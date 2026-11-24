Otra vez los 70: la polémica por un homenaje a Santucho en la UBA y el estreno de la serie "Gordon" volvieron a poner en primer plano la década que siempre vuelve (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La década de 1970 regresó al centro del debate público argentino por dos vías distintas. Mientras la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) declaró de interés institucional -y hoy revisará en una reunión convocada para las 19- un acto con una escultura dedicada a Mario Roberto Santucho, fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y referente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Netflix estrenó Gordon, la miniserie que sigue el itinerario criminal y represivo de Aníbal Gordon, interpretado por Rodrigo de la Serna.

El homenaje previsto para el 10 de diciembre -si, tras la reunión, sigue adelante- derivó en cuestionamientos del Gobierno nacional y del vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, quien anticipó que llevará el tema al Consejo Superior. La decana de Sociales, Ana Arias, defendió la iniciativa como una reivindicación de trayectorias militantes y sostuvo que no implica una defensa de la lucha armada. La discusión reactivó desacuerdos sobre los límites de los reconocimientos institucionales, la autonomía universitaria y el lugar de las organizaciones armadas en la historia reciente.

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En paralelo, Gordon, dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, basada en el libro de Marcelo Larraquy, reconstruye el recorrido de un delincuente común que se vinculó con la Triple A y la violencia paraestatal. Protagonizada por Rodrigo de la Serna, propone otra puerta de entrada a un período atravesado por la radicalización política, la acción guerrillera, el accionar parapolicial y el terrorismo de Estado. A continuación, doce libros para ampliar ese mapa y entender por qué aquel pasado parece nunca haber ido.

“Todo o nada. La historia secreta y la historia pública del jefe guerrillero Mario Roberto Santucho”, de María Seoane

"Todo o nada" de María Seoane: una investigación sobre el líder guerrillero Mario Roberto Santucho (Imagen Ilustrativa Infobae)

La periodista María Seoane reconstruye la biografía de Santucho, fundador y principal dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Ejército Revolucionario del Pueblo. El libro sigue su formación política, la construcción del PRT-ERP, sus debates internos y la deriva de la organización armada en un contexto de creciente violencia política. Publicado por Planeta en 1991, combina investigación periodística, documentos y testimonios para abordar a una figura central de la guerrilla marxista argentina.

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“Disposición final. La confesión de Videla sobre los desaparecidos”, de Ceferino Reato

Disposición final. La confesión de Videla sobre los desaparecidos, de Ceferino Reato

Disposición final. La confesión de Videla sobre los desaparecidos, del periodista Ceferino Reato, fue publicado por Sudamericana en 2012. El libro se construye a partir de más de 20 horas de conversaciones con Jorge Rafael Videla en prisión, un año antes de su muerte. Reato aborda el funcionamiento de la última dictadura desde los dichos de quien integró la primera Junta Militar y presidió de facto el país entre 1976 y 1981; incluye, entre otros temas, las declaraciones de Videla sobre el destino de los desaparecidos, el método clandestino de represión y las decisiones adoptadas por el régimen.

“Aramburu. El crimen político que dividió al país. El origen de Montoneros”, de María O’Donnell

"Aramburu", de la periodista María O'Donnell (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación de María O’Donnell se concentra en el secuestro y asesinato del ex presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu, cometido en mayo de 1970, y en la aparición pública de Montoneros. El libro (Sudamericana, 2020) revisa las motivaciones de los integrantes del grupo, el juicio revolucionario que realizaron y las consecuencias políticas del hecho, con testimonios y documentos incorporados por la autora. Sudamericana publicó esta reconstrucción de un episodio que marcó el inicio de una nueva etapa de la violencia política.

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“Noticias de los Montoneros”, de Gabriela Esquivada

Noticias de los Montoneros, de Gabriela Esquivada

Gabriela Esquivada estudia el diario Noticias, editado entre 1973 y 1974 y vinculado con Montoneros, para analizar cómo la organización procuró intervenir en la discusión pública desde un medio de circulación masiva. La autora, periodista e investigadora, examina las tensiones entre prensa, militancia y estrategia política, así como el lugar que ocuparon intelectuales y figuras del periodismo en ese proyecto. Publicado por Sudamericana en 2009, el libro ofrece una vía para entender el vínculo entre la organización y la disputa por la opinión pública.

“La voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina”, de Eduardo Anguita y Martín Caparrós

La voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina, de Eduardo Anguita y Martín Caparrós

Esta obra en tres tomos reúne una investigación extensa sobre las experiencias de militancia revolucionaria desde fines de la década de 1960 hasta los primeros años de la dictadura. Eduardo Anguita y Martín Caparrós combinan testimonios de protagonistas, reconstrucción cronológica y escenas de época para seguir el surgimiento de las organizaciones armadas, sus vínculos con el peronismo y los efectos de la represión estatal. Planeta publicó los volúmenes entre 1997 y 1998; luego hubo reediciones con otros sellos.

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“Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina”, de Pilar Calveiro

Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina, de Pilar Calveiro

Pilar Calveiro, politóloga y sobreviviente del circuito represivo clandestino, analiza los campos de concentración de la última dictadura como parte de una tecnología de poder y no como espacios aislados de la sociedad. El ensayo describe los mecanismos de secuestro, tortura, desaparición y disciplinamiento, y examina los vínculos entre el aparato represivo, las Fuerzas Armadas y el orden social. Colihue publicó en 1998 un trabajo que se volvió una referencia para estudiar el terrorismo de Estado.

“Nadie fue”, de Juan Bautista “Tata” Yofre

"Nadie fue" de Juan B. Yofre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El periodista y ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado Juan Bautista Yofre narra el proceso político que llevó al golpe de Estado de 1976, con foco en la crisis del gobierno de María Estela Martínez de Perón, las organizaciones armadas, la Triple A y las disputas dentro del peronismo y las Fuerzas Armadas. Su investigación utiliza documentos de inteligencia, crónicas de época y entrevistas, desde una interpretación que asigna responsabilidades a distintos actores de la etapa previa al golpe. Sudamericana publicó la primera edición en 2006 y lanzó una edición definitiva en 2011.

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“Los 70, la década que siempre vuelve”, de Ceferino Reato

Los 70, la década que siempre vuelve, de Ceferino Reato

Ceferino Reato propone un recorrido que va de la formación de Montoneros y el ERP, en 1970, al retorno democrático de 1983. El libro aborda la guerrilla, el tercer peronismo, la violencia parapolicial, el golpe de Estado, la represión ilegal y las discusiones sobre las víctimas de aquel período. Publicado por Sudamericana, organiza una síntesis periodística que pone en debate las interpretaciones sobre una década cuyas disputas todavía tienen proyección en la vida pública.

“Galimberti. De Perón a Susana. De Montoneros a la CIA”, de Marcelo Larraquy y Roberto Caballero

Galimberti. De Perón a Susana. De Montoneros a la CIA, de Marcelo Larraquy y Roberto Caballero

Marcelo Larraquy y Roberto Caballero reconstruyen la trayectoria de Rodolfo Galimberti, dirigente de la Juventud Peronista y luego integrante de Montoneros, desde su cercanía con Juan Domingo Perón hasta sus actividades empresariales y sus contactos internacionales posteriores. La biografía recorre los cambios políticos del protagonista y, a través de ellos, las mutaciones del peronismo revolucionario y de la militancia armada. Norma publicó en 2000 esta investigación, que se apoya en entrevistas y documentación sobre una figura controvertida de la época. Luego Sudamericana lo reeditó.

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“Cita con Videla. Las confesiones del dictador a una estudiante de periodismo”, de Vanessa Cerone

"Cita con Videla", de Vanessa Cerone (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cita con Videla. Las confesiones del dictador a una estudiante de periodismo, de la periodista Vanessa Cerone, fue publicado en 2019 a partir de una serie de encuentros que la autora mantuvo en 2005 con Jorge Rafael Videla, entonces bajo arresto domiciliario. Cerone tenía 20 años y estudiaba Periodismo cuando consiguió entrevistarlo para un trabajo académico. El libro reúne esas conversaciones y reconstruye el vínculo que se estableció entre ambos, a la vez que expone declaraciones de Videla sobre la represión ilegal, los desaparecidos, la apropiación de niños y su paso por la Presidencia de facto.

“Preso sin nombre, celda sin número”, de Jacobo Timerman

Preso sin nombre, celda sin número, de Jacobo Timerman

Jacobo Timerman escribió este testimonio durante su exilio, después de haber sido secuestrado en 1977 y mantenido bajo detención ilegal y luego formal durante la dictadura. El fundador y director del diario La Opinión relata su cautiverio, las torturas y el antisemitismo que denunció en el aparato represivo, al tiempo que describe la dimensión internacional que adquirió su caso. La primera edición apareció en inglés en Estados Unidos, publicada por Knopf en 1981; El Cid Editor publicó la versión en español al año siguiente.

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“Desobedientes. Familiares de genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia toman la palabra”, compilado por Verónica Estay Stange

"Desobedientes" (Marea Editorial), compilado por Verónica Estay Stange (Imagen Ilustrativa Infobae)

El volumen reúne textos de hijas, hijos y otros familiares de represores que cuestionan los mandatos de silencio dentro de sus propias familias y reclaman justicia por los crímenes de la dictadura. La compiladora Verónica Estay Stange articula testimonios y reflexiones sobre filiación, memoria y derechos humanos desde la experiencia del colectivo Historias Desobedientes. Marea publicó el libro en 2026, como una edición ampliada que retoma y actualiza los debates abiertos por Escritos desobedientes, aparecido en 2018.