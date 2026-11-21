El catálogo del sello supera los 60 títulos publicados con autores e ilustradores como Yael Frankel y Mariana Ruiz Johnson

Guardar

La vidriera de Lecturita tiene escrita la dirección por Ivanke, uno de sus autores. No es un detalle menor: resume el modo en que esta editorial marplatense entiende su oficio, donde cada rincón del espacio de trabajo parece parte del catálogo que produce. “En Lecturita trabajamos con distintos ilustradores argentinos para dar forma a nuestra identidad visual: nos gusta renovarnos y sorprender, sin perder nuestra esencia, y al mismo tiempo abrir espacio a artistas que admiramos”, dice Celina Alonso.

Días después de que el sello ganara el Premio BOP (Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year), uno de los reconocimientos más importantes del mundo en edición infantil, en la categoría Caribe, Centro y Sudamérica, una visita a su sede en Mar del Plata permitió conocer la cocina desde donde crean y apuestan por la literatura para los más chicos, además de sus orígenes como club de lectura y el trabajo que realizan en conexión con otras entidades de la ciudad costera.

PUBLICIDAD

El proyecto editorial marplatense nació en 2017 como un club de lectura por suscripción con envíos a toda la Argentina

Un espacio pensado para la lectura

La oficina de Lecturita no se parece a una editorial convencional. Al ingresar están todos los libros; en el primer piso, hay un sector reservado para actividades con niños, con mobiliario a su escala y materiales dispuestos para talleres. La biblioteca de la oficina principal que recorre las paredes exhibe ediciones en distintos idiomas: francés, italiano, coreano, sueco. Son la evidencia física de una trayectoria que llevó los títulos del sello a Alemania, España, Turquía, China, Estados Unidos y Brasil, entre otros países.

Y en la planta baja, está el espacio dedicado al proyecto que fue el puntapié inicial, el club de lectura. Lecturita nació en 2017 como club de libros por suscripción, con envíos a toda la Argentina. Desde allí se arman paquetes que incluyen además regalos extra que completan la experiencia: juegos, cartas y materiales para hacer manualidades. Además, hacen un seguimiento de los pequeños lectores, y atienden a sus gustos y requerimientos.

PUBLICIDAD

La editorial Lecturita ganó el Premio BOP 2026 en la categoría Caribe, Centro y Sudamérica de la Feria de Bolonia

Dos años después, ese proyecto derivó en un sello editorial propio, que hoy supera los 60 títulos publicados. El equipo, reducido en número pero especializado en cada etapa del proceso, trabaja con autores e ilustradores de trayectoria, como Yael Frankel, Mariana Ruiz Johnson, Nicolás Schuff y Laura Wittner.

Con esa identidad construida en pocos años, Lecturita estableció vínculos con otros actores del sector, como Jitanjáfora, organización nacida a la luz de los claustros de la Universidad Nacional de Mar del Plata para la investigación de la literatura para los más pequeños.

En la misma visita a la ciudad, participé de una de las jornadas que la entidad organiza en torno a este asunto, en la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP). Allí conversé con Mila Cañón, una de las fundadoras de la asociación civil que, desde 1999, trabaja en la promoción de la lectura y la escritura en la ciudad.

PUBLICIDAD

Cañón, una entusiasta como pocas, señala la necesidad de construir puentes, de la importancia de atender a los chicos y chicas en general y en su vínculo con la lectura y la lectura. No desconoce la realidad actual de las infancias y las adolescencias en relación con las pantallas, y a eso hay que prestarle atención.

Jitanjáfora surgió como grupo de extensión de la cátedra de Literatura Infantil y Juvenil de la Facultad de Humanidades, y se constituyó como ONG en 2006, y desde ese lugar siguen con su función de promoción lectora abierta a la comundad.

Los libros de la editorial cuentan con traducciones y ediciones en idiomas como francés, italiano, coreano y sueco.

Desde entonces sostiene la biblioteca Irulana, con cerca de 4.000 volúmenes, y organiza cada año las Jornadas de Primera Infancia, dirigidas a docentes, mediadores y cuidadores de niños de hasta seis años. La entidad es filial de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de Argentina (ALIJA), que a su vez integra el International Board on Books for Young People (IBBY).

PUBLICIDAD

Las jornadas reúnen a docentes de todos los niveles, bibliotecarios, investigadores, escritores e ilustradores, en talleres, ponencias y presentaciones de libros. El formato, que se repite desde el año 2000, combina la reflexión teórica con el encuentro directo entre mediadores y creadores.

Mar del Plata, capital de la literatura infantil

Lecturita y Jitanjáfora integran la escena de literatura infantil en Mar del Plata

El cruce entre una editorial con proyección internacional y una red dedicada al trabajo territorial no es casual. Mar del Plata aúna, además de Lecturita y Jitanjáfora, una escena activa de literatura infantil: la Feria Invierno, organizada por la librería y editorial El Gran Pez, convoca cada año a más de 140 sellos del país, y la Feria del Libro Infantil y Juvenil del Torreón del Monje ofrece programación específica para las infancias.

PUBLICIDAD

Esa combinación entre una editorial que exporta su catálogo al mundo y una ONG que forma mediadores puertas adentro define el perfil de la ciudad como polo de literatura infantil. Mientras Lecturita construye lazos con agentes y editores de otros países en ferias como la de Bolonia, Jitanjáfora sostiene la formación de quienes median esa lectura en escuelas, bibliotecas y jardines maternales de la región.

La Universidad Nacional de Mar del Plata aparece como punto de encuentro entre ambos circuitos: de sus aulas surgió el proyecto de extensión que dio origen a Jitanjáfora, y en sus jornadas anuales participan autores, ilustradores y editores que también integran el catálogo de sellos como Lecturita. Ese entramado entre la academia, la edición independiente y el trabajo comunitario sostiene, año tras año, la continuidad de un proyecto que empezó hace más de dos décadas con una cátedra y hoy se corona en una de las ferias más relevantes del mundo editorial infantil.

PUBLICIDAD

[Fotos: gentileza Lecturita y archivo]