Muere Andy Taylor (derecha), guitarrista de Duran Duran, a los 65 años REUTERS/Alex Grimm/File Photo

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El guitarrista Andy Taylor, integrante original de Duran Duran, murió este lunes a los 65 años a causa de un cáncer de próstata, según ha confirmado la banda en un comunicado conjunto con Tracey, esposa del músico, publicado en el sitio web oficial del grupo.

De acuerdo con los compañeros de Taylor, el guitarrista ya se encontraba en tratamiento por un cáncer en etapa avanzada la noche de noviembre de 2022, en la que Duran Duran fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll. Ese dato, hecho público tras su muerte, aclaró por qué no pudo estar presente en la ceremonia.

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Taylor dejó Duran Duran en 1986, un año después de formar junto a John Taylor el proyecto paralelo The Power Station. Volvió a la banda en 2011 para una gira de reencuentro y permaneció en el grupo hasta el álbum Astronaut, de 2004. Se fue nuevamente en 2006, pero regresó una última vez en 2023 para participar en Danse Macabre, el decimosexto álbum de estudio de Duran Duran.

Los miembros de la banda británica 'Duran Duran' (de izquierda a derecha), Andy Taylor, Roger Taylor, Simon Le Bon, Nick Rhodes y John Taylor, llegan a los MTV Video Music Awards 2003 (Peter Morgan/Archivos)

Un anuncio en una revista trajo al tercer Taylor a Duran Duran

En 1980, la revista Melody Maker publicó un anuncio con el que buscaba un “guitarrista enérgico” para un proyecto que empezaba a formarse en Birmingham, de la mano del teclista Nick Rhodes, el bajista John Taylor y el baterista Roger Taylor. Andy Taylor —aunque compartan apellido, no son parientes—, que vivía en Newcastle, se presentó a la audición y quedó seleccionado. Poco después se sumó Simon Le Bon como vocalista, con lo que la formación quedó completa.

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Andy Taylor recordó ese primer encuentro con la banda en una entrevista con la revista Classic Pop el año pasado: “Tenían el estribillo de ‘Girls on Film’ y casi nada más”, contó. “Pero una vez que empezamos a improvisar, surgió una actitud”, añadió.

Gracias a una estética basada en el neón y a videoclips de producción cuidada para la época, Duran Duran encontró rápidamente su lugar en el circuito de MTV. Su álbum debut, homónimo, salió en 1981 e incluyó “Planet Earth” y “Girls on Film”. Un año después llegó Rio, disco que llevó a la banda al plano internacional gracias a canciones como “Rio”, que alcanzó el noveno puesto en el Reino Unido, y “Hungry Like the Wolf”, quinto en su país de origen y tercero en Estados Unidos.

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El guitarrista de Duran Duran, Andy Taylor (EFE / YAMILETTE ARANA)

A lo largo de cuatro décadas de trayectoria, el grupo vendió más de 100 millones de discos, con 21 sencillos entre los veinte más escuchados del Reino Unido y 13 dentro del top 20 del Billboard Hot 100 estadounidense. Esas cifras lo ubican entre los nombres más relevantes de la segunda invasión británica, la oleada de bandas inglesas que dominó las listas de Estados Unidos durante los años ochenta.

El 6 de noviembre, Duran Duran actuó en el Movistar Arena de Madrid, si bien sin Andy Taylor, que desde 2023 no participaba en los directos de la banda tras hacer pública su batalla contra un cáncer de próstata avanzado. Aquel evento terminó siendo, sin que se supiera en ese momento, la última de Roger Taylor como baterista del grupo: el 12 de noviembre, apenas seis días después, anunció su retiro definitivo de la música debido al agravamiento de un tinnitus que compromete su audición. Según el comunicado difundido por la banda, Duran Duran continuará en activo con Le Bon, Rhodes y John Taylor al frente de la formación.

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