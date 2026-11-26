El escritor español Arturo Pérez-Reverte.

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Quienes han escuchado a Arturo Pérez-Reverte hablar de política española saben de sobra que el escritor siente una ambigua fascinación por el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El autor de novelas como El capitán Alatriste ha definido al político del PSOE como “un pistolero sin escrúpulos” al que pondría de villano en sus novelas, pero al mismo tiempo ha reconocido que es “valiente, tenaz y atrevido”, así como “el político más interesante de España y, probablemente, de Europa”.

“El aplomo, el descaro, el cinismo... Es que no hay un tío como él. Soy fan suyo. Tiene un instinto político extraordinario”, llegó a decir en una entrevista en 2023. Ahora, a las puertas de las elecciones generales del 29-N, el escritor ha vuelto a pronunciarse sobre Sánchez en su visita a El Hormiguero. La mayoría de las encuestas apuntan a una mayoría del Partido Popular y Vox, por lo que se pronunció sobre el futuro del actual presidente en caso de perder su cargo.

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“Si Sánchez es machacado el día 29, machacado de verdad, desaparece”, opina Pérez-Reverte. “Pero si Pedro Sánchez consigue, como dice mi amigo Juanma Lamet, un cadáver bonito, es decir, si consigue quedarse con un número suficiente de diputados y en la derecha se acerca demasiado Vox al número de diputados del PP, entonces Sánchez va a quedarse ahí, esperando el momento”. Así, su pronóstico es que el político socialista querría, en un futuro, ejercer la figura del “salvador”. “Porque la calle va a arder, sin duda”, advierte el autor.

Arturo Pérez-Reverte en 'El Hormiguero' (Atresmedia).

España es un país “enfermo”

La entrevista de Pablo Motos con Pérez-Reverte profundizó todavía más en el futuro de Pedro Sánchez y su hipotética derrota. “¿Dónde va a ir?“, se preguntaba el escritor. ”En Europa está desprestigiado, no tiene ninguna posibilidad de tener ningún organismo. Si yo fuera Sánchez, que no lo soy, pero si lo fuera y perdiera las elecciones, aguantaría, porque un Gobierno del PP y Vox va a tener muchos problemas. Y como el español nunca vota a favor, siempre en contra, yo esperaría pacientemente con su partido".

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Precisamente ese voto en contra es el que lleva a muchas personas, según Pérez-Reverte, a votar a Sánchez pese a detestarlo. “No son tarugos, sino gente con nivel e intelectualmente potente. Y lo odian, lo desprecian profundamente y lo van a votar”. Esto, según el autor, se debe a que España es “un país enfermo” que no puede dejar de autodestruirse. “Es una enfermedad que hizo que nos cargáramos la Primera República, la Restauración, la Segunda República y ahora nos estamos cargando la transición”.

Recomendaciones de la semana: cine, true crime y la nueva novela de Isabel Allende.

Frente a eso, Pérez-Reverte defiende la importancia de la educación para poder desarrollar un pensamiento crítico suficiente para “saber a quién votar mejor o peor”. “La educación da lucidez y la lucidez da criterio político”. Por el momento, en cambio, lo que gobierna es un descontento creciente con los políticos, debido a los múltiples engaños y mentiras en los que han incurrido. “Ya no creemos en los políticos. Buscamos la hipótesis menos mala”, concluía.

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