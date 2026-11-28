Rocambole: “La Academia de Letras le debe un reconocimiento grande al Indio como el gran poeta de los últimos tiempos” (Fotos: Miguel Gómez / Prensa FLICH)

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Rocambole aterriza en Chivilcoy con el cronómetro en cero. El Club Racing, donde se hizo la quinta edición de la FLICH, está rebalsado de gente. Hay muchas remeras de los Redondos: el esclavo rompiendo sus cadenas que diseñó para la tapa de Oktubre es el que más se repite. Camina despacio, casi de a saltitos, envuelto en una gorra, anteojos, barba blanca y bigotes alargados. En el trayecto al escenario se saca algunas fotos, agradece, sonríe, hasta que toca subir. Entonces cae el telón de los aplausos.

Durante la tarde, la feria se desplegó con más de cuarenta editoriales y librerías independientes, una zona con actividades para los más chicos, un taller a cargo de Roberto Chuit Roganovich —además dio el discurso de apertura—, una entrevista de Samantha San Romé a Miss Bolivia —la protagonista del cierre musical— y otra de Dino Bercellini a Selva Almada —que se la pasó en el patio charlando con sus lectores y firmando ejemplares—, hasta que de pronto el sol se perdió atrás de algún árbol.

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Con sus 83 años, Ricardo Cohen, a.k.a. Rocambole, se sentó, hizo un rulo con el cable del micrófono y se dispuso a conversar. La cara estética del proyecto liderado por el Indio Solari, Skay Beilinson y la Negra Poli, el lápiz detrás de las tapas de discos, las entradas, las remeras y los tatuajes que produjo Patricio Rey y sus redonditos de ricota, la banda que creó un inagotable agujero negro en la cultura argentina, llegó a Chivilcoy para presentar la reedición de Rocambole: arte, diseño y contracultura.

“Hay una cultura oficial, incluso hoy día, y hay otra cultura que se va gestando de abajo, en los rincones”, sostuvo

La primera pregunta del entrevistador —quien firma este artículo— fue, palabras más, palabras menos, ¿por qué un libro? Entonces Rocambole contó la historia: “Fue una noche de tormenta, que estaba en mi barraca de pintar. Mi barraca de pintar tiene el techo de chapa de zinc ondulada, entonces las lluvias y los granizos se sienten como infernalmente. Había una tormenta terrible: viento, lluvia, aguacero total. Y de repente siento tres golpes en la puerta: pum, pum, pum. ¿Quién será a esta hora?"

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“Abro la puerta —continúa— y me encuentro con un par de amigos vinculados a diversas aventuras gráficas y editoriales. Entran y golpean sobre mi mesa de dibujar con un puño fuertemente y me dicen: ‘Tenemos que hacerlo, es el momento’. Yo digo: ‘¿Hacer qué?’ ‘El libro’, me dicen, ‘porque no puede ser que tengas todos esos baúles llenos de dibujos y trabajos que nunca vieron la luz, que nadie los vio nunca’. Y yo digo: ‘Pero no sé si son tan buenos, qué sé yo’“. Para entonces, la atención del auditorio era total.

Uno de los muchachos le dice que “hay buenas ideas” y que “alguien puede disfrutarlas”. Entonces lo convencen. Así empezó a navegar por un mar infinito de recuerdos. “Después de todo no estaba tan mal”, piensa. En el escenario, atrás, una pantalla grande va pasando imágenes, dibujos, fotos, obras. “Editar un libro no es fácil. Quizás sí para una gran editorial. Editar un libro de ilustraciones en principio requiere papel, y tiene que ser un papel importado que siempre está sujeto a los valores del dólar, etcétera”.

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Sobre la muerte del Indio Solari: “Fue la pérdida de uno los últimos y más grandes poetas argentinos. Alguien que construyó en lo suyo una parte del lenguaje argentino”

“Una edición así no se puede hacer de diez libros, saldrían carísimos, debe ser de una buena cantidad. Y estos amigos me dicen: ‘Hay una manera de hacerlo. Hay un sistema que empezó a ponerse de moda en las redes: se llama crowdfunding: conseguir gente que apoye el proyecto’”, dice. Apareció otra idea: preguntarle a algunos de sus amigos conocidos, gente del periodismo, la poesía, la cultura, el arte, “si se atreven a poner algunas letras en este asunto, a poner algún texto, algún relato”.

De Rocambole: arte, diseño y contracultura participan Skay Beilinson, Poli, Miguel Grinberg, Miguel “Rep” Spinelli, Miguel Cantilo, Horacio Fiebelkorn, Diego Boris, Natalia Famucchi, Carlos Mammini y Oscar Jalil. “El libro empezó a cobrar tamaño y ya era una cosa bastante grosa. Y en el 2014 sale la primera edición, y agota los ejemplares. Hacemos otra edición, también se agota. Y hasta hacemos una tercera, y también. Pasó bastante tiempo y dijimos: ¿cómo tener un libro agotado y no reeditarlo?"

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“Un disco se pensaba como una obra, como una ópera, esas óperas italianas que era una reunión de diversas disciplinas artísticas”

¿Cuántas historias emergieron al volver a ver esos dibujos. “Me vuelvo el Viejo Vizcacha”, dice y se ríe. “La década del sesenta fue una época altamente estimulante, sobre todo para los jóvenes. Pasaban muchas cosas y se superponían, era una avalancha de sucesos”, y nombra la Revolución Cubana, la guerra de Vietnam, el nuevo cine francés, el cine italiano, el cine argentino, el boom de la literatura latinoamericana, revistas como Contracultura, Los Beatles, Spinetta, Javier Martínez, Miguel Abuelo, Pappo.

“Se sabía que había una cultura que podríamos llamar oficial. Pero también se sabía que por debajo, en algún garage o en otros lugares que no eran los oficiales, había artistas que estaban construyendo un nuevo mundo. Siempre pienso que hay una cultura oficial, incluso hoy día, y hay otra cultura que se va gestando de abajo, en los rincones. En las artes plásticas están los artistas callejeros, los que hacen murales por la calle, los herederos del grafiti, por ejemplo”, asegura con el micrófono en la mano.

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“La década del sesenta fue una época altamente estimulante, sobre todo para los jóvenes”

Nació en 1943 en el barrio porteño de Parque Patricios, pero de muy chico se mudó a La Plata. Creció bajo el paraguas de la época dorada de la historieta argentina. Tres años después de entrar a la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata creó una institución paralela, La Cofradía de la Flor Solar, una comunidad hippie, un colectivo de rock psicodélico. Ahí se gestó el núcleo duro de Los Redondos, y Rocambole, que era un poco más grande que el resto, asumió parte del liderazgo.

“Estábamos celosos de Woodstock”, dice ahora y se ríe. Gran recuerdo. “En el año 70 hicimos una gran maratón, la Maratón Beat, que duró treinta horas seguidas. Decíamos: ‘Han hecho tres días de música de rock, vamos a hacerlo nosotros”. Pero en Woodstock a la noche se iban a dormir. Nosotros lo hicimos continuado. Hubo música a las cinco de la mañana, a las seis de la mañana, a las diez de la mañana, a las tres de la tarde. Tocaron Manal, Almendra, Vox Dei, Arcoiris, Moris, Miguel Abuelo, Pappo, todos".

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“Y bueno, la Cofradía era visitada lógicamente por la mayoría de la gente que tenía alguna actividad cultural en la ciudad, algunas personas que más tarde por ahí serían muy conocidas como participantes del asunto este que nos lleva a hablar ahora: Patricio Rey”, dice y lleva su cabeza a algún origen que le permita empezar cómo empezó todo: “Yo en esa época hacía ilustraciones para todo el mundo. El que andaba en el asunto de las imágenes era yo. Tenía un taller de serigrafía y hacía afiches para grupos”.

"Su poética", dijo Rocambole sobre el Indio Solari, "me parece tan profunda que realmente agregó al lenguaje un aporte tremendo"

“La mayoría de las bandas de La Plata me pedían algún aviso para el diario, algún diseño. Y en la época pre Redondos me encargaba de los afiches. Hice muchísimos, algunos perduraron. Más tarde, cuando se propusieron grabar discos, había que hacer los envases. Entonces me convocaron. Al principio no había producción, todo era artesanal. No había sello grabador ni productor ni nada. Todo era a mano. De hecho, a mano se hicieron la tapa de los primeros discos, se hicieron en serigrafía, una por una”, cuenta.

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Eran épocas, dice, donde “un disco se pensaba como una obra, como una ópera, esas óperas italianas que era una reunión de diversas disciplinas artísticas: música, lírica, sinfónica, escenografía, vestuario, teatro: es la fusión de todas las artes”. El Indio siempre tenía un “guion”, una idea para que Rocambole la interpretara y la llevara al papel, sin repetir lo que decían las letras: “tanto la poesía como la música como la estética se incorporaban a ese gran relato, pero no repitiéndolo”.

“Desde que el hombre hizo arte, todo arte fue político. No puede haber una actitud no política, porque las actitudes no políticas son políticas”

Sobre el final de la charla, que avanza rápido, porque el tiempo es tic tac efímero, Rocambole le dedica unas palabras al Indio, fallecido el 5 de junio pasado: “Más allá de la cuestión personal, que uno lógicamente siente, el fallecimiento de una persona querida, de un amigo, etcétera, para mí el asunto es más importante a nivel colectivo. A mí me parece que fue la pérdida de uno de los últimos y más grandes poetas argentinos. Alguien que construyó en lo suyo una parte del lenguaje argentino”.

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“Estaba cansado de ver titulares de diarios con frases del Indio. Muchas veces he visto, por ejemplo, no sé, ‘el futuro llegó’ como titular, o ‘todo un palo’, o ‘violencia es mentir’. Integró el lenguaje cotidiano. Su poética me parece tan profunda que realmente agregó al lenguaje un aporte tremendo. Y me parece que todavía hay una deuda con él. La Academia de Letras le debe un reconocimiento grande al Indio como el gran poeta de los últimos tiempos”, dice y el auditorio del Club Racing estalla en aplausos.

Rocambole baja del escenario despacio, como de saltitos, envuelto en una gorra, anteojos, barba blanca y bigotes alargados, a firmar libros y dibujos, a sacarse fotos y selfies, pero antes de todo eso, deja una frase final, para esta época, para este presente: “Desde que el hombre hizo arte, todo arte fue político. No puede haber una actitud no política, porque las actitudes no políticas son políticas”. Y los aplausos volvieron, esta vez para bajar el telón de la despedida.

[Fotos: Miguel Gómez / Prensa FLICH]