Julio Cortázar, aunque con una mirada femenina que marcó diferencia respecto de sus contemporáneos varones.

Las que moran en las sombras - varios autores

La antología Las que moran en las sombras rescata cuentos de terror escritos por autoras argentinas del siglo XIX

Minotauro publicó Las que moran en las sombras, una antología de 224 páginas con selección y prólogo de Ever Oroná que reúne relatos de terror escritos por mujeres argentinas del siglo XIX, relegadas durante décadas a circuitos académicos y ahora reubicadas en un catálogo de consumo masivo asociado tradicionalmente a la fantasía y la ciencia ficción. Ada María Elflein, conocida por su obra escolar y patriótica, aparece aquí bajo otra luz: en “El barquito” tensiona unas vacaciones familiares hasta volverlas inquietantes, en “Un gato nomás” construye un terror sin sobrenaturalidad a partir de la crueldad vecinal hacia una mujer pobre, y en “La loca Basilia” abre el costumbrismo hacia el horror político con el cuerpo como escenario del abuso. Raimunda Torres y Quiroga, la figura más fantasmática del volumen, organiza el terror como un tribunal donde la justicia terrenal no alcanza: en “Gregorina” narra el crimen íntimo de un marido que administra la muerte de su esposa con método y sadismo, mientras que en “La mancha de sangre” y “La voz acusadora” trabaja la culpa como materia sensible que termina por delatar a los asesinos.

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Eduarda Mansilla aporta la zona más experimental del libro, con una ciencia ficción primitiva y delirante: en “Dos cuerpos para un alma” imagina una duplicación corporal al servicio de una obsesión posesiva, y en “El ramito de romero” combina disección, fascinación erótica y ambigüedad entre lo sobrenatural y lo clínico. Juana Manuela Gorriti, por su parte, apoya el terror en el nervio histórico argentino: “La hija del Mashorquero” desplaza el monstruo hacia la maquinaria estatal y parapolicial, “La quena” convierte el amor en resto material y melodía de duelo, y “Yerbas y alfileres” instala la hechicería como rutina doméstica.

Lo que nos siguió a casa - varios autores

Cynthia Pelayo editó una obra con diecisiete relatos de terror escritos por voces latinas de Estados Unidos y América Latina

Cynthia Pelayo, ganadora del Premio Bram Stoker, editó Lo que nos siguió a casa, una antología que acaba de publicarse con diecisiete relatos de terror firmados por voces latinas de Estados Unidos y América Latina. El volumen reúne a Agustina Bazterrica, Isabel Cañas, Ann Dávila Cardinal, Gerardo Sámano Córdova, Zoraida Córdova, Mariana Enriquez, Carolina Flórez-Cerchiaro, Xochitl Gonzalez, Leopoldo Goût, Ananda Lima, Juan Martinez, Mónica Ojeda, Daniel José Older, Lilliam Rivera, Alex Segura y Diana Rodriguez Wallach, además de la propia Pelayo como autora.

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Bazterrica, autora de Cadáver exquisito y ganadora del Premio Clarín de Novela, aporta su registro de horror biológico y humor negro con el relato “Flores azules”. Cañas, mexicoamericana especializada en gótico histórico y autora de La hacienda, recupera en “La mano que da de comer” la figura de la Huesera, una entidad del folclore mexicano. Enriquez, referente del terror argentino contemporáneo y autora de Nuestra parte de noche, firma “Ángel de la guarda”, mientras que Ojeda, ecuatoriana creadora del llamado “gótico andino” en libros como Las voladoras, cruza planos de realidad en “El mundo de arriba y el mundo de abajo”.

Otro grupo de autores combina la narrativa de terror con la escritura de guion y la poesía. Older, también guionista y autor de la saga Shadowshaper, sitúa en “La revolución de los tejados de Selly Avilés” el encuentro entre un paseador de perros y una escritora célebre. Lima, poeta brasileña radicada en Estados Unidos, explora el miedo a la inteligencia artificial en “Espectro”. Martinez, profesor universitario y autor de Extended Stay, construye una distopía doméstica en “Mechanical Servants LLC”. Segura, novelista de misterio y guionista de cómics, trabaja la leyenda de El Silbón en “Fidelidad”.

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Las historias abordan la inmigración, la colonización y el folclore latinoamericano como fuentes de un miedo que se transmite entre generaciones.

Noches oscuras: diez relatos macabros - varios autores

La compilación Noches oscuras reúne a diez escritores de España y América Latina en torno al terror psicológico

Noches oscuras: diez relatos macabros, una antología de terror psicológico, fantasía y realismo mágico, reúne a diez voces del panorama literario español y latinoamericano: Flor Núñez Graiño, Belén Martínez, Jesús Diamantino, Ana Segarra, Silvia Aliaga, Álvaro París, Tiffany Calligaris, Adriana Criado, Andrés Astasio y Patricia Ibárcena.

Entre las dos autoras argentinas del volumen, Núñez Graiño, abogada especializada en Derecho Penal, se convirtió en una de las figuras emergentes de la nueva fantasía juvenil nacional gracias al romantasy y al misterio de libros como La acusada de Codexia y su reciente La ilusionista Esmeralda, ambientada en el Nueva York de los años veinte. Calligaris, es considerada la pionera de la alta fantasía juvenil argentina: saltó a la fama internacional con las sagas Lesath y Witches, especializadas en la construcción de mundos mágicos, aventuras épicas y sistemas de brujería complejos.

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Ibárcena, con raíces españolas y peruanas, ejerció como abogada durante tres años antes de dedicarse por completo a la literatura. Influenciada por autoras como Donna Tartt, se consolidó como una de las voces fuertes del dark academia juvenil español con su exitosa novela debut Hijos dorados y con Todos nuestros silencios. Criado, escritora granadina, empezó a escribir desde muy pequeña y se volcó al romance y la fantasía; entre sus obras destacan la trilogía Cliché, Piratas del Firmamento y Espíritu salvaje, donde fusiona su amor por los caballos con el romance.

Astasio, nacido en Coria y graduado en Comunicación Audiovisual y Producción de Cine y Televisión, destaca en la fantasía juvenil y en el subgénero dark academia a través de libros como La sociedad de las almas malditas, Ruinas y sombras y De postales y pasteles. Martínez, escritora gaditana, es una de las plumas más premiadas y respetadas de la literatura juvenil actual: su prosa lírica mezcla el realismo mágico, la fantasía histórica y temáticas oscuras en obras imprescindibles como El vals de la bruja y Una sonata de verano.

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Los diez relatos recorren escenarios que van del Antiguo Egipto a Granada y París, además de pequeñas ciudades donde la magia habita en los rincones más inesperados y una cafetería urbana donde ocurren hechos macabros. El volumen, de 288 páginas, combina la fantasía y el realismo mágico con el terror psicológico, y saldrá primero a la venta en España para llegar después a Latinoamérica.

La quietud - Melisa Corbetto

El género de terror construye la amenaza en espacios domésticos cotidianos mediante la acumulación lenta del miedo

La quietud, de la autora argentina Melisa Corbetto, reúne siete relatos protagonizados por mujeres que oscilan entre la realidad y lo fantástico, con una figura mítica llamada la Diabla que castiga a quienes le faltan el respeto, una comunidad pueblerina que perpetúa sus rituales y un moho que se ancla en un alma en pena.

Corbetto, licenciada en Edición por la Universidad de Buenos Aires y directora del sello de ficción juvenil VRYA, trabaja el silencio como antesala del espanto: en sus cuentos, la calma de un pueblo o la rutina de una casa funcionan como disfraz de algo que empuja desde abajo. Uno de los relatos sigue a una escritora que oscila entre el talento y el colapso mental, mientras otro explora cómo un moho que se expande por una vivienda termina por encarnar el dolor acumulado de quien la habita. La autora integra la nueva camada de narradoras argentinas que llevan el horror hacia escenarios rurales y domésticos, donde la amenaza no irrumpe de golpe sino que se filtra lentamente hasta instalarse inquietantemente.