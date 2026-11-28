Bob Woodward revela en su libro de memorias que el abogado J. Fred Buzhardt operó como fuente confidencial durante la cobertura del caso Watergate

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El legendario periodista estadounidense Bob Woodward, de 83 años, publicó Secrets: A Reporter’s Memoir, el libro en el que repasa más de cinco décadas como reportero de The Washington Post y revela, por primera vez, la identidad de algunas de las fuentes que sostuvieron sus investigaciones más resonantes. Entre ellas figura J. Fred Buzhardt, el abogado que defendió a Richard Nixon durante el escándalo de Watergate y que, según confirma ahora Woodward, se convirtió en una de sus fuentes clave pese a ocupar un lugar central en el entorno legal del presidente.

El fragmento que Infobae Cultura publica a continuación reconstruye el vínculo entre Woodward y Buzhardt, forjado a partir de 17 entrevistas realizadas a lo largo de un año que comenzó en mayo de 1974, tres meses antes de la renuncia de Nixon. En esos encuentros, el abogado describió al periodista los mecanismos internos del encubrimiento, las mentiras reiteradas del presidente y el hallazgo del célebre salto de 18 minutos y medio en una de las cintas secretas de la Casa Blanca. El texto incluye además testimonios de Leonard Garment, otro de los abogados de Nixon, recogidos por Woodward durante cenas en un restaurante chino de Washington en los meses previos a la caída del mandatario.

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El material forma parte de un libro en el que Woodward explica por qué decidió, medio siglo después, identificar a fuentes que hasta ahora habían permanecido en el anonimato, y ofrece una mirada hacia adentro del trabajo que derivó en la renuncia de Nixon en agosto de 1974.

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En mayo de 1974, tres meses antes de que Richard M. Nixon dimitiera, conduje hasta la casa de J. Fred Buzhardt en Virginia y llamé a su puerta. Buzhardt era el abogado de Nixon. Se le consideraba a nivel general como uno de los “hombres misteriosos” que se movían en las sombras del Watergate. Me invitó a pasar y, de pie en su cocina, le pedí su ayuda confidencial para mi reportaje, prometiéndole que no revelaría en ese momento que él era la fuente de las conversaciones personales y legales más íntimas que había mantenido con Nixon sobre el Watergate.

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Buzhardt accedió siempre y cuando se le garantizara protección.

A lo largo de un año, realicé 17 entrevistas a Buzhardt, que entonces tenía 52 años, ligeramente encorvado, con gafas gruesas, una mirada intensa como la de un águila y un modo de hablar lento y meditado. Acostumbrado a las circunstancias más difíciles, Buzhardt había sido asesor jurídico general del Departamento de Defensa, encargado de sacar lo mejor de las terribles historias militares de principios de la década de 1970: la masacre de My Lai, los Papeles del Pentágono, el espionaje del Ejército, los bombardeos no autorizados en el sudeste asiático y los sobrecostes multimillonarios de los contratistas de defensa. Se incorporó al equipo jurídico del presidente como asesor especial de la Casa Blanca para asuntos relacionados con el Watergate en mayo de 1973, con el objetivo de sacar el máximo partido de la situación para Nixon.

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“Bueno, tú eres baptista”, le decía Nixon a Buzhardt antes de tomar una u otra decisión, “esto está bien, ¿no?”. Y Buzhardt, mostrándose reacio, respondía que no creía que fuera su trabajo dar consejos morales: él era abogado.

Carl Bernstein, mi compañero de reportaje, consideraba a Buzhardt como el responsable operativo del encubrimiento del Watergate. Esa es una interpretación acertada, ya que Buzhardt cumplió las estrictas órdenes de Nixon entorpeciendo la labor del FBI y de los fiscales especiales del Watergate tras el descubrimiento, en julio de 1973, de las cintas de la Casa Blanca.

Como abogado defensor del presidente, Buzhardt dedicó cientos de horas a escuchar las cintas secretas de Nixon. Fue él quien descubrió el misterioso salto de 18 minutos y medio en una grabación fechada tres días después del allanamiento del 17 de junio de 1972 en la sede del Partido Demócrata en el Watergate.

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En aquella época, a Carl y a mí siempre nos desconcertaba la colaboración de Buzhardt con nuestro trabajo periodístico. En mis entrevistas con él, Buzhardt reveló un ligero rechazo hacia Nixon, pero nada que se acercara al desdén que escuchábamos de otros miembros de su círculo más cercano.

Al repasar las extensas notas de mis entrevistas con Buzhardt, creo que compartió su historia conmigo, en parte, como una especie de red de seguridad profesional. “Todos en la Casa Blanca perdieron su lugar a la luz del sol por lo que hizo Nixon y algunos, o muchos, están resentidos, así que ten cuidado”, me advirtió Buzhardt durante una de mis últimas entrevistas con él en diciembre de 1975. Aunque no creyera que fuera su trabajo como abogado dar consejos morales a Nixon, Buzhardt era humano.

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A lo largo de más de una docena de conversaciones, Buzhardt me transmitió el caos que suponía defender a un presidente que mentía deliberadamente y que estaba convencido de que no necesitaba abogados porque el cargo de presidente —y el privilegio ejecutivo— le protegerían de cualquier responsabilidad real por sus fechorías.

Algunos de los secretos más comprometedores que Buzhardt compartió conmigo fueron sus observaciones sobre el carácter de Nixon. Dijo que el presidente era uno de los mentirosos más transparentes que había conocido jamás. Nixon tenía un tique nervioso. Casi siempre que el presidente mentía, se repetía, según Buzhardt, a veces hasta tres veces, como si intentara convencerse a sí mismo de que era la verdad.

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Los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein revisan notas y atienden llamadas telefónicas en la redacción durante su investigación sobre el escándalo Watergate. (Ken Feil — The Washington Post)

“Miente descaradamente”, afirmó Buzhardt con énfasis en un momento dado, consternado por la facilidad con la que el presidente hacía caso omiso de la verdad. Le preocupaba que Nixon “fabricara pruebas”.

“Aún hoy sigue creyendo que no estuvo involucrado en el encubrimiento”, dijo Buzhardt. “Es uno de los hombres más transparentes que conozco. El peor mentiroso… Me tomaba el pelo, y yo me daba cuenta”.

Buzhardt creía que Nixon era “triste” y “tenía una visión mesiánica de lo que podía hacer”. El equipo de Nixon “disfrutaba actuando al margen de los canales habituales. Eso causó estragos en el Gobierno, y no se dieron cuenta de hasta qué punto”, afirmó Buzhardt.

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El presidente creía que el Watergate era simplemente “un problema de relaciones públicas y nada más”, me contó Buzhardt. “Lo que más lamentaba era no haber luchado hasta el final”. Nixon siempre fue paranoico y sentía que “le habían engañado”.

Buzhardt describió cómo Nixon rara vez se enfadaba directamente con alguien cuando estaba en su presencia, pero si esa persona no estaba presente, se desahogaba con otros hablando mal de ella. “Estoy seguro de que el presidente estaba furioso conmigo por cómo gestioné el lapso de 18 minutos y medio”, dijo Buzhardt. “Cuando le dije al tribunal que no había ninguna explicación inocente para ello…” Dejó la frase en el aire. “Sé que estaba enfadado porque no fui a verle”.

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Excepto los domingos por la mañana, cuando Buzhardt iba a la iglesia, trabajaba sin descanso: era el botones que respondía a cada llamada. Pero la carga de trabajo de jornadas de entre 16 y 18 horas le pasó una factura enorme. Buzhardt me contó que, en un momento dado, le salió un cálculo renal, pero siguió trabajando. Tenía que dar vueltas por el Despacho Oval en lugar de sentarse porque le dolía muchísimo. A las 00:30 horas del 13 de junio de 1974, Buzhardt sufrió un infarto y fue ingresado en el Hospital Fairfax. Se recuperó y volvió inmediatamente al trabajo. El 24 de julio, el Tribunal Supremo dictaminó que Nixon no podía negar al fiscal especial el acceso a sus cintas.

“Estaba en la caseta del perro”, dijo Buzhardt. El jefe de gabinete de Nixon, Alexander Haig, llamó a Buzhardt y el presidente se puso al teléfono. “Averigua si hay algún problema con la cinta del 23 de junio”, dijo Nixon. Pasaron 40 minutos hasta que llegó la bobina. Buzhardt sacó la caja de cartón y la colocó en la máquina. Se puso los grandes auriculares. Hubo un momento de silencio y, a continuación, oyó la voz de H. R. Haldeman. Después, la de Nixon. Buzhardt escuchó y volvió a escuchar. A continuación, cogió el teléfono y llamó a Haig.

“Bueno, hemos encontrado la prueba irrefutable”, dijo Buzhardt.

“¿Estás seguro?”, preguntó Haig.

“Sí, es la prueba definitiva”.

La grabación del 23 de junio confirmó que Nixon autorizó el uso de la CIA para frenar la investigación del FBI sobre su comité de reelección

El presidente le dijo a Haig que Buzhardt probablemente estaba desilusionado y aún enfermo, por lo que no podía emitir un juicio. Pero no había nada que afectara al juicio de Buzhardt. La grabación del 23 de junio demostraba que el presidente había aprobado personalmente un primer paso en el encubrimiento del Watergate seis días después del allanamiento, no por ignorancia, sino tras una explicación de las presiones políticas, con el fin de ocultar un rastro de dinero que conducía a su comité de reelección.

Haig no mostró sorpresa alguna cuando Buzhardt explicó cómo la grabación revelaba que el presidente había autorizado a Haldeman a ponerse en contacto con la CIA. Haldeman inició la conversación diciéndole al presidente: “Ya sabes, el asunto del allanamiento de los demócratas, volvemos a estar en terreno problemático, porque el FBI no está bajo control”. Una referencia obvia a una conversación anterior, dijo Buzhardt, tal vez del 20 de junio, a algo dicho en los 18 minutos y medio borrados.

“Eso solo podía significar una cosa”, respondió Haig. El propio presidente había borrado los 18 minutos y medio. Esto nunca se ha demostrado. El culpable de ese vacío sigue siendo un misterio; posiblemente, un secreto que Nixon se llevó a la tumba.

En realidad, fueron los abogados quienes “salieron mal parados”. Su informe al Comité Judicial de la Cámara de Representantes sobre lo ocurrido el 23 de junio de 1972 incluía ahora una grave tergiversación. Buzhardt le recordó a Haig que, si un abogado ha participado en engañar a un tribunal, está obligado a conseguir que su cliente cambie su declaración o a corregir él mismo la tergiversación.

“Esto es grave, Len”, le confió más tarde Buzhardt a Leonard Garment, el otro abogado defensor de Nixon.

Entrevistaría a Len Garment durante la cena en un restaurante chino del centro, el Peking, en numerosas ocasiones durante ese mismo periodo. Washington estaba sumido en el Watergate y en lo que parecía ser el dramático colapso de la presidencia de Nixon. Pero dentro del restaurante, decorado con calidez en tonos rojos y dorados brillantes, Len Garment parecía relajado, cogiendo un trozo de ternera bañado en salsa de ostras de una bandeja humeante que había entre nosotros.

“La conclusión es que no hay forma de demostrar que sea inocente”, me dijo Garment el 20 de marzo de 1974.

Garment había sido uno de los socios de Nixon en el bufete de abogados de Nueva York. Era claramente el bicho raro en la Casa Blanca de Nixon: un demócrata entre republicanos, un liberal entre conservadores, un aficionado al teatro entre aficionados al fútbol americano, un judío entre fundamentalistas. Su relación con Nixon era personal, no política.

“El presidente es un hombre muy extraño, muy extraño, único en su género”, dijo Garment. “El desarrollo del caso Watergate es como el desarrollo de una neurosis en un niño. Surge por razones que pueden determinarse y otras que no pueden y que son misteriosas”. Garment hablaba como un psiquiatra. Él mismo llevaba años acudiendo a uno. “Luego está la neurosis de Nixon”, prosiguió Garment, “las diversas actitudes y prejuicios... Eso explica muchas cosas”.

Garment no parecía poner en tela de juicio las mentiras de Nixon ni su comportamiento. “Tú mientes, todo el mundo miente. Ya lo sabes”, me dijo en una entrevista. “Las mentiras son como el pelo y los dientes. Todo el mundo las tiene”.

Buzhardt relató a Woodward que Richard Nixon repetía sus afirmaciones hasta tres veces cuando mentía sobre el encubrimiento

“El presidente es culpable de delitos menores”, dijo Garment en otra. “Esto es inherente al cargo”.

“La mayoría de los delitos cometidos por los líderes políticos pasan desapercibidos y no se denuncian”, afirmó Garment. “Si se detectan, siguen sin denunciarse”.

Me pareció creíble, pero, basándome en nuestra investigación, sabía que, por muy elocuente que pudiera ser Garment al hablar de los delitos de su cliente, Nixon era culpable de algo más que delitos menores. Estaba detrás de un grave ataque a la democracia y de un encubrimiento fallido, pero bien financiado.

Garment creía que el verdadero significado del Watergate residía en la “aceptación pasiva” de contratar a dos hombres, Howard Hunt y Gordon Liddy, los comandantes operativos, y luego quedarse de brazos cruzados y dejar que todo sucediera. Y después de eso, una aceptación aún más pasiva sobre cómo manejar la revelación de la participación de Hunt y Liddy en un año electoral.

La mayor queja que Garment tenía contra Nixon era que este excluía a sus abogados y no les facilitaba información. Toda la información llegaba a los abogados de forma indirecta, casi nunca directamente de Nixon, el cliente al que se suponía que debían defender.

“No podía desempeñar mi labor como abogado sin esa información”, me dijo Garment. “Se había convertido en una farsa”.

“La pregunta es: ¿por qué no nos unimos y dimitimos?”, dijo Garment refiriéndose a los abogados de Nixon. “Quizá porque aceptamos las reglas del juego, las reglas del servicio presidencial”.

“La relación entre nosotros tres nos dio más fuerzas que el caso o el cliente”, añadió Garment, refiriéndose a sí mismo, a Buzhardt y a Charles Wright, un experto en derecho constitucional y procedimiento federal al que se incorporó como abogado de Nixon en el caso Watergate. “Hubo una aquiescencia colectiva”, afirmó Garment.

Garment explicó que, en cualquier otra situación, habrían abandonado al cliente. Pero su cliente era el presidente de los Estados Unidos. “No podíamos abordarlo como si se tratara de echar a un cliente de la oficina”, dijo Garment.

Finalmente, Garment acudió a Haig en diciembre de 1973 y le dijo: “¡Quiero salir de esto!”.

Garment me contó que su decisión de abandonar el cargo fue “un acto de conciencia y de cobardía”.

¿En qué se equivocó Nixon como presidente?, le pregunté.

“Fue descuidado”, respondió Garment, “pero lo sabía tan bien como un funambulista que se toma tres martinis antes de cruzar el cañón”. Las posibilidades, la asunción de riesgos.

“Es ese carisma lo que resulta suicida en los líderes”, concluyó Garment.

Durante una cena celebrada tras la dimisión de Nixon, Garment llegó al restaurante con un maletín pesado. “Aquí dentro tengo las cintas realmente incriminatorias”, dijo, acariciando el maletín con cariño.

¿Alguna vez os preguntaron a ti o a los demás abogados sobre la destrucción de las cintas?, le pregunté.

Garment respondió: “Me lo preguntaron y me dijeron que Nixon quería que se hiciera”. “Le dije que no, que era imposible”, añadió.

Insistí, pero no quiso revelar quién se lo había pedido.

¿Por qué conservaba Nixon las cintas?

“Es más fácil explicar la creación del universo que explicar por qué conservaba las cintas”, dijo Garment.

Tras insistirle mucho sobre el tema, acabó hablando de Nixon, calificando las cintas de “infantiles” y “enfermizas”. Nixon estaba “dejando que Estados Unidos se asomara al retrete de su mente... El delito susceptible de destitución fue dejarnos verlo a todos”, afirmó Garment con tono mordaz.

Extraído de Secrets: A Reporter’s Memoir, de Bob Woodward. Copyright © 2026 por Bob Woodward. Reproducido con permiso de Simon & Schuster. Todos los derechos reservados.

Fuente: The Washington Post

[Fotos: AP Photo/J. Scott Applewhite]